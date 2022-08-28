Moderna, aşı teknolojisini çaldıkları gerekçesiyle Pfizer ve BionNTech'e dava açtı

Amerikalı ilaç devi Moderna, ABD'de onaylanan ilk Covid-19 aşısının geliştirilmesinde patent ihlali yaptıkları gerekçesiyle Pfizer ve Alman ortağı BioNTech'e dava açtı. Reuters'ın haberine göre şirket Pfizer ve BioNTech'in Moderna'nın teknolojisini kopyaladığını ve kendi ilaçlarını oluşturmak için kullandığını iddia ediyor.
Moderna CEO'su Stéphane Bancel konuyla ilgili olarak "Bu davaları, Covid-19 salgınından önceki on yıl içinde geliştirdiğimiz, oluşturmak için milyarlarca dolar yatırım yaptığımız ve patentini aldığımız yenilikçi mRNA teknoloji platformunu korumak için açıyoruz" dedi.
Maddi tazminat talebinde bulundu
Davanın açıklanmasının ardından Pfizer hisseleri %1,4, BioNTech hisseleri ise yaklaşık %2 değer kaybetti. Moderna temsilcilerinin belirttiği üzere, şirket mahkeme aracılığıyla henüz açıklanmayan bir miktarda maddi tazminat talebinde bulundu.
Moderna 10 yıl önce kuruldu ve merkezi Massachusetts eyaletinin Cambridge kentinde yer alıyor. Şirket yeni bağışıklık ilaçlarının oluşturulmasını önemli ölçüde hızlandıran yenilikçi bir mRNA aşı teknolojisi geliştirmişti. Moderna Covid-19 aşısından 10.4 milyar dolar kazanırken rakip Pfizer koronavirüs aşısından 22 milyar dolar gelir elde etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: