"Mortal Kombat filmi, şimdiye kadarki en iyi dövüş sahnelerine sahip olacak"

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İlk kez 1992 yılında yayınlanan ve o zamandan bu zamana birçok oyun ile karşımıza çıkan Mortal Kombat serisinin yeni filminin yapımı tamamlandı ve artık vizyon tarihini bekliyor. Büyük bir kesimin fazlasıyla merak içerisinde beklediği film, yönetmenden gelen açıklama ile iyice heyecanı yükseltti.

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Filmin yönetmenliğini yapan Simon McQuoid, geçtiğimiz günlerde Collider ile bir röportaj gerçekleştirdi ve orada filmde dair heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Simon McQuoid'in söylediğine göre filmdeki dövüş sahneleri şimdiye kadarki en iyi dövüş sahneleri. Oyunun havasını yakalayabilmek ve kareografileri düzgün bir şekilde hazırlayabilmek için özenle çalışılmış. Hatta bu yüzden filmin bir dans filmine daha çok benzediğini düşünüyor yönetmen Simon McQuoid.

Son olarak yönetmen Simon McQuoid, filmin aksiyon sahnelerinin yalnızca dövüşlerden ibaret olmadığını ayrıca karakterler arasındaki diyaloglarla aktarılan duygular ile de bir aksiyon yaratıldığını söyledi.

Yeni Mortal Kombat filminin yönetmenliğini Simon McQuoid, senaristliğini ise Greg Russo ve Dave Callaham üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Jessica McNamee, Hiroyuki Sanada, Joe Taslim, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Josh Lawson, Ludi Lin ve Max Huang gibi isimler bulunuyor. Filmin vizyon tarihi 16 Nisan 2021. Film Amerika'da aynı tarihte hem HBO Max'te hem de sinemalarda vizyona girecek. Ülkemizde ise yalnızca sinemalarda yayınlanacak.

https://screenrant.com/mortal-kombat-movie-best-fight-scenes-simon-mcquoid/

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