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    Modernizasyonu yapılan ilk ZMA'lar TSK'ya teslim edildi

    Yaklaşık 30 yıldır kullanılan Zırhlı Muharebe Aracı ZMA'lar yenilendi. ASELSAN tarafından modernize edilen ZMA'lar güvenlik güçlerine teslim edildi.                   
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    Modernizasyonu yapılan ilk ZMA'lar TSK'ya teslim edildi Tam Boyutta Gör
    Yaklaşık 30 yıl önce yerli savunma sanayi şirketi FNSStarafından üretilen Zırhlı Muharebe Aracı ZMA-15'in modernizasyonu tamamlandı. Modernize edilmiş ilk ZMA’lar güvenlik güçlerine teslim edildi.

    ASELSAN’ın ana yükleniciliğinde yürütülen Zırhlı Muharebe Araçlarının (ZMA) Modernizasyonu Projesi ile ZMA’ların ateş gücü artırıldı, manevra yeteneği geliştirildi ve yeni teknolojilerle donatıldı. Modernizde edilecek 134 araçtan 5 tanesi teslim edildi.

    Modernizasyon kapsamında neler eklendi?

    • 25 milimetre NEFER Silah Sistemi
    • Lazer Uyarı Sistemi
    • Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi
    • Sürücü Görüş Sistemi
    • Yön Bulma ve Seyrüsefer Sistemi
    • KBRN Sistemi,
    • Komutan, Nişancı, Personel ve Sürücü Gösterge Panelleri

    Yenilenen ZMA’lardaki NEFER Silah Sistemi’ne vurgu yapan ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün, “Proje kapsamında yaklaşık 30 yıl önce FNSS tarafından üretilerek kara kuvvetlerimiz envanterine kazandırılan zırhlı muharebe araçlarına güncel ve gelecek muharebe sahası ihtiyaçlarını karşılayacak birçok yetenek kazandırılmış oluyor. Bu sistem yetenekleri içinde en belirgin olanı ise muharebe sahası içinde ateş gücü üstünlüğünde fark oluşturacak TSK envanterindeki ilk 25 milimetre insansız silah kulesi özelliğine sahip NEFER Silah Sistemi'dir.” dedi.

    Modernizasyonu yapılan ilk ZMA'lar TSK'ya teslim edildi Tam Boyutta Gör

    Yakın mesafe gözetleme sistemi ve sürücü görüş sistemleri sayesinde aracın çevresinin gece ve gündüz 360 derece görüntülerinin ekranlar vasıtasıyla mürettebata iletilebildiğine dikkati çeken Görgün, göreve yönelik konfor şartlarının iyileştirilmesi için aracın zırh ve mayın koruma seviyelerinin yükseltildiğini anlattı.

    Otonom ZMA’lar yolda

    İnsansız ZMA için kolların sıvandığını açıklayan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Bunun da planda olduğunu duymak bizi memnun etti. Artık bu araçlarımızı otonom ve insansız uzaktan kumandalı unsurlarla harekat alanına sürmenin vakti gelmiştir. Bu tür araçların hava araçlarıyla entegre bir şekilde harekat ortamına gittiğimizi çok net bir görüyoruz. Bunun bir sonraki adımının insansız ve otonom sistemler olmasını bekliyoruz.” dedi.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    D
    DoubleDragon 5 saat önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 8 saat önce

    Süper ötesi

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    StaatSanWalt 1 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 1 gün önce

    maaşallah

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    gun 2 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 5 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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