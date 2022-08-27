Samsung katlanabilir telefonlarının montaj ve test sürecini gösteren bir video yayınladı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, kısa bir süre önce piyasaya sürdüğü katlanabilir Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 modellerinin montaj sürecini gösteren bir video yayınladı. İlgi çekici görüntüler Samsung Newsroom isimli YouTube kanalında paylaşıldı.
Telefonlar insan müdahalesi olmadan tamamen otomatik olarak üretiliyor. Üstelik robotlar sadece cihazları monte etmekle kalmıyor, aynı zamanda çeşitli bileşenleri de test ediyor. Özellikle katlama, suya dayanıklılık, kamera, tuş ve kablosuz şarj testlerinin yapıldığını görüyoruz.
Sıkı testler uygulanıyor
Elbette ki 1.47 saniyelik kısa video tüm üretimi ayrıntılı bir şekilde gözler önüne sermiyor ancak Güney Koreli şirket tarafından kullanılan modern teknolojilerin ne seviyede olduğunu ve aynı zamanda katlanabilir telefonlar için uygulanan sıkı test sürecini göstermesi açısından önemli.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: