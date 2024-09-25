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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz gece düzenlenen State of Play etkinliği, heyecan verici duyurular ile sona erdi. Etkinlikte en büyük duyurulardan biri ise Capcom'dan geldi. Monster Hunter serisinin yeni oyunu Monster Hunter: Wilds için çıkış tarihi ve yeni fragman paylaşıldı.

Monster Hunter Wilds çıkış tarihi açıklandı

Kaçıranlar için Capcom, Resident Evil serisi başta olmak üzere son yıllarda büyük bir başarı yakaladı. En büyük franchise'larından Monster Hunter ise çok yakında yepyeni bir oyunla karşımıza çıkacak. Capcom, serinin yeni oyunu Monster Hunter Wilds'ın 28 Şubat 2025 tarihinde PC, Xbox Series X-S ve Playstation 5 için çıkış yapacağını duyurdu.

Paylaşılan son fragmanda, canavarları avlayacağınız muhteşem mekanlara daha detaylı bir bakış atıyoruz. Ayrıca bu yolculukta kanca atışına benzer Slinger mekaniğinden balık tutmaya kadar birden fazla çevresel detay bulunuyor. Monster Hunter Wilds, kumlu bir çöl ortamı dahil olmak üzere seri için bir dizi yeni yenilik içeriyor.

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Bunlar yepyeni büyük canavarlar, yeni uçan bir binek ve değişken hava durumu olacak. Ayrıca serinin yapımcısı Ryozo Tsujimoto, "oyunun yepyeni bir düzeyde ayrıntılı yaratıklar ve ekosistemler içerdiğini" belirtti.

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Monster Hunter Wilds çıkış tarihi açıklandı: İşte çıkış fragmanı