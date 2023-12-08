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    Monster Hunter Wilds duyuruldu: İşte çıkış tarihi ve ilk fragman

    Monster Hunter serisinin yeni oyunu Monster Hunter Wilds duyuruldu. Uzun zamandır beklenen aksiyon RPG oyunu, 2025 yılında PC ve yeni nesile geliyor. İşte fragman
    Monster Hunter Wilds duyuruldu: İşte çıkış tarihi ve ilk fragman Tam Boyutta Gör
    The Game Awards 2023 etkinliği, yılın oyunları ve heyecan verici duyurular ile geçtiğimiz saatlerde sona erdi. Etkinlikte en büyük duyurulardan biri de Capcom'dan geldi. Monster Hunter serisinin yeni oyunu Monster Hunter: Wilds için ilk fragman ve çıkış tarihi paylaşıldı. 

    Monster Hunter Wilds, 2025'te PC ve yeni nesil konsollara geliyor

    Kaçıranlar için Capcom, Resident Evil serisi başta olmak üzere son yıllarda büyük bir başarı yakaladı. En büyük franchise'larından Monster Hunter ise bu başarının gerisinde kaldı ve uzun süredir herhangi bir gelişme duymadık. Ancak bu bekleyiş geçtiğimiz saatlerde sonlandı. Capcom, serinin yeni oyunu Monster Hunter Wilds'ın 2025 yılında PC, Xbox Series X-S ve Playstation 5 için çıkış yapacağını duyurdu.

    Monster Hunter Wilds'ın ilk tanıtım fragmanı, kumlu bir çöl ortamı dahil olmak üzere seri için bir dizi yeni yenilik içeriyor. Bunlar yepyeni büyük canavarlar, yeni uçan bir binek ve değişken hava durumu olacak. (Fragmanda bir kum fırtınası ve bol miktarda yıldırım görüyoruz). Ayrıca serinin yapımcısı Ryozo Tsujimoto, "oyunun yepyeni bir düzeyde ayrıntılı yaratıklar ve ekosistemler içerdiğini" belirtti.

    Ne yazık ki şu ana kadar sahip olduğumuz tek bilgi bunlar. Ancak Capcom, 2024 yazında yapılacak bir etkinlikte daha fazla ayrıntının paylaşılacağını söylüyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    sunpet kimin kırık obp ile tıp fren diski kaç km gider tofaş hız göstergesi çalışmıyor cambaz şarkısı kime yazıldı

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