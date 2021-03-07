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    "Mortal Kombat filmi, şimdiye kadarki en iyi dövüş sahnelerine sahip olacak"

    Oyun dünyasının popüler serilerinden biri olan Mortal Kombat'in yeni film uyarlamasının yönetmeninden heyecanlandıran bir açıklama geldi. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    07 Mart 2021, 17:30 (22 sa.)
    5,8b
    57
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    6

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    İlk kez 1992 yılında yayınlanan ve o zamandan bu zamana birçok oyun ile karşımıza çıkan Mortal Kombat serisinin yeni filminin yapımı tamamlandı ve artık vizyon tarihini bekliyor. Büyük bir kesimin fazlasıyla merak içerisinde beklediği film, yönetmenden gelen açıklama ile iyice heyecanı yükseltti.

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    Filmin yönetmenliğini yapan Simon McQuoid, geçtiğimiz günlerde Collider ile bir röportaj gerçekleştirdi ve orada filmde dair heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Simon McQuoid'in söylediğine göre filmdeki dövüş sahneleri şimdiye kadarki en iyi dövüş sahneleri. Oyunun havasını yakalayabilmek ve kareografileri düzgün bir şekilde hazırlayabilmek için özenle çalışılmış. Hatta bu yüzden filmin bir dans filmine daha çok benzediğini düşünüyor yönetmen Simon McQuoid.

    Son olarak yönetmen Simon McQuoid, filmin aksiyon sahnelerinin yalnızca dövüşlerden ibaret olmadığını ayrıca karakterler arasındaki diyaloglarla aktarılan duygular ile de bir aksiyon yaratıldığını söyledi.

    Yeni Mortal Kombat filminin yönetmenliğini Simon McQuoid, senaristliğini ise Greg Russo ve Dave Callaham üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Jessica McNamee, Hiroyuki Sanada, Joe Taslim, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Josh Lawson, Ludi Lin ve Max Huang gibi isimler bulunuyor. Filmin vizyon tarihi 16 Nisan 2021. Film Amerika'da aynı tarihte hem HBO Max'te hem de sinemalarda vizyona girecek. Ülkemizde ise yalnızca sinemalarda yayınlanacak.



    https://screenrant.com/mortal-kombat-movie-best-fight-scenes-simon-mcquoid/
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    hazarRS (hazar RS) 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    En son Cyberpunk böyle durduk yere övülüp duruyordu. Umarım sonu ona benzemez.
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    strathmorea (alper ozan) 20 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Fragman bildiğin tv filmi kıvamında. Ne demesini bekliyordunuz, hayır benim filmim vasat üstü izlemeyin demesini mi.? İnternette boş vaktim olursa izlerim belki.
    Edit: İlk filmi çocukken sinemada izlemiş ve çok beğenmiştim. Sonrasında Star tv'de Parliement sinema kulübünde de çok kez izlemiştim. Ey gidi günler.
    Fragman bildiğin tv filmi kıvamında. Ne demesini bekliyordunuz, hayır benim filmim vasat üstü izlemeyin demesini mi.? İnternette boş vaktim olursa izlerim belki...
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    A aycibin (Yalım Dilmen) 9 dk. ( Mesaj Silindi )
    atari salonlarında street fighter'ın başarısını kıskanın midway diye dandik bir oyun firmasının (o yıllar için) girişimi ile başladı herşey.rekabet etmeyi hedefleyerek çıkardıkları oyun defalarca yasaklara maruz kaldı ama sonuçta street fighter'ı yakalayıp fark attılar.28 yıldır oyun serisi devam ediyor.başarılı başarısız ama kaç tane de filmi çevrildi.

    bana göre oyun sektöründe gelmiş geçmiş en büyük ticari başarılardan biridir mortal kombat
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    Nickola Tesla 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    "dans filmine daha çok benzediğini" tamam umudumuzu kesebiliriz
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    alpalp84 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok iddalı bir laf olmuş. 80'lerde gerçek dövüşçü aktörlerinin süper sahneleri var. O'nları geçmesi imkansız gözümde. Eğer Dövüş sahneleri gerçek dövüşçülerle, uzun sahnelerle çekilirse belki...

    Master of the Flying Guillotine, şu filmi bir seyredin.
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    G genomcrowaren (Ali Özkanlı ) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) alpalp84
    One Armed Boxer 2'yi diyorsun. Çocukken vhs kasetten az izlemedim.
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    muratkaya (Murat KAYA) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) alpalp84
    Merak ettim, bugün açıp bakayım.

    Mortal Kombat filmine gelene kadar Matrix serisi var, Disputed var, Ipman serisi var efendime söyleyeyim Jason Statham'ın Taşıyıcı'larından tut da The Raid Redemption'a, Tony Jaa'nın Koruyucu' suna kadar harika dövüş sahneleri olan nice filmler var.



    Filmin güzel olacağını umuyorum ama en iyi dövüş sahnelerini göreceğimi hiç sanmıyorum.
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    strathmorea (alper ozan) 20 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Fragman bildiğin tv filmi kıvamında. Ne demesini bekliyordunuz, hayır benim filmim vasat üstü izlemeyin demesini mi.? İnternette boş vaktim olursa izlerim belki.
    Edit: İlk filmi çocukken sinemada izlemiş ve çok beğenmiştim. Sonrasında Star tv'de Parliement sinema kulübünde de çok kez izlemiştim. Ey gidi günler.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    muratkaya (Murat KAYA) 18 sa. ( Mesaj Silindi ) strathmorea
    Fragman bir haftada 20 milyon kez izlendi ve yüzde doksan beğeni aldı. He TV filmi kıvamında he...
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    volcy123 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    Get over here
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    Romeo84 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    Anime animasyon falan olsa bemce daha iyi olurdu
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    JourneyToTheWest 18 sa. ( Mesaj Silindi ) Romeo84
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    CWaRRioR 18 sa. ( Mesaj Silindi ) Romeo84
    Bence de... Özellikle oyundan uyarlanan filmlerde cgi kesinlikle live actiondan daha başarılı oluyor. Resident Evil bunun güzel örneklerinden.
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    hazarRS (hazar RS) 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    En son Cyberpunk böyle durduk yere övülüp duruyordu. Umarım sonu ona benzemez.
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    Mr. Jingles 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dediği gibi çıkarsa efsane olur. Özlediğimiz MK bu işte dedirtecek.
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