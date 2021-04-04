Mobil Oyun Önerisi 13: Blind Drive

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Bağımsız oyun sektörü 2010’lu yıllarda bir hayli popüler oldu ve bu dönemde birçok başarılı oyun gördük. Hatta bazı geliştiriciler büyük firmalara ilham oldu ya da kendileri ilk oyunlarıyla para anlamında güzel bir geri dönüş alıp oyunlarını daha da geliştirip sundular. Artık alıştığımız klasik AAA oyunlardan da bu şekilde biraz daha uzaklaşıp kafa dağıtabildik. Bugün önereceğimiz oyun da mobil tarafta deneyebileceğiniz fazlasıyla farklı bir oyun olan Blind Drive.

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Lo-Fi People'ın yaptığı arcade araba sürme oyunu Blind Drive, geçtiğimiz haftalarda mobil cihazlar için yayınlandı. Blind Drive; komedi ve gerilim unsuru barındıran, gözlerinizin kapalı olduğu, işitme duyunuza, içgüdülerinize ve reflekslerinize güvenerek arabayı sürmeye çalıştığınız bir oyun. Oyun tamamen ses üzerine dayalı bir oyun, bu yüzden kulaklıkla oynamanızda fayda var. Oyunun başında zaten oyunu nasıl oynayacağınız basit bir şekilde sizlere öğretiliyor. Duyduğunuz seslere göre arabanızı sağa veya sola hareket ettirerek kaza yapmama çalıştığınız bir oyun. Yer yer başka mekanikler de giriyor ancak asıl oynanış seslere göre arabayı sağa sola hareket ettirmek. Bu yüzden oyunda sesler bir hayli önemli ki zaten seslerin kullanımı da cidden güzel. Ayrıca oyunun bir diğer öne çıktığı nokta komedi unsuru. Eğer orta seviye bir İngilizceniz varsa oyunun bir hayli komik olduğunu söyleyebilirim.

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Oyun şu anda App Store’da 36,99 TL, Google Play’de ise 33,99 TL. Döviz kuru sebebiyle fiyat ne yazık ki ülkemizde pahalı. Ancak indirim döneminde veya harcayacak paranız olduğunda denemeniz gerektiğini düşündüğüm bir oyun. Gerçekten farklı bir oyun ve eğlenceli. Oyunun mağaza sayfalarını ve videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

Blind Driv‪e‬ LO-FI PEOPLE LTD Oyunlar ₺36,99 351.1 MB

Blind Drive Lo-Fi People Aksiyon ₺33,99 148M

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