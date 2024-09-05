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    Monster Notebook’un ilk ekran kartı Intel Arc A770 16 GB satışa çıktı

    Monster Notebook'un ilk ekran kartı modeli Monster Notebook Intel Arc A770 16 GB ülkemizde satışa çıktı. Monster Notebook Intel Arc A770 16 GB fiyatı ve özellikleri haberimizde.
    Monster Notebook Intel Arc A770 16 GB ekran kartı satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Monster Notebook ilk ekran kartı modellerini geçtiğimiz Ocak ayında CES 2024’te tanıtmıştı. CES 2024’te tanıtılan Monster Intel Arc A770 16 GB ekran kartı Türkiye’de satışa çıktı. Böylelikle Monster Notebook yeni bir pazara ilk adımını atmış oldu.

    Monster Intel Arc A770 16 GB ekran kartı fiyatı

    Monster Intel Arc A770 16 GB ekran kartı 12.499 TL’lik fiyatı ile oyunseverlerin beğenisine sunuldu. Fiyatlandırma olarak RTX 4060 8 GB ekran kartlarından daha yukarıda, RTX 3060Ti 8 GB modelinden daha aşağıda fiyatlandırıldığını görüyoruz.

    Ürün sayfası: https://www.monsternotebook.com.tr/ekran-karti/monster-intel-arc-a770-16gb-ekran-karti

    Monster Notebook Intel Arc A770 16 GB ekran kartı satışa çıktı Tam Boyutta Gör

    Monster Intel Arc A770 16 GB özellikleri

    Intel Arc A770 16 GB ekran kartı, yapay zeka destekli Intel XeSS özelliği sayesinde oyunlardaki sıradaki kareyi tahmin ederek FPS miktarını yükseltiyor. DLSS’e rakip olarak geliştirilen bu özellik sayesinde 2K çözünürlükte yüksek FPS miktarları elde edilebiliyor. Ekran kartında 16 GB bellek bulunması ve AV1 video kodlama yeteneği sahip olması nedeniyle video kurgucuları ve içerik üreticiler tarafından da tercih edilebilir.

    Monster Intel Arc A770 16 GB kaç FPS veriyor?

    Monster Notebook’un web sitesinde belirtilen ifadeye göre 2K çözünürlükte şu FPS’leri veriyor:

    • Horizon Zero Dawn: 97 FPS
    • Marvel’s Spider-Man Remastered: 102 FPS
    • Final Fantasy XIV: 139 FPS
    • F1 23: 147 FPS

    Monster Intel Arc A770 16GB Ekran Kartı Özellikleri

    • Grafik Bellek: 16 GB
    • Bellek Tipi: GDDR6
    • Minimum Güç Kaynağı (PSU): 650 W
    • Güç Tüketimi: 225 W
    • Chip Seti: Intel
    • Çekirdek Hızı Boost: 2200 MHz
    • Slot Tipi: PCI-Express 4.0
    • Soğutma: 3 Fanlı Soğutma
    • Boyutlar: 305x131x56 mm
    • Ağırlık: 1146g
    • Güç Girişi: 2 x 8 pin
    • Aydınlatma: Var
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 5 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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