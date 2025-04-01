Monster Hunter Wilds ilk ay satış rekorunu kırdı

Monster Hunter Wilds rekorla geldi
CAPCOM tarafından yapılan açıklamaya göre Monster Hunter Wilds oyunu ilk ayında 10 milyon satış rakamını geride bıraktı. Böylece firmanın tüm oyunları arasında birinci ayında en çok satan yapımı oldu. Oyun ilk 3 haftasında da 8 milyon satış rakamına ulaşmıştı.
CAPCOM tarihinde Monster Hunter World oyunu 21.30 milyon, Monster Hunter Rise ise 16.70 milyon ile en çok satan ilk iki yapım durumunda. Monster Hunter Wilds oyununa gelecek güncellemeler ile ilk ikiye girmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Cuma günü gelecek ilk güncelleme ile Mizutsune yaratığı, avcılar tarafından seviye 21 ve sonrası itibariyle avlanabilecek. Ayrıca tek veya çok oyunculu olarak yapılabilecek yeni görevler ile Seviye 16 sonrasında kilidi açılacak Büyük Toplanma Merkezi de güncelleme içerisinde yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.
Joe bidenden iyi yürüyo