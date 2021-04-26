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    Söylentiye göre Marvel, Kaptan Amerika 4 dışında Chris Evans'ın bulunduğu ayrı bir film daha yapıyor

    Geçtiğimiz günlerde gelen Captain America 4 duyurusunun ardından şimdi de Chris Evans'ın bulunduğu yeni bir film üzerinde çalışıldığına dair bir söylenti çıktı.
    26 Nisan 2021, 15:00 (12 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Söylentiye göre Marvel, Kaptan Amerika 4 dışında Chris Evans'ın bulunduğu ayrı bir film daha yapıyor
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    Marvel Sinematik Evreni'nin şüphesiz en önemli karakterlerinden birisi Captain America. Chris Evans'ın canlandırdığı Captain America, Avengers Endgame filminde yaşlanarak kalkanı ve unvanını Falcon'a bırakmıştı. 

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    The Falcon and The Winter Soldier dizisinde de Falcon'ın yeni Captain America olma süreci anlatılıyordu. Geçtiğimiz hafta final yapan dizinin ardından da Falcon'ın, yani Sam Wilson'ın başrolde olduğu bir Captain America filmi duyuruldu. Ancak Marvel'ın ayrı bir planı daha var gibi duruyor.

    Güvenilir basın kuruluşu Deadline'ın haberine göre Chris Evans, Marvel'ın yeni bir projesi için evrene dönecek. Yine Steve Rogers rolü ile döneceği söylenen Chris Evans'ın bu yeni projesi duyurulan Captain America 4 filminden tamamen ayrı olacak. Ne yazık ki resmi bir açıklama yok, sadece söylentiden ibaret.

    Avengers Endgame'de Steve Rogers'ın hikayesi aslında güzel bir şekilde sonlanmıştı. Ancak çizgi romanlarda da Steve Rogers öldükten sonra dönüyor. Bu durum gerçekse Secret Invasion dizisi ile alakalı oalbilir ya da Marvel'ın bambaşka planları var. Ancak bundan sonraki süreçte yeni Captain America'nın Sam Wilson olduğunu söyleyebiliriz. Hatta çizgi romanlarda Steve Rogers'ın bu durum ile ilgili güzel bir paneli bulunuyor. Aşağıda bulabilirsiniz.

    Söylentiye göre Marvel, Kaptan Amerika 4 dışında Chris Evans'ın bulunduğu ayrı bir film daha yapıyor
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    https://screenrant.com/captain-america-4-chris-evans-steve-rogers-return/
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    canguler917 (can guler) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    çıkaracaksanız winter soldier filmi çıkarın. captain america gibi yıllarca buzun altında değildi, görev başındaydı. pek çok hikaye çıkarılabilir, özellikle soğuk savaş üzerine.
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    D DH Misafiri 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Biz evans olsun istiyoruz bu ne herşeyi berbat ettiler
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    alpino (alpay avcı) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    bokunu çıkardılar
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    Moueson 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hadi canım
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    Portraitclub 12 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    İçerik üretmek için süper kahramanları türlü yemeğine çevirdiler. Bırakın bir süper kahraman olduğu gibi kalsın saçma sapan şeyler, yaratılmış bir karakter var ama yok ediyorsunuz. Thor’un çekicini de bir ara kaptan amerika kullanıyordu ve böyle görünce insanın izleyesi gelmiyor. Robert Downey Jr. boşuna ayrılmak istememiş.
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    Moueson 11 sa. ( Mesaj Silindi ) Portraitclub
    Hocam daha filmin fragmanı bile çıkmadan çok önyargılı yaklaşmışsınız. Durun bakalım bir hele film çıksın . Ben Chris evans'ın kaptan Amerika olarak geri döneceğini düşünmüyorum artık . Belki işin içine çoklu evrenler falan girerse olabilir.
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