Monster Hunter filminin, ilkinden çok daha etkileyici olan yeni fragmanı yayınlandı

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Capcom'un aynı isimli başarılı video oyun serisinden uyarlanan Monster Hunter filminden yeni bir fragman paylaşıldı. Dürüst olmak gerekirse bu sefer düzgün bir fragman var karşımızda.

Ayrıca Bkz. "Monster Hunter filminin yönetmeni, aynı evrende geçen başka hikayeler yazmaya başlamış"

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Monster Hunter filminin yönetmeni, aynı evrende geçen başka hikayeler yazmaya başlamış

Bir süredir yapım aşamasında olan ve geçtiğimiz aylarda ilk fragmanı yayınlanan Monster Hunter filminin, Çin için özel hazırlanan fragmanı yayınlandı. İlk yayınlanan fragman hayranlar tarafından hiç beğenilmemişti ve büyük eleştirilere maruz kalmıştı.

Yayınlanan yeni fragmanın ise daha güzel olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle fragmanda bol bol aksiyon ve bol bol canavar görüyoruz. Daha önceki bir röportajda filmin yönetmeni Paul W.S. Anderson, filmde 5, 6 farklı canavar kullanabildiğini söylemişti.

Monster Hunter filmi 30 Aralık'ta yayınlanacak. Monster Hunter'ın yönetmenliğini ve senaristliğini Paul W.S. Anderson üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Milla Jovovich, Tony Jaa, T.I., Ron Perlman, Jannik Schümann ve Meagan Good bulunuyor.

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