Monster Notebook’un ilk ekran kartı Intel Arc A770 16 GB satışa çıktı

- Monster Intel Arc A770 16 GB ekran kartı fiyatı
- Monster Intel Arc A770 16 GB özellikleri
- Monster Intel Arc A770 16 GB kaç FPS veriyor?
- Monster Intel Arc A770 16GB Ekran Kartı Özellikleri
- Yorumlar
Monster Intel Arc A770 16 GB ekran kartı fiyatı
Monster Intel Arc A770 16 GB ekran kartı 12.499 TL’lik fiyatı ile oyunseverlerin beğenisine sunuldu. Fiyatlandırma olarak RTX 4060 8 GB ekran kartlarından daha yukarıda, RTX 3060Ti 8 GB modelinden daha aşağıda fiyatlandırıldığını görüyoruz.
Ürün sayfası: https://www.monsternotebook.com.tr/ekran-karti/monster-intel-arc-a770-16gb-ekran-karti
Monster Intel Arc A770 16 GB özellikleri
Intel Arc A770 16 GB ekran kartı, yapay zeka destekli Intel XeSS özelliği sayesinde oyunlardaki sıradaki kareyi tahmin ederek FPS miktarını yükseltiyor. DLSS’e rakip olarak geliştirilen bu özellik sayesinde 2K çözünürlükte yüksek FPS miktarları elde edilebiliyor. Ekran kartında 16 GB bellek bulunması ve AV1 video kodlama yeteneği sahip olması nedeniyle video kurgucuları ve içerik üreticiler tarafından da tercih edilebilir.
Monster Intel Arc A770 16 GB kaç FPS veriyor?
Monster Notebook’un web sitesinde belirtilen ifadeye göre 2K çözünürlükte şu FPS’leri veriyor:
- Horizon Zero Dawn: 97 FPS
- Marvel’s Spider-Man Remastered: 102 FPS
- Final Fantasy XIV: 139 FPS
- F1 23: 147 FPS
Monster Intel Arc A770 16GB Ekran Kartı Özellikleri
- Grafik Bellek: 16 GB
- Bellek Tipi: GDDR6
- Minimum Güç Kaynağı (PSU): 650 W
- Güç Tüketimi: 225 W
- Chip Seti: Intel
- Çekirdek Hızı Boost: 2200 MHz
- Slot Tipi: PCI-Express 4.0
- Soğutma: 3 Fanlı Soğutma
- Boyutlar: 305x131x56 mm
- Ağırlık: 1146g
- Güç Girişi: 2 x 8 pin
- Aydınlatma: Var
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.