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    Mortal Kombat 1 "ön sipariş verenler için" beta başlıyor

    Mortal Kombat 1'i ön sipariş verenler için beta programı 18 Ağustos'ta başlıyor ancak Xbox Series X ve S konsol sahipleri daha önce indirebilecek.               
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    Mortal Kombat 1 beta başlıyor Tam Boyutta Gör
    Resmî Mortal Kombat hesabının paylaşımına göre, Mortal Kombat 1’i ön sipariş verenler beta programına biraz daha erken erişecek. Xbox Series X/S sahiplerinin betayı indirmek için 18 Ağustos’u beklemesi gerekmeyecek.

    Xbox Series X/S kullanıcılarına erken erişim

    Yeni nesil Xbox konsol sahipleri, mağazada “Mortal Kombat 1 Pre-Order Beta” araması yaparak önyükleme işlemini başlatabilecek. Oyuncuların teste erişmek için tam oyunu önceden sipariş etmeleri gerekiyor. Beta testi 21 Ağustos’a kadar sürecek.

    Mortal Kombat 1 beta karakterler ve arenalar

    Betada oynanabilir karakterler arasında; Liu Kang, Sub-Zero, Kenshi, Kitana, Johnny Cage, Li Mei olacak. Kano, Sony, Jax ve Frost, Kameo dövüşçüleri olarak yer alacak. The Teahouse ve Johnny Cage’s Mansion da dövüşülebilecek arenalar arasında.

    Mortal Kombat 1 ne zaman çıkacak?

    Mortal Kombat 1 çıkış tarihi; 19 Eylül olarak işaretlendi. Serinin son oyunu, Xbox Series X/S ve PS5’in yanı sıra PC ve Nintendo Switch’e çıkış yapacak. Yeni Mortal Kombat’ta geleneksel dövüş modlarına ek olarak yeni tek oyunculu üçüncü şahıs modu (Invasions) olacak.

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    Rhodope Thrax 1 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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