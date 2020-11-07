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    Açık dünya hayatta kalma oyunu Forager iOS için çıktı

    Geçtiğimiz yıl PC'de yayınlanan ve son derece olumlu yorumlar alan açık dünya hayatta kalma oyunu Forager'in iOS sürümü yayınlandı. Fiyatı ve daha fazlasını aşağıda bulabilirsiniz.
    4 gün
    1,8b
    1
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Açık dünya hayatta kalma oyunu Forager iOS için çıktı
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    Yayıncılığını Humble Games'in yaptığı, geliştiriciliğini ise HopFrog'un yaptığı açık dünya hayatta kalma oyunu Forager, iOS için yayınlandı. Ayrıca oyun geçtiğimiz yıl Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 ve PC için yayınlanmıştı ve son derece olumlu yorumlar almıştı.

    Ayrıca Bkz. "Fruit Ninja uzun bir aradan sonra geri döndü"

    Başarılı oyun Forager'ın normalde iki gün önce yayınlanası bekleniyordu ancak son dakika ertelemesi ile oyun bugün yayınlanmak zorunda kaldı. Buraya tıklayarak oyunun App Store sayfasına ulaşabilirsiniz. Şu anda 74,99 TL'ye satılıyor. Oyunun boyutu 154.6MB, oyunu yükleyebilmek için iOS 12.0 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız gerekiyor. Oyunun fragmanını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

    Tanıtım Yazısı

    Forager; Stardew Valley, Terraria ve Zelda gibi keşif, tarım ve yaratım oyunlarından ilham almış 2D bir açık dünya oyunudur. Küçük başla ve üssünü, becerilerini, ekipmanlarını, arkadaş ağını (ve düşmanlarını!) geliştir ve geleceğini istediğin gibi şekillendir!

    Forager'ı pek çok farklı oyun tarzında oynayabilirsin...

    Toplayıcı Ol...
    - Yağmala, balık tut, maden çıkar, avlan, kazı yap; tüm kaynaklar, tüketilebilir maddeler için ekip biç.
    - Yeni kaynaklar için farklı biyomlar keşfet.
    - En nadir keşiflerini bölge müzesinde sergile ve paketleri tamamlayarak ödüller kazan.

    Çiftçi Ol...
    - Her tür sebzeyi, çiçeği, meyveyi ve diğer eğlenceli ve tuhaf bitkileri ek, yetiştir.
    - Doğru yolunu bulursan kaya ve mineralleri bile ekebilir ve yetiştirebilirsin.
    - Hayvanlara bakarsan seni sonsuz dek severler.

    Tüccar Ol...
    - Kapitalizmin faydaları da var. Toplu üretim veya satın alım yapabilecekken neden toplamakla uğraşasın ki?
    - Dünya faydalanabileceğiniz ve üzerinden kar sağlayabileceğiniz kaynaklarla dolu. Her şeyi sat, daha fazla şey al, kar karşılığı satışını yap.
    - Takas yaparak ve saldırgan bir genişleme politikası izleyerek bir imparatorluk kur.

    Maceracı Ol...
    - Ekipmanlarını geliştir ve Zelda'ya benzeyen, üstdünyaya gizlenmiş birbirinden değişik 4 eski tip zindanda maceraya atıl.
    - Güçlü boss'lara karşı savaş.
    - Bulmacaları çöz, taslak ve eşyalarla dolu 30'dan fazla gizli hazine sandığını bul.

    İnşaatçı ol...
    - Sıfırdan bir üs oluştur ve genişlet.
    - Dekorasyonları yerleştir ve daha hızlı ulaşım sağlamak için yollar yap.
    - Evini istilacı düşmanlara karşı koru.
    - Endüstriyel verimliliğe, sevimli küçük bir çiftlik tasarlamaya veya üssünün güzel gözükmesine odaklan. Seçim tamamen sana kalmış.



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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    31 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    48 dakika önce
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    cand. 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu tarz oyunları kim oynuyor ya
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    cand. 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu tarz oyunları kim oynuyor ya
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    AtalayArik 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) cand.
    ben 🖐️
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