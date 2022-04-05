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Geleceğe Dönüş filmiyle hafızalara kazınan DeLorean'ın modern versiyonu için hazırlıklar sürüyor. Daha önce yalnızca karanlıktaki silüetini görebildiğimiz araç bu kez yepyeni bir ipucu görseliyle karşımızda.

Paylaşılan görselde yeni aracın sol arka bölümünü görebiliyoruz. Şimdilik DeLorean EVolved olarak anılan modelin orijinal DMC-12'ye göre daha yuvarlak hatlara sahip olduğunu söylemek mümkün. Tavanın daha kavisli bir şekilde eğim kazandığı gözlenirken, arkadaki panjur benzeri detaylar 80'li yılların ünlü modelini anımsatıyor.

Modern DeLorean'ın arka bölümü oldukça kaslı görünüyor. Ayrıca yanlarda geleneksel aynalara yer verileceğini görebiliyoruz. Üç şeritten oluşan stoplar, henüz göremesek de tek çizgi halinde boydan boya uzanıyor olabilir. Bunun yanı sıra kenarlardaki dikey hava delikleri ve büyük bir difüzör de göze çarpan detaylar arasında. Modern versiyonda martı kanat olarak tabir edilen, yukarı doğru açılan kapılar da orijinal modele atıfta bulunan detaylardan olacak.

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Yeni DeLorean tamamen elektrikli bir model olacak. Teknik detaylar henüz belli değil ancak otomobilin 18 Ağustos'ta prototip olarak tanıtılacağı duyuruldu. Bu süreçte yeni bilgiler öğrenmeyi umuyoruz. Öte yandan, orijinal modelde 130 beygir güç ve 207 Nm tork üreten 2.85 litre V6 ünite bulunuyordu. Söz konusu motor, Peugeot-Renault-Volvo iş birliğiyle geliştirilmişti.

DeLorean DMC-12 ticari anlamda başarılı olamadı ve üretimi sadece 2 yıl sürdü. Ancak 1985 yılında Geleceğe Dönüş filmi sayesinde otomotiv dünyasında bir ikon haline geldi. Modern versiyonun ne kadar başarılı olabileceğini hep birlikte göreceğiz. Bu arada, modern DeLorean'ın geliştirilmesinde Italdesign'ın da imzası bulunacak.

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Modern DeLoeran'ın tasarımı hakkında yeni ipucu paylaşıldı