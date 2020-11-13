Monster Hunter filminin yönetmeni, aynı evrende geçen başka hikayeler yazmaya başlamış

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Capcom'un aynı isimli başarılı video oyun serisinden uyarlanan Monster Hunter filminin yönetmeni Paul W.S. Anderson, gelecekteki filmler hakkında konuştu.

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Daha önce yine oyun uyarlaması olan Resident Evil film serisini yöneten Paul W.S. Anderson, bir süredir de Monster Hunter oyununun film uyarlaması üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde röportaja katılan Paul W.S. Anderson, film hakkında hem bazı yeni detaylar paylaştı hem de filmin geleceği hakkında konuştu.

Paul W.S. Anderson'ın söylediğine göre kendisi yaklaşık 11 yıldır bu filmin üzerinde çalışıyormuş. Evrende çok fazla canavar olduğu için filmde yalnızca 5, 6 tanesini kullanabildiğini söyledi. Evrenin çok keyifli olduğunu ve ileride gelebilecek filmlerle evreni deriinlemesine işlemek istediğini de ekledi. Eşi ve filmin başrolü Milla Jovovich ise Paul W.S. Anderson'ın bir süredir aynı evrende geçen yeni hikayeler yazdığını ve ilk film sevilirse devamını yapmayı çok istediklerini söyledi.

Monster Hunter filmi 30 Aralık'ta yayınlanacak. Monster Hunter'ın yönetmenliğini ve senaristliğini Paul W.S. Anderson üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Milla Jovovich, Tony Jaa, T.I., Ron Perlman, Jannik Schümann ve Meagan Good bulunuyor.

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