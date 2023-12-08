Tam Boyutta Gör The Game Awards 2023 etkinliği, yılın oyunları ve heyecan verici duyurular ile geçtiğimiz saatlerde sona erdi. Etkinlikte en büyük duyurulardan biri de Capcom'dan geldi. Monster Hunter serisinin yeni oyunu Monster Hunter: Wilds için ilk fragman ve çıkış tarihi paylaşıldı.

Monster Hunter Wilds, 2025'te PC ve yeni nesil konsollara geliyor

Kaçıranlar için Capcom, Resident Evil serisi başta olmak üzere son yıllarda büyük bir başarı yakaladı. En büyük franchise'larından Monster Hunter ise bu başarının gerisinde kaldı ve uzun süredir herhangi bir gelişme duymadık. Ancak bu bekleyiş geçtiğimiz saatlerde sonlandı. Capcom, serinin yeni oyunu Monster Hunter Wilds'ın 2025 yılında PC, Xbox Series X-S ve Playstation 5 için çıkış yapacağını duyurdu.

Monster Hunter Wilds'ın ilk tanıtım fragmanı, kumlu bir çöl ortamı dahil olmak üzere seri için bir dizi yeni yenilik içeriyor. Bunlar yepyeni büyük canavarlar, yeni uçan bir binek ve değişken hava durumu olacak. (Fragmanda bir kum fırtınası ve bol miktarda yıldırım görüyoruz). Ayrıca serinin yapımcısı Ryozo Tsujimoto, "oyunun yepyeni bir düzeyde ayrıntılı yaratıklar ve ekosistemler içerdiğini" belirtti.

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Ne yazık ki şu ana kadar sahip olduğumuz tek bilgi bunlar. Ancak Capcom, 2024 yazında yapılacak bir etkinlikte daha fazla ayrıntının paylaşılacağını söylüyor.

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Monster Hunter Wilds duyuruldu: İşte çıkış tarihi ve ilk fragman