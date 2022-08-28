Moderna, aşı teknolojisini çaldıkları gerekçesiyle Pfizer ve BionNTech'e dava açtı

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Amerikalı ilaç devi Moderna, ABD'de onaylanan ilk Covid-19 aşısının geliştirilmesinde patent ihlali yaptıkları gerekçesiyle Pfizer ve Alman ortağı BioNTech'e dava açtı. Reuters'ın haberine göre şirket Pfizer ve BioNTech'in Moderna'nın teknolojisini kopyaladığını ve kendi ilaçlarını oluşturmak için kullandığını iddia ediyor.

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Moderna CEO'su Stéphane Bancel konuyla ilgili olarak "Bu davaları, Covid-19 salgınından önceki on yıl içinde geliştirdiğimiz, oluşturmak için milyarlarca dolar yatırım yaptığımız ve patentini aldığımız yenilikçi mRNA teknoloji platformunu korumak için açıyoruz" dedi.

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Maddi tazminat talebinde bulundu

Davanın açıklanmasının ardından Pfizer hisseleri %1,4, BioNTech hisseleri ise yaklaşık %2 değer kaybetti. Moderna temsilcilerinin belirttiği üzere, şirket mahkeme aracılığıyla henüz açıklanmayan bir miktarda maddi tazminat talebinde bulundu.

Moderna 10 yıl önce kuruldu ve merkezi Massachusetts eyaletinin Cambridge kentinde yer alıyor. Şirket yeni bağışıklık ilaçlarının oluşturulmasını önemli ölçüde hızlandıran yenilikçi bir mRNA aşı teknolojisi geliştirmişti. Moderna Covid-19 aşısından 10.4 milyar dolar kazanırken rakip Pfizer koronavirüs aşısından 22 milyar dolar gelir elde etti.

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Moderna, patent ihlali nedeniyle Pfizer ve BioNTech'e dava açtı