Tam Boyutta Gör Resmî Mortal Kombat hesabının paylaşımına göre, Mortal Kombat 1’i ön sipariş verenler beta programına biraz daha erken erişecek. Xbox Series X/S sahiplerinin betayı indirmek için 18 Ağustos’u beklemesi gerekmeyecek.

En güçlü Mortal Kombat karakterleri listesi 1 hf. önce eklendi

Xbox Series X/S kullanıcılarına erken erişim

Yeni nesil Xbox konsol sahipleri, mağazada “Mortal Kombat 1 Pre-Order Beta” araması yaparak önyükleme işlemini başlatabilecek. Oyuncuların teste erişmek için tam oyunu önceden sipariş etmeleri gerekiyor. Beta testi 21 Ağustos’a kadar sürecek.

Mortal Kombat 1 beta karakterler ve arenalar

Betada oynanabilir karakterler arasında; Liu Kang, Sub-Zero, Kenshi, Kitana, Johnny Cage, Li Mei olacak. Kano, Sony, Jax ve Frost, Kameo dövüşçüleri olarak yer alacak. The Teahouse ve Johnny Cage’s Mansion da dövüşülebilecek arenalar arasında.

Mortal Kombat 1 ne zaman çıkacak?

Mortal Kombat 1 çıkış tarihi; 19 Eylül olarak işaretlendi. Serinin son oyunu, Xbox Series X/S ve PS5’in yanı sıra PC ve Nintendo Switch’e çıkış yapacak. Yeni Mortal Kombat’ta geleneksel dövüş modlarına ek olarak yeni tek oyunculu üçüncü şahıs modu (Invasions) olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Mortal Kombat 1 ön sipariş verenler için beta başlıyor