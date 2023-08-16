Mortal Kombat 1 "ön sipariş verenler için" beta başlıyor

- Xbox Series X/S kullanıcılarına erken erişim
- Mortal Kombat 1 beta karakterler ve arenalar
- Mortal Kombat 1 ne zaman çıkacak?
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Xbox Series X/S kullanıcılarına erken erişim
Yeni nesil Xbox konsol sahipleri, mağazada “Mortal Kombat 1 Pre-Order Beta” araması yaparak önyükleme işlemini başlatabilecek. Oyuncuların teste erişmek için tam oyunu önceden sipariş etmeleri gerekiyor. Beta testi 21 Ağustos’a kadar sürecek.
Mortal Kombat 1 beta karakterler ve arenalar
Betada oynanabilir karakterler arasında; Liu Kang, Sub-Zero, Kenshi, Kitana, Johnny Cage, Li Mei olacak. Kano, Sony, Jax ve Frost, Kameo dövüşçüleri olarak yer alacak. The Teahouse ve Johnny Cage’s Mansion da dövüşülebilecek arenalar arasında.
Mortal Kombat 1 ne zaman çıkacak?
Mortal Kombat 1 çıkış tarihi; 19 Eylül olarak işaretlendi. Serinin son oyunu, Xbox Series X/S ve PS5’in yanı sıra PC ve Nintendo Switch’e çıkış yapacak. Yeni Mortal Kombat’ta geleneksel dövüş modlarına ek olarak yeni tek oyunculu üçüncü şahıs modu (Invasions) olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.