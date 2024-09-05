Monster Notebook’un ilk ekran kartı Intel Arc A770 16 GB satışa çıktı

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Tam Boyutta Gör Monster Notebook ilk ekran kartı modellerini geçtiğimiz Ocak ayında CES 2024’te tanıtmıştı. CES 2024’te tanıtılan Monster Intel Arc A770 16 GB ekran kartı Türkiye’de satışa çıktı. Böylelikle Monster Notebook yeni bir pazara ilk adımını atmış oldu.

Monster Intel Arc A770 16 GB ekran kartı fiyatı

Monster Intel Arc A770 16 GB ekran kartı 12.499 TL’lik fiyatı ile oyunseverlerin beğenisine sunuldu. Fiyatlandırma olarak RTX 4060 8 GB ekran kartlarından daha yukarıda, RTX 3060Ti 8 GB modelinden daha aşağıda fiyatlandırıldığını görüyoruz.

Ürün sayfası: https://www.monsternotebook.com.tr/ekran-karti/monster-intel-arc-a770-16gb-ekran-karti

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Monster Intel Arc A770 16 GB özellikleri

Intel Arc A770 16 GB ekran kartı, yapay zeka destekli Intel XeSS özelliği sayesinde oyunlardaki sıradaki kareyi tahmin ederek FPS miktarını yükseltiyor. DLSS’e rakip olarak geliştirilen bu özellik sayesinde 2K çözünürlükte yüksek FPS miktarları elde edilebiliyor. Ekran kartında 16 GB bellek bulunması ve AV1 video kodlama yeteneği sahip olması nedeniyle video kurgucuları ve içerik üreticiler tarafından da tercih edilebilir.

Monster Notebook yeni klavye ve mouse modellerini satışa sundu 1 hf. önce eklendi

Monster Intel Arc A770 16 GB kaç FPS veriyor?

Monster Notebook’un web sitesinde belirtilen ifadeye göre 2K çözünürlükte şu FPS’leri veriyor:

Horizon Zero Dawn: 97 FPS

Marvel’s Spider-Man Remastered: 102 FPS

Final Fantasy XIV: 139 FPS

F1 23: 147 FPS

Monster Intel Arc A770 16GB Ekran Kartı Özellikleri

Grafik Bellek : 16 GB

: 16 GB Bellek Tipi : GDDR6

: GDDR6 Minimum Güç Kaynağı (PSU) : 650 W

: 650 W Güç Tüketimi: 225 W

Chip Seti : Intel

: Intel Çekirdek Hızı Boost : 2200 MHz

: 2200 MHz Slot Tipi : PCI-Express 4.0

: PCI-Express 4.0 Soğutma : 3 Fanlı Soğutma

: 3 Fanlı Soğutma Boyutlar : 305x131x56 mm

: 305x131x56 mm Ağırlık : 1146g

: 1146g Güç Girişi : 2 x 8 pin

: 2 x 8 pin Aydınlatma: Var

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Monster Notebook Intel Arc A770 16 GB ekran kartı satışa çıktı