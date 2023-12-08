Monster Hunter Wilds duyuruldu: İşte çıkış tarihi ve ilk fragman

Monster Hunter Wilds, 2025'te PC ve yeni nesil konsollara geliyor
Kaçıranlar için Capcom, Resident Evil serisi başta olmak üzere son yıllarda büyük bir başarı yakaladı. En büyük franchise'larından Monster Hunter ise bu başarının gerisinde kaldı ve uzun süredir herhangi bir gelişme duymadık. Ancak bu bekleyiş geçtiğimiz saatlerde sonlandı. Capcom, serinin yeni oyunu Monster Hunter Wilds'ın 2025 yılında PC, Xbox Series X-S ve Playstation 5 için çıkış yapacağını duyurdu.
Monster Hunter Wilds'ın ilk tanıtım fragmanı, kumlu bir çöl ortamı dahil olmak üzere seri için bir dizi yeni yenilik içeriyor. Bunlar yepyeni büyük canavarlar, yeni uçan bir binek ve değişken hava durumu olacak. (Fragmanda bir kum fırtınası ve bol miktarda yıldırım görüyoruz). Ayrıca serinin yapımcısı Ryozo Tsujimoto, "oyunun yepyeni bir düzeyde ayrıntılı yaratıklar ve ekosistemler içerdiğini" belirtti.
Ne yazık ki şu ana kadar sahip olduğumuz tek bilgi bunlar. Ancak Capcom, 2024 yazında yapılacak bir etkinlikte daha fazla ayrıntının paylaşılacağını söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.