Söylentiye göre Marvel, Kaptan Amerika 4 dışında Chris Evans'ın bulunduğu ayrı bir film daha yapıyor

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Marvel Sinematik Evreni'nin şüphesiz en önemli karakterlerinden birisi Captain America. Chris Evans'ın canlandırdığı Captain America, Avengers Endgame filminde yaşlanarak kalkanı ve unvanını Falcon'a bırakmıştı.

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The Falcon and The Winter Soldier dizisinde de Falcon'ın yeni Captain America olma süreci anlatılıyordu. Geçtiğimiz hafta final yapan dizinin ardından da Falcon'ın, yani Sam Wilson'ın başrolde olduğu bir Captain America filmi duyuruldu. Ancak Marvel'ın ayrı bir planı daha var gibi duruyor.

Güvenilir basın kuruluşu Deadline'ın haberine göre Chris Evans, Marvel'ın yeni bir projesi için evrene dönecek. Yine Steve Rogers rolü ile döneceği söylenen Chris Evans'ın bu yeni projesi duyurulan Captain America 4 filminden tamamen ayrı olacak. Ne yazık ki resmi bir açıklama yok, sadece söylentiden ibaret.

Avengers Endgame'de Steve Rogers'ın hikayesi aslında güzel bir şekilde sonlanmıştı. Ancak çizgi romanlarda da Steve Rogers öldükten sonra dönüyor. Bu durum gerçekse Secret Invasion dizisi ile alakalı oalbilir ya da Marvel'ın bambaşka planları var. Ancak bundan sonraki süreçte yeni Captain America'nın Sam Wilson olduğunu söyleyebiliriz. Hatta çizgi romanlarda Steve Rogers'ın bu durum ile ilgili güzel bir paneli bulunuyor. Aşağıda bulabilirsiniz.

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https://screenrant.com/captain-america-4-chris-evans-steve-rogers-return/

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