Monster Hunter Wilds çıkış tarihi açıklandı: İşte çıkış fragmanı

Monster Hunter Wilds çıkış tarihi açıklandı
Kaçıranlar için Capcom, Resident Evil serisi başta olmak üzere son yıllarda büyük bir başarı yakaladı. En büyük franchise'larından Monster Hunter ise çok yakında yepyeni bir oyunla karşımıza çıkacak. Capcom, serinin yeni oyunu Monster Hunter Wilds'ın 28 Şubat 2025 tarihinde PC, Xbox Series X-S ve Playstation 5 için çıkış yapacağını duyurdu.
Paylaşılan son fragmanda, canavarları avlayacağınız muhteşem mekanlara daha detaylı bir bakış atıyoruz. Ayrıca bu yolculukta kanca atışına benzer Slinger mekaniğinden balık tutmaya kadar birden fazla çevresel detay bulunuyor. Monster Hunter Wilds, kumlu bir çöl ortamı dahil olmak üzere seri için bir dizi yeni yenilik içeriyor.
Bunlar yepyeni büyük canavarlar, yeni uçan bir binek ve değişken hava durumu olacak. Ayrıca serinin yapımcısı Ryozo Tsujimoto, "oyunun yepyeni bir düzeyde ayrıntılı yaratıklar ve ekosistemler içerdiğini" belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu