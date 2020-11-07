Mobil cihazlar için de çıkacak olan Bridge Constructor: The Walking Dead'ten oynanış videosu yayınlandı

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Yayıncılığını Headup Games'in yaptığı, geliştiriciliğini ise ClockStone'un yaptığı Bridge Constructor serisinin yeni oyunu Bridge Constructor: The Walking Dead'ten oynanış videosu yayınlandı.

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Bridge Constructor: The Walking Dead bu yıl içerisinde PC, Xbox Series, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, iOS ve Android için yayınlanacak. Net yayın tarihi ne yazık ki bilinmiyor. Oyunun oynanış fragmanını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

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Tanıtım Yazısı

Büyük beğeni toplayan Bridge Constructor Portal'ın yaratıcıları tarafından geliştirilen yepyeni bir tür denemesi.

En muhteşem derleme deneyimine hazır olun!

Yürüyen ölü sürüleri ve saldırgan insanlar karşısında yaşam mücadelesi veren bir gruba katılın. Kasvetli ortamlarda ve harabeye dönmüş binaların arasında köprüler ve başka yapılar inşa edin.

Daryl, Michonne ve Eugene gibi hayranların en sevdiği karakterlerle birlik olun ve serinin simgesel araçları için güvenli geçitler yaratın.

Aylakları ölümcül tuzaklara çekip felaketzedeleri güvenli bölgelere taşırken oynatılabilen seviye nesnelerini, patlayıcıları ve yemleri kendi avantajınıza kullanın.

Aylaklar yer çekiminin gücüne kurban giderken fizik temelli çılgınlığın ve karakter animasyonlarının keyfini çıkarın.

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