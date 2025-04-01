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    Monster Hunter Wilds ilk ay satış rekorunu kırdı

    Monster Hunter Wilds oyunu henüz birinci ayını yeni doldurmuşken CAPCOM firmasının en çok satan oyunu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Şimdiden ilk ay rekorunu kırdı.  
    Monster Hunter Wilds Tam Boyutta Gör
    CAPCOM stüdyolarının en başarılı oyun serilerinden birisi olan Monster Hunter rekorlara doymuyor. Monster Hunter Wilds oyunu piyasaya çıkışının üzerinden henüz bir ay geçmişken rekorlar kırmaya başladı.  

    Monster Hunter Wilds rekorla geldi

    CAPCOM tarafından yapılan açıklamaya göre Monster Hunter Wilds oyunu ilk ayında 10 milyon satış rakamını geride bıraktı. Böylece firmanın tüm oyunları arasında birinci ayında en çok satan yapımı oldu. Oyun ilk 3 haftasında da 8 milyon satış rakamına ulaşmıştı. 

    CAPCOM tarihinde Monster Hunter World oyunu 21.30 milyon, Monster Hunter Rise ise 16.70 milyon ile en çok satan ilk iki yapım durumunda. Monster Hunter Wilds oyununa gelecek güncellemeler ile ilk ikiye girmesine kesin gözüyle bakılıyor. 

    Cuma günü gelecek ilk güncelleme ile Mizutsune yaratığı, avcılar tarafından seviye 21 ve sonrası itibariyle avlanabilecek. Ayrıca tek veya çok oyunculu olarak yapılabilecek yeni görevler ile Seviye 16 sonrasında kilidi açılacak Büyük Toplanma Merkezi de güncelleme içerisinde yer alıyor. 

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    S
    swordoftemple 22 saat önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

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    TheJudgé 5 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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