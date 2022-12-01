Modernizasyonu yapılan ilk ZMA'lar TSK'ya teslim edildi

Tam Boyutta Gör Yaklaşık 30 yıl önce yerli savunma sanayi şirketi FNSStarafından üretilen Zırhlı Muharebe Aracı ZMA-15'in modernizasyonu tamamlandı. Modernize edilmiş ilk ZMA’lar güvenlik güçlerine teslim edildi.

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ASELSAN’ın ana yükleniciliğinde yürütülen Zırhlı Muharebe Araçlarının (ZMA) Modernizasyonu Projesi ile ZMA’ların ateş gücü artırıldı, manevra yeteneği geliştirildi ve yeni teknolojilerle donatıldı. Modernizde edilecek 134 araçtan 5 tanesi teslim edildi.

Modernizasyon kapsamında neler eklendi?

25 milimetre NEFER Silah Sistemi

Lazer Uyarı Sistemi

Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi

Sürücü Görüş Sistemi

Yön Bulma ve Seyrüsefer Sistemi

KBRN Sistemi,

Komutan, Nişancı, Personel ve Sürücü Gösterge Panelleri

Yenilenen ZMA’lardaki NEFER Silah Sistemi’ne vurgu yapan ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün, “Proje kapsamında yaklaşık 30 yıl önce FNSS tarafından üretilerek kara kuvvetlerimiz envanterine kazandırılan zırhlı muharebe araçlarına güncel ve gelecek muharebe sahası ihtiyaçlarını karşılayacak birçok yetenek kazandırılmış oluyor. Bu sistem yetenekleri içinde en belirgin olanı ise muharebe sahası içinde ateş gücü üstünlüğünde fark oluşturacak TSK envanterindeki ilk 25 milimetre insansız silah kulesi özelliğine sahip NEFER Silah Sistemi'dir.” dedi.

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Yakın mesafe gözetleme sistemi ve sürücü görüş sistemleri sayesinde aracın çevresinin gece ve gündüz 360 derece görüntülerinin ekranlar vasıtasıyla mürettebata iletilebildiğine dikkati çeken Görgün, göreve yönelik konfor şartlarının iyileştirilmesi için aracın zırh ve mayın koruma seviyelerinin yükseltildiğini anlattı.

Otonom ZMA’lar yolda

İnsansız ZMA için kolların sıvandığını açıklayan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Bunun da planda olduğunu duymak bizi memnun etti. Artık bu araçlarımızı otonom ve insansız uzaktan kumandalı unsurlarla harekat alanına sürmenin vakti gelmiştir. Bu tür araçların hava araçlarıyla entegre bir şekilde harekat ortamına gittiğimizi çok net bir görüyoruz. Bunun bir sonraki adımının insansız ve otonom sistemler olmasını bekliyoruz.” dedi.

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