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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftalık Mobil Oyun Önerisi 12: The Pathless

    Haftalık mobil oyun önerilerimizin on ikincisi ile birlikteyiz. Bu hafta Apple Arcade kütüphanesinden mutlaka denenmesi gereken bir oyun önereceğiz.
    18 Şubat 2021, 23:59 (4 sa.)
    364
    5
    1
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Haftalık Mobil Oyun Önerisi 12: The Pathless
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    Mobil cihazlardaki teknolojinin artması ile birlikte telefonların taşınabilir konsola haline geldiğini sanıyoruz ki söyleyebiliriz. Bu hafta da yine mobil cihazların gücünü gösteren bir oyun önereceğiz ancak ne yazık ki yalnızca iOS kullanıcıları için.

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Mobil Oyun Önerisi 11: hocus 2"

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    Yayıncılığını Annapurna Interactive'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Giant Squid'in yaptığı aksiyon macera türündeki oyun The Pathless, bu hafta sizlere önerdiğimiz oyun. ABZÛ isimli başarılı oyunun yaratıcılarından gelen bu oyun, geçtiğimiz yıl yayınlandı.

    Haftalık Mobil Oyun Önerisi 12: The Pathless
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    Özet: Görevi, yaşadığı dünyayı etkisi altına almış karanlık lanetini yok etmek olan ve okçulukta ustalaşmış Avcı olun. Uçsuz bucaksız ve ormanlarla kaplı gizem dolu bir adayı keşfederken size eşlik eden kartal dostunuzla bağ kurun. Antik harabelerde bulmacaları çözerken destansı savaşlarda becerilerinizi sınayın. Yoldan çıkmış ruhlarla savaşın, ancak ava giderken avlanmamaya dikkat edin. Kartalınızla aranızdaki bağ ve dünyanın kaderi tehlikede.

    Oyun kesinlikle cihazı zorlayan bir oyun ancak oynaması gerçekten keyifli. Fakat ne yazık ki bu oyunu yalnızca iOS kullanıcılarına önerebiliyorum çünkü oyun mobil cihazlarda yalnızca Apple Arcade sistemine sahip olanlar tarafından erişilebilir durumda. Mobil cihazlar dışında oyunun PlayStation 5, PlayStation 4 ve PC için de erişilebilir olduğunu hatırlatalım.

    https://apps.apple.com/tr/app/the-pathless/id1441675155



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    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    Jeolog.

    c

    13 saat önce
    A
    aysensS

    Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika

    15 saat önce
    ExclusivePack

    fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU

    16 saat önce
    Rouvax

    Seri uretim degil

    20 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 4 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Apple Arcade müthiş bir şey çok güzel bir konsept. Şu sıra SpaceLand oynuyorum çok kaliteli. Kızımda “
    Sneaky Sasquatch” oynuyor.
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