Mobil oyun pazarının yeni lideri; Apple

Geçtiğimiz yıllarda her ne kadar iPod Touch ve iPhone' un bir oyun konsolu olmadığını iddia etsede dün ilk defa Apple iPod Touch lansmanında yeni modeli bir nevi oyun konsolu olarak tanıttı ve oyun özelliklerine çok önem verdi. Hatta sadece iPod Touch'ların satışları ile mobil oyun pazarında Nintendo ve Sony'nin toplam satışından daha fazla satış yaptıklarını kısaca pazarın %50'den fazlasına sahip olduklarını açıkladı. Tabii bu değer son çeyrek için yapılan bir açıklama. Yani Apple toplamda daha fazla ürün satmasada artık daha fazla satıyor.

Unreal Motorunu kullanan Project Sword adlı yeni geliştirilen bir oyun Çok fazla oyun oynanmıyor eleştirilerine ise sadece iPod Touch'lardan toplamda 1.500.000.000 adet oyun ve eğlence programı indirildiğini açıklayarak cevap verdi. Tabii bu oyunlardan elde edilen ciro bilinmediği ve büyük bir kısmınında parasız olduğu düşünülebilir ama gerçek şu ki her saniye 200 yazılım AppStore'dan indirilmekte.

Apple'ın her çeyrek başına 9 Milyon civarı ipod sattığı biliniyor ama kaç adet iTouch sattığı bilinmiyor fakat günde 230.000 iOS cihazı sattığını düşünürsek yaklaşık olarak her çeyrekte 20 milyon yılda ise 80 milyon AppStore'dan oyun alabilecek cihaz satıyor manasına geliyor. Buda şu ana kadar 120 milyon satan Nintendo DS ailesi ve 50 milyon satanSony PSP ailesinden haylice fazla olacağı kesin.

Project Sword adlı yeni oyunun teknoloji demosunu yukarda görebilirsiniz. Yeni iPod Touch'ın özellikleri ise şöyle ;



Jiroskoplarla donatıldığı için artık daha da hasas bir tutuş ve hareket imkanı var

Retina Display ile 960x640 piksel çözünürlük ile gerçek gibi gözüken grafikler

Gamecenter ile artık bir profiliniz ve başarılarınız olacak, arkadaşlarınız sizi oyuna veya rekabete davet edebilecek

Kamera eklentileri sayesinde kamera destekli oyunlar veya eğlence programları bu özelliğide kullanabilecek

Apple'ın kendi tasarladığı A4 işlemcisi ile daha yüksek performans vermesi bekleniyor

İncelen tasarım 8.5 mm'den 7.2 mm'ye ve artan pil ömrü ile 40 saat müzik 7 saat video izleme (30 saate, 6 saat idi) ve 115 gr'dan 110 gr'a düşen ağırlık ile daha ergonomik.



http://www.engadget.com/2010/09/01/apple-claims-50-percent-of-portable-gaming-market-ipod-touch-o/

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Bunun dışında cihazın 30 kare/sn 720p HD Video kaydı, Facetime gibi karşılıklı görüntülü konuşma imkanı gibi başka iPhone 4'den alınma özellikler mevcut. Apple Game Center ile alakalı ayrıntılı haberimize saklıyoruz.