Nintendo Switch 2 açılışı Assassin's Creed Shadows ile yapacak

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Tam Boyutta Gör Nintendo’nun en erken gelecek yılın başlarında piyasaya süreceği Nintendo Switch 2 konsoluna gelecek oyunlar da belli oluyor. Ubisoft pek çok Assassin's Creed yapımını yeni konsola getirmeyi planlıyor.

Nintendo Switch 2 oyunları detaylanıyor

İddialara göre Nintendo Switch 2 piyasaya çıktığında Assassin's Creed Shadows oyunu da hazır olacak. Yaklaşık 6 aylık bir dönem içerisinde Assassin's Creed Shadows oyununun piyasaya sürüleceği ifade ediliyor.

Nintendo Switch yeni bir oyuna daha kavuşuyor 2 gün önce eklendi

Diğer taraftan Ubisoft serinin diğer yapımlarını da konsola port etmeyi planlıyor. Assassin's Creed Mirage, Assassin's Creed Valhalla ve Assassin's Creed Odyssey yapımları gelecek yıl içerisinde kademe kademe konsol için yayınlanacak. Nintendo’nun kendi yapımları da hesaba katılınca Nintendo Switch 2 oldukça zengin bir katalogla piyasaya çıkacak gibi görünüyor.

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Nintendo Switch 2 için oyun müjdesi