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Mobil oyun pazarının yeni lideri; Apple

Apple, iPod Touch'ların satışları ile mobil oyun pazarında Nintendo ve Sony'nin toplam satışından daha fazla satış yaptıklarını, kısaca pazarın %50'den fazlasına sahip olduklarını açıkladı.
8 yıl
22,8b
1
22
iPod / iPod Touch
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Geçtiğimiz yıllarda her ne kadar iPod Touch ve iPhone' un bir oyun konsolu olmadığını iddia etsede dün ilk defa Apple iPod Touch lansmanında yeni modeli bir nevi oyun konsolu olarak tanıttı ve oyun özelliklerine çok önem verdi. Hatta sadece iPod Touch'ların satışları ile mobil oyun pazarında Nintendo ve Sony'nin toplam satışından daha fazla satış yaptıklarını kısaca pazarın %50'den fazlasına sahip olduklarını açıkladı. Tabii bu değer son çeyrek için yapılan bir açıklama. Yani Apple toplamda daha fazla ürün satmasada artık daha fazla satıyor.

Mobil oyun pazarının yeni lideri; Apple
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Yeni iPod Touch üzerinde bir arkadaşınızın Game Center profili.

Unreal Motorunu kullanan Project Sword adlı yeni geliştirilen bir oyun Çok fazla oyun oynanmıyor eleştirilerine ise sadece iPod Touch'lardan toplamda 1.500.000.000 adet oyun ve eğlence programı indirildiğini açıklayarak cevap verdi. Tabii bu oyunlardan elde edilen ciro bilinmediği ve büyük bir kısmınında parasız olduğu düşünülebilir ama gerçek şu ki her saniye 200 yazılım AppStore'dan indirilmekte.

Apple'ın her çeyrek başına 9 Milyon civarı ipod sattığı biliniyor ama kaç adet iTouch sattığı bilinmiyor fakat günde 230.000 iOS cihazı sattığını düşünürsek yaklaşık olarak her çeyrekte 20 milyon yılda ise 80 milyon AppStore'dan oyun alabilecek cihaz satıyor manasına geliyor. Buda şu ana kadar 120 milyon satan Nintendo DS ailesi ve 50 milyon satanSony PSP ailesinden haylice fazla olacağı kesin.

Mobil oyun pazarının yeni lideri; Apple
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Project Sword adlı yeni oyunun teknoloji demosunu yukarda görebilirsiniz. Yeni iPod Touch'ın özellikleri ise şöyle ;

  • Jiroskoplarla donatıldığı için artık daha da hasas bir tutuş ve hareket imkanı var
  • Retina Display ile 960x640 piksel çözünürlük ile gerçek gibi gözüken grafikler
  • Gamecenter ile artık bir profiliniz ve başarılarınız olacak, arkadaşlarınız sizi oyuna veya rekabete davet edebilecek
  • Kamera eklentileri sayesinde kamera destekli oyunlar veya eğlence programları bu özelliğide kullanabilecek
  • Apple'ın kendi tasarladığı A4 işlemcisi ile daha yüksek performans vermesi bekleniyor
  • İncelen tasarım 8.5 mm'den 7.2 mm'ye ve artan pil ömrü ile 40 saat müzik 7 saat video izleme (30 saate, 6 saat idi) ve 115 gr'dan 110 gr'a düşen ağırlık ile daha ergonomik.
Bunun dışında cihazın 30 kare/sn 720p HD Video kaydı, Facetime gibi karşılıklı görüntülü konuşma imkanı gibi başka iPhone 4'den alınma özellikler mevcut. Apple Game Center ile alakalı ayrıntılı haberimize saklıyoruz.
http://www.engadget.com/2010/09/01/apple-claims-50-percent-of-portable-gaming-market-ipod-touch-o/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
Bendede hep ipohone hemde psp var ipohene ye kaliteli oyunlar çıkıyor evet ancak sadece oyun oynarken kaliteye bakılmıyor bildiğim kadarıyla oyunda 3 aşama vardır çözünürlük, hikaye, oynanabilik tir iphonede hikaye, oynanabilik sıfır diyebilirim iphoneye çıkan oyunların genel olarak bir hikayesi bulunmuyor hikayesi olan oyun ilerlemeli olanıdır bir sonraki aşamayı takiben bu çok önemlidir. Oynanabirlikte hiç yok dedim gerçektende yok dokunmatik ekranda nekadar iyi olabilirlerki oyun oynarken ellerin tuşlara bastığı hissetilmeli bence artı elimizin ekranı kapatmasıda cabası ancak çözünürlük olarak iphone iyi diyebilirim. Yani iphone benden oynanabirlik ve hikaye konusunda eksi puan alırken çözünürlük olarak artı puan alabilir psp hem oynanabirlik hem hikaye hemde çözünürlük olarak benden artı puan almayı başarıyor başarması gerekiyo çünki bir oyun konsolu bir telefonla kıyaslanması bence mantıksız.
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samich_tor 7 yıl
Ben hem psp üzerinde hem de iphone üzerinde oynadığım Angry Birds oyunu için bir yorum eklemek istiyorum. Öncelikle dokunmatik ekranda oyun oynamak bana garip ve verimsiz geldi. Ekranda dokunduğunuz yeri göremiyorsunuz ve benim gibi büyük parmaklı kişiler için bunun bir sorun teşkil edeceğini düşünüyorum. Ben bunu sadece bir parmağın kullanıldığı bir oyunda hissettiysem iki (ya da varsa daha fazla) parmak kullanımı gerektiren oyunlarda neler yaşarım düşünmek bile istemiyorum. Her iki oyunu da uzun süre boyunca oynadığım için karşılaştırma yapabiliyorum ve PSP üzerindeki oyunu kesinlikle daha oynanabilir buldum.

Buradaki yorumlara bakınca iPhone cihazının herşeyi yapabilen mucizevi bir cihaz gibi görüldüğünü fark ettim. Bence böyle bir cihaz olmak çok kötü çünkü bir cihaz ne kadar çok görevi aynı anda yapmaya çalışırsa o görevleri o derecede eksik yapmaya başlıyor. Mesela iPhone oyunlarında kontroller kolay olabilir ancak oyunlarda hikaye olarak PSP üzerindeki Resistance, God of War ya da Killzone oyunlarının yanına yaklaşabilecek bir oyunun iPhone için varlığını çok merak ediyorum. iPhone kontrollerinin bazı tür oyunlarda çok işe yarayabildiğini inkar etmiyorum: Mesela jiroskopları sayesinde telefonu eğerek ve çevirerek oynayabilme özelliği araba yarışları ve uçak kullanımı oyunlarında çok kullanışlı ve eğlenceli oluyor. Ancak oyunların sadece tek parmak dokunması ya da cihazı eğme ile oynanması sonucunda belli bir zevk azalması yaşatacağını düşünüyorum. iPhone benzeri dokunmatik ve eğme kontrollerine ek olarak klasik PS tuş kontrollerini barındıran PSVITA cihazının iPhone daki kontrol ve hikaye eksikliklerini kapattığını ve bu yüzden çok tutulacağını düşünüyorum.
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huseyincarnege 8 yıl
geliyor geliyor bozuk plak gibi geliyor
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EsT 8 yıl
Kesinlikle sonuna kadar iOS

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Witcher3 8 yıl
nova 2, bad company, dead space, real racing vs gibi oyunlarla iphone' un lider olması çok normal..düşünsenize tek bır cıhazla cebınızde telefon, oyun konsolu, internet cihazı, mp3 video çalar, fotoğraf makınası taşıyorsunuz..ve bunların hepsini mükemmel derecede yapan bir cihaz iphone..ben apple' ın bu konuda liderliğini dahada güçlendireceğini vede karşısına uzun yıllar önemli bir rakip çıkamayacagını düsünüyorum...
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rainblackk 8 yıl
pcmi alamıycak konsollarmı ?
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korsanzeki168 8 yıl
arkadaşlar ds psp ve iphoneyi farklı kategorilerde görmüş dogru ama burda artık telefonlardaki oyun teknolojisi çin ali modundan cıkmak üzere onu dile getirdim hemen şimdiki modellerde degil am önümüzdeki 1. yada 2. jenerasyon gelecek telefonlarda bu yakınlaşma cok artıp rekabet dahada kızışacak o hareket sensörleri falan da ilerletilir kasanın sagına soluna yada tutarken arkasına touch ped gibi şeylerde yapıla bilir neyse 3yıla kalmaz görürüz işte
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fenakesim 8 yıl
onemli olan yazılımdır oyun firmalarına katkı verirse
ipod goturur bu işi yoksa olmaz

bkz. (mario için dunyayı yakan adam)
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B-veritas 8 yıl
Hem Psp Slim olan biri hemde İphone 3Gs olan biri olarak PSP nin grafik ve oynanabilirlik açısında oldukça önde olduğunu söyleyebilirim fakat sürekli yanımda taşıyabileceğim ve de tüm özellikleri bir arada sunubilen bir cihaz olarak İphone tercihimdir. Kaldı ki DS ve PSP ile İphone un karşılaştırılması biraz saçma oluyor çünkü bu cihazlar farklı kategorilerde ve birbirlerinden farklı özellikler sunuyorlar. İphone bu konuda her zaman tercihimdir.
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korsanzeki168 8 yıl
ios ds ve psp ye ciddi bir rakiptir 3yıla kalmaz nasıl mp3 te belli bir seviyeye geldilerse oyun işindede geleceklerdir psp ve ds deki kalitede oyunlarda gene app store üzerinden 2yıla kalmaz satışa başlanır ha bu arada ipod ve iphone unu işlemci ve ekran kalitesi ile psp ve ds in ekran işlemci piltüketim durumlarını bilmiyorum ama burda parayı gören apple hemen 2. jenerasyonlarda emin olun ds ve psp yi gecer bunuda buraya tarihi not olsun diye yazıyorum
insanlar amatör seviyedeki kamera fotograf makinası medya player ve bunugibi bircok şeyi tek bir cihazda taşımak istiyor ve bu trend giderek yükseliyor kim ne derse desin
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alimakkaya 8 yıl
Nasilki PC hicbir zaman oyun konsollarinin yerini alamaycak, iOS cihazlar da hicbir zaman mobil oyun konsollarinin yerini alamayacak. Oyun oynicam diye en ihtiyac duydugum anda telefon edemezsem kirarim o telefonu . Ayrica apple ancak mobil oyun konsolu konusunda iddiali olabilir; apple tarafindan uretilen 1 tane bile mobil oyun yok bildigim kadari ile .
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Batuist 8 yıl
Cihaz gerçekten harika.. yalnız şunu söylemeden geçemicem.. adamlar tek tek saydıkları ve pazar lideriyiz dediği adetli oyun satışlarında lider olabilir ama bugün sadece birkaç dolara oyunları indirilebiliyor.. Ama bir PSP yada nintendo oyunu yüzdolarlar civarında.. intelin adet satışı bazında grafik pazarında lideriz demesi gibi apple'ında bu piyasada lider gözükmesi doğaldır..
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BlackEagle 8 yıl
Yakışır
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DiciQ 8 yıl
adamlar mobili resmen ele geçirdiler bu konuda ise gayet iyiler
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logarkapağı 8 yıl
gümbür gümbür geliyorlar yakında dünyayı ele geçirirler
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