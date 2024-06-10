Call of Duty Black Ops 6’nın ilk oynanış fragmanı çıktı

Call of Duty Black Ops 6, 25 Ekim’de satışa çıkacak
Xbox Showcase etkinliğinde Treyarch ve Raven Software tarafından geliştirilen Call of Duty Black Ops 6, yeni bir fragmana kavuştu. Yapımın hikâye moduna odaklanan bu fragman, yeni oyunda yer verilecek mekanikleri de gözler önüne seriyor. Fragmandan da anlaşılacağı üzere Black Ops 6, 90’lı yıllarda geçecek ve ABD’nin dönemdeki çatışmalarını merkeze alacak. Raven Software tarafından geliştirilen hikâye modu, Black Ops Cold War ve Black Ops 2 yapımlarının hikayesini birleştirecek.
Treyarch, Black Ops 6 için “Omnimovement” adlı yeni oynanış mekaniğini de fragmanda kullanmış. Görüldüğü üzere Black Ops 6’da oyuncular, oldukça akışkan koşma, kayma ve dalış hareketlerine destek verecek. Yapım, çıkışında 16 farklı multiplayer haritaya sahip olacak. Yapımın zombi modu ise sevilen mekanikleri geri getirecek. Xbox’ın Game Pass sistemine eklenecek olan Black Ops 6, 25 Ekim’de PS4, PS5, PC, Xbox One ve Xbox Series konsolları için çıkış yapacak.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.