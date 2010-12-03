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Mophie Juice Pack Plus ile iPhone 4'e iki kat batarya ömrü ekleyebilirsiniz

Apple iPhone cep telefonları için kılıf ve batarya+kılıf aksesuarları üreten bir firma olan Mophie, iPhone 4 için hazırladığı batarya+kılıf aksesuarını satışa sundu. Mophie'nin Juice Pack Plus adını v
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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25
iPhone
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Mophie Juice Pack Plus ile iPhone 4'e iki kat batarya ömrü ekleyebilirsiniz
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Apple iPhone cep telefonları için kılıf ve batarya+kılıf aksesuarları üreten bir firma olan Mophie, iPhone 4 için hazırladığı batarya+kılıf aksesuarını satışa sundu. Mophie'nin Juice Pack Plus adını verdiği koruyucu kılıfta 2000mAh Lithium-polymer bataryaya yer verilmiş. Sahip olduğu batarya ile iPhone 4'e fazladan kullanım süresi katacak olan Mophie Juice Pack Air'ın 3G üzerinde 8 saat, 2G üzerinden 16 saat fazladan konuşma süresi katacağı belirtilirken, WiFi üzerinden 11 saate varan kulllanım, 44 saate varan müzik deneyimi ve 11 saate varan video izleme imkanı kullanıcıları bekliyor.

Şimdiye kadar iPhone 4 için hazırlanmış en yüksek kapasiteli kılıf+batarya aksesuarı olan Juice Pack Plus'ta yer alan dörtlü LED gösterge ile sarj durumunu kontrol edebilirsiniz.

Mophie'nin hazırladığı batarya+kılıf aksesuarı olan Juice Pack Plus 100$'lık fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Mophie Juice Pack Plus ile iPhone 4'e iki kat batarya ömrü ekleyebilirsiniz
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sirkumsali 7 yıl
Bu tur kiliflara i4 rahat girmiyor, hele ki yanlarda ve arkada koruma film varsa hic girmiyor. Denenmistir... İ4 girsin diye kilifin yanlarini kesmek zorunda kaldim ben
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Önder 7 yıl
böyle kullanacağıma basketbol topu gibi çöpe atayım.
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karti 8 yıl
amoled ekran ve iphone saka yapıyorsunuz heralde
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kobithekobi 7 yıl
nerden alabiliriz bilgi veren olurmu?
1 Yanıt Yanıtla
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OverClocK1ng 8 yıl
Ben artık iPhone un daha ince olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu kılıfları görünce almak istiyorsun ama takınca da takoz gibi oluyor. Bence yeni çıkacak olan iPhone u 8mm yaparsalar o kadar güzel olur ki bu tip kılıflarla bile 12mm yi falan geçmez ve çok şahane olur.
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Golden Gate 8 yıl
kılıfla 3gs ten çok hafif kalın olmuş. bence güzel bir kılıf

ama ben kılıfla kullanmam. iphone 5 te hepimizi tatmin edecek bir şarj süresi gelecektir amoled ekranla beraber.
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tayyare1234 8 yıl
turkiyede satişa sunuldu mu alan var mi tecrubesi olan aktarirsa iyi olur. bende almayi dusunuyorum.
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ponchik 8 yıl
arkadaş bunu telefona taktıktan sonra o telefon ölür yaf
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ewci 8 yıl
ben bu alet olmadan ip4te 20 saat muzik dinlerim, 1.amac icin falan yapmamislar,sadece yapmislar ,arz talep meselesi,kullanan isine yarayan vardir mutlaka Ama uzuuun sure sarj etmeden kullanmak isteyenlerin telefonu "Iphone "degil.olmamali
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gageracer 8 yıl
apple iphone u neden yaptı?
çünkü ipod denilen alet çok güzel ve kullanışlı bir müzik çalardı ve ortada adam gibi bir telefon yoktu.yani aslında birincil amacı kaliteli bir müzik çalar + telefondu.Peki insanlar şu anda neden iphone tercih ediyor(özellikle Türkiye'de)?Şeklinden,fiyatından(pahalı birşey almak bu ülkede güzel birşey olarak görülüyor),kaçak uygulama yüklenebildiğinden.
Adamlar ne güzel birincil amacına uygun,şarjını arttıran bir ürün yapmışlar ama beğenilmeme sebebi az pil ömrü katması değil;telefonun şeklini bozması mı?
iyi günler...
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Starrk35 8 yıl
Hay arkadaş nasıl bir telefondur bu millet koyacak sığdıracak yer bulamadı resmen.
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ewci 8 yıl
bu guzel telefona onu takip kalinlastirmak ve agirlik katmak ve onu butun gun oyle kullanmak .ziyan olur telefonun guzellii kulanisliligi
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ekdellal 8 yıl
I4 e yakismaz bu kambur...
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Godolphin 9 yıl
Çarprazdan güzelde tam profilden resmi neden yok
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mcff 9 yıl
kamera için acılmıs olan delige bakılacak olursa en az 3mm kalınlık var diye dusunuyorum
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gps.navigation 8 yıl

realcem

Çarprazdan güzelde tam profilden resmi neden yok



Var

mophie.com/...
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Colossal 8 yıl

realcem

Çarprazdan güzelde tam profilden resmi neden yok



çarpraz değil, çapraz.
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