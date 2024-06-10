Call of Duty Black Ops 6’nın ilk oynanış fragmanı çıktı

Uzun yıllardır özellikle mobil teknoloji ve oyunlar hakkındaki gelişmeleri takip eden Mehmet Ali, DonanımHaber takipçileri için her tür teknolojik gelişmeler hakkında içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft’un merakla beklenen Xbox Showcase etkinliği, geçtiğimiz saatlerde sona erdi. Birçok yapıma ev sahipliği yapan etkinliğin merkezinde ise Activision’ın merakla beklenen yeni Call of Duty oyununa yer verildi. Birçok detayı açıklanan yapımın ilk oynanış fragmanı da yayınladı.

Prince of Persia The Lost Crown macOS platformuna geliyor 16 sa. önce eklendi

Call of Duty Black Ops 6, 25 Ekim’de satışa çıkacak

Xbox Showcase etkinliğinde Treyarch ve Raven Software tarafından geliştirilen Call of Duty Black Ops 6, yeni bir fragmana kavuştu. Yapımın hikâye moduna odaklanan bu fragman, yeni oyunda yer verilecek mekanikleri de gözler önüne seriyor. Fragmandan da anlaşılacağı üzere Black Ops 6, 90’lı yıllarda geçecek ve ABD’nin dönemdeki çatışmalarını merkeze alacak. Raven Software tarafından geliştirilen hikâye modu, Black Ops Cold War ve Black Ops 2 yapımlarının hikayesini birleştirecek.

Treyarch, Black Ops 6 için “Omnimovement” adlı yeni oynanış mekaniğini de fragmanda kullanmış. Görüldüğü üzere Black Ops 6’da oyuncular, oldukça akışkan koşma, kayma ve dalış hareketlerine destek verecek. Yapım, çıkışında 16 farklı multiplayer haritaya sahip olacak. Yapımın zombi modu ise sevilen mekanikleri geri getirecek. Xbox’ın Game Pass sistemine eklenecek olan Black Ops 6, 25 Ekim’de PS4, PS5, PC, Xbox One ve Xbox Series konsolları için çıkış yapacak.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Call of Duty Black Ops 6'nın yeni fragmanı yayınlandı