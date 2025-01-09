Çocuğunuz stresini bu cihaz ile atacak

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Tam Boyutta Gör Stres bir dönem sadece büyükleri ilgilendiren bir konu iken artık çocuklar da bu sorunla başa çıkmak zorunda. Moonbird sağlıklı yaşam girişimi, büyükler için geliştirdiği stres atmaya yardımcı cihazını şimdi de çocuklara sunuyor.

Moonbird Moonbuddy özellikleri ve fiyatı

Moonbird Moonbuddy adıyla sergilenen cihaz aslında tamamen manuel çalışan ve herhangi bir uygulama desteği olmayan bir çözüm. Aslında büyükler için olan versiyon uygulama ile kontrol ediliyor ancak firma çocuklarda bu özelliği kullanmamış.

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Çocuklara nefes alma egzersizleri yaptıran cihazın 4 farklı modu var. Dakikada 6 nefes ve 10.5 nefes arasında değişiyor. Arka kısımdaki tuşa bastıktan sonra cihazın göbeğe benzeyen kısmı şişiyor ve dokunsal geri bildirimlerle çocuğunuza nefes egzersizleri yaptırılıyor.

Bir avokado şeklinde olan cihazın hayvan şeklinde kılıfları var. Kuş ve ayı şekilli kılıflardan birini satın alma esnasında seçmeniz gerekiyor. Kılıflar sabunla temizlenebiliyor. 4 dakikalık seanslarda 20 seansa kadar idare eden bataryayı pinli adaptörü ile şarj etmeniz gerekiyor. Moonbird Moonbuddy cihazı 79 Euro olarak satılacak.



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