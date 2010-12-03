Mophie Juice Pack Plus ile iPhone 4'e iki kat batarya ömrü ekleyebilirsiniz

Apple iPhone cep telefonları için kılıf ve batarya+kılıf aksesuarları üreten bir firma olan Mophie, iPhone 4 için hazırladığı batarya+kılıf aksesuarını satışa sundu. Mophie'nin Juice Pack Plus adını verdiği koruyucu kılıfta 2000mAh Lithium-polymer bataryaya yer verilmiş. Sahip olduğu batarya ile iPhone 4'e fazladan kullanım süresi katacak olan Mophie Juice Pack Air'ın 3G üzerinde 8 saat, 2G üzerinden 16 saat fazladan konuşma süresi katacağı belirtilirken, WiFi üzerinden 11 saate varan kulllanım, 44 saate varan müzik deneyimi ve 11 saate varan video izleme imkanı kullanıcıları bekliyor.

Şimdiye kadar iPhone 4 için hazırlanmış en yüksek kapasiteli kılıf+batarya aksesuarı olan Juice Pack Plus'ta yer alan dörtlü LED gösterge ile sarj durumunu kontrol edebilirsiniz.

Mophie'nin hazırladığı batarya+kılıf aksesuarı olan Juice Pack Plus 100$'lık fiyat etiketiyle satışa sunuldu.