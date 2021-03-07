Söylentilere göre Disney, The Mutants isimli bir X-Men filmi geliştiriyor

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Bildiğiniz gibi Disney'in kendi kurmuş olduğu bir Marvel Sinematik Evreni var ve bu evrende uzun bir süredir bazı karakterler yoktu. Bu karakterlerin arasında en önemlisi ve hayranların en çok merakla beklediği de X-Men karakterleri diyebiliriz.

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Disney'in Fox'u satın alması ile birlikte bu karakterlerin yayın hakkı Disney'e geçti ancak hala nasıl kullanacakları açıklanmadı. Şu anda bir Deadpool filmi yapıldığı biliniyor sadece. Ancak geçtiğimiz günlerde çıkan haberlere göre Disney, The Mutants isimli bir film geliştiriyor ve bu film ile birlikte X-Men karakterleri de evrene eklenecek.

Haberin detaylarına baktığımızda The Mutans isimli bu filmin henüz geliştirme sürecinin çok erken aşamasında olduğunu söylemek gerek. Bu film ile birlikte Fox'un kurmuş olduğu X-Men evreni sıfırlanacak ve Disney'in Marvel Sinematik Evreni'ne eklenecek. Şu an için ne yazık ki başka bir ayrıntı bilinmiyor ancak bunların yalnızca söylenti olduğunu da hatırlatalım. Kaynak aldığımız site genelde bu tarz konularda doğru haber yapsa da bu haberin kesinlikle doğru olduğunu göstermiyor.

WandaVision dizisinde X-Men'e dair birkaç gönderme bulunuyordu. Disney'in bu karakterleri kullanmak istemeyeceğini de sanmıyoruz çünkü büyük popülerliğe sahip karakterler bulunuyor.

https://www.theilluminerdi.com/2021/03/04/the-mutants-exclusive/

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