Samsung katlanabilir telefonlarının montaj ve test sürecini gösteren bir video yayınladı

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung, kısa bir süre önce piyasaya sürdüğü katlanabilir Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 modellerinin montaj sürecini gösteren bir video yayınladı. İlgi çekici görüntüler Samsung Newsroom isimli YouTube kanalında paylaşıldı.

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Telefonlar insan müdahalesi olmadan tamamen otomatik olarak üretiliyor. Üstelik robotlar sadece cihazları monte etmekle kalmıyor, aynı zamanda çeşitli bileşenleri de test ediyor. Özellikle katlama, suya dayanıklılık, kamera, tuş ve kablosuz şarj testlerinin yapıldığını görüyoruz.

Sıkı testler uygulanıyor

Elbette ki 1.47 saniyelik kısa video tüm üretimi ayrıntılı bir şekilde gözler önüne sermiyor ancak Güney Koreli şirket tarafından kullanılan modern teknolojilerin ne seviyede olduğunu ve aynı zamanda katlanabilir telefonlar için uygulanan sıkı test sürecini göstermesi açısından önemli.

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