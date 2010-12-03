Mophie Juice Pack Plus ile iPhone 4'e iki kat batarya ömrü ekleyebilirsiniz

Apple iPhone cep telefonları için kılıf ve batarya+kılıf aksesuarları üreten bir firma olan Mophie, iPhone 4 için hazırladığı batarya+kılıf aksesuarını satışa sundu. Mophie'nin Juice Pack Plus adını verdiği koruyucu kılıfta 2000mAh Lithium-polymer bataryaya yer verilmiş. Sahip olduğu batarya ile iPhone 4'e fazladan kullanım süresi katacak olan Mophie Juice Pack Air'ın 3G üzerinde 8 saat, 2G üzerinden 16 saat fazladan konuşma süresi katacağı belirtilirken, WiFi üzerinden 11 saate varan kulllanım, 44 saate varan müzik deneyimi ve 11 saate varan video izleme imkanı kullanıcıları bekliyor.
Şimdiye kadar iPhone 4 için hazırlanmış en yüksek kapasiteli kılıf+batarya aksesuarı olan Juice Pack Plus'ta yer alan dörtlü LED gösterge ile sarj durumunu kontrol edebilirsiniz.
Mophie'nin hazırladığı batarya+kılıf aksesuarı olan Juice Pack Plus 100$'lık fiyat etiketiyle satışa sunuldu.
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ama ben kılıfla kullanmam. iphone 5 te hepimizi tatmin edecek bir şarj süresi gelecektir amoled ekranla beraber.
çünkü ipod denilen alet çok güzel ve kullanışlı bir müzik çalardı ve ortada adam gibi bir telefon yoktu.yani aslında birincil amacı kaliteli bir müzik çalar + telefondu.Peki insanlar şu anda neden iphone tercih ediyor(özellikle Türkiye'de)?Şeklinden,fiyatından(pahalı birşey almak bu ülkede güzel birşey olarak görülüyor),kaçak uygulama yüklenebildiğinden.
Adamlar ne güzel birincil amacına uygun,şarjını arttıran bir ürün yapmışlar ama beğenilmeme sebebi az pil ömrü katması değil;telefonun şeklini bozması mı?
iyi günler...
Var
mophie.com/...
çarpraz değil, çapraz.