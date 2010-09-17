Mobil oyun pazarının yeni lideri; Apple

Geçtiğimiz yıllarda her ne kadar iPod Touch ve iPhone' un bir oyun konsolu olmadığını iddia etsede dün ilk defa Apple iPod Touch lansmanında yeni modeli bir nevi oyun konsolu olarak tanıttı ve oyun özelliklerine çok önem verdi. Hatta sadece iPod Touch'ların satışları ile mobil oyun pazarında Nintendo ve Sony'nin toplam satışından daha fazla satış yaptıklarını kısaca pazarın %50'den fazlasına sahip olduklarını açıkladı. Tabii bu değer son çeyrek için yapılan bir açıklama. Yani Apple toplamda daha fazla ürün satmasada artık daha fazla satıyor.
Yeni iPod Touch üzerinde bir arkadaşınızın Game Center profili.
Unreal Motorunu kullanan Project Sword adlı yeni geliştirilen bir oyun Çok fazla oyun oynanmıyor eleştirilerine ise sadece iPod Touch'lardan toplamda 1.500.000.000 adet oyun ve eğlence programı indirildiğini açıklayarak cevap verdi. Tabii bu oyunlardan elde edilen ciro bilinmediği ve büyük bir kısmınında parasız olduğu düşünülebilir ama gerçek şu ki her saniye 200 yazılım AppStore'dan indirilmekte.
Apple'ın her çeyrek başına 9 Milyon civarı ipod sattığı biliniyor ama kaç adet iTouch sattığı bilinmiyor fakat günde 230.000 iOS cihazı sattığını düşünürsek yaklaşık olarak her çeyrekte 20 milyon yılda ise 80 milyon AppStore'dan oyun alabilecek cihaz satıyor manasına geliyor. Buda şu ana kadar 120 milyon satan Nintendo DS ailesi ve 50 milyon satanSony PSP ailesinden haylice fazla olacağı kesin.
Project Sword adlı yeni oyunun teknoloji demosunu yukarda görebilirsiniz. Yeni iPod Touch'ın özellikleri ise şöyle ;
- Jiroskoplarla donatıldığı için artık daha da hasas bir tutuş ve hareket imkanı var
- Retina Display ile 960x640 piksel çözünürlük ile gerçek gibi gözüken grafikler
- Gamecenter ile artık bir profiliniz ve başarılarınız olacak, arkadaşlarınız sizi oyuna veya rekabete davet edebilecek
- Kamera eklentileri sayesinde kamera destekli oyunlar veya eğlence programları bu özelliğide kullanabilecek
- Apple'ın kendi tasarladığı A4 işlemcisi ile daha yüksek performans vermesi bekleniyor
- İncelen tasarım 8.5 mm'den 7.2 mm'ye ve artan pil ömrü ile 40 saat müzik 7 saat video izleme (30 saate, 6 saat idi) ve 115 gr'dan 110 gr'a düşen ağırlık ile daha ergonomik.
http://www.engadget.com/2010/09/01/apple-claims-50-percent-of-portable-gaming-market-ipod-touch-o/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Buradaki yorumlara bakınca iPhone cihazının herşeyi yapabilen mucizevi bir cihaz gibi görüldüğünü fark ettim. Bence böyle bir cihaz olmak çok kötü çünkü bir cihaz ne kadar çok görevi aynı anda yapmaya çalışırsa o görevleri o derecede eksik yapmaya başlıyor. Mesela iPhone oyunlarında kontroller kolay olabilir ancak oyunlarda hikaye olarak PSP üzerindeki Resistance, God of War ya da Killzone oyunlarının yanına yaklaşabilecek bir oyunun iPhone için varlığını çok merak ediyorum. iPhone kontrollerinin bazı tür oyunlarda çok işe yarayabildiğini inkar etmiyorum: Mesela jiroskopları sayesinde telefonu eğerek ve çevirerek oynayabilme özelliği araba yarışları ve uçak kullanımı oyunlarında çok kullanışlı ve eğlenceli oluyor. Ancak oyunların sadece tek parmak dokunması ya da cihazı eğme ile oynanması sonucunda belli bir zevk azalması yaşatacağını düşünüyorum. iPhone benzeri dokunmatik ve eğme kontrollerine ek olarak klasik PS tuş kontrollerini barındıran PSVITA cihazının iPhone daki kontrol ve hikaye eksikliklerini kapattığını ve bu yüzden çok tutulacağını düşünüyorum.
ipod goturur bu işi yoksa olmaz
bkz. (mario için dunyayı yakan adam)
insanlar amatör seviyedeki kamera fotograf makinası medya player ve bunugibi bircok şeyi tek bir cihazda taşımak istiyor ve bu trend giderek yükseliyor kim ne derse desin