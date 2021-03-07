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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Söylentilere göre Disney, The Mutants isimli bir X-Men filmi geliştiriyor

    Disney'in Fox'u satın almasının ardından eline geçen yayın haklarını nasıl kullanacağı merak ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde ise bu konu ile ilgili ciddi bir söylenti ortaya çıktı.
    07 Mart 2021, 14:00 (Güncellendi, 23 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Söylentilere göre Disney, The Mutants isimli bir X-Men filmi geliştiriyor
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    Bildiğiniz gibi Disney'in kendi kurmuş olduğu bir Marvel Sinematik Evreni var ve bu evrende uzun bir süredir bazı karakterler yoktu. Bu karakterlerin arasında en önemlisi ve hayranların en çok merakla beklediği de X-Men karakterleri diyebiliriz.

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    Disney'in Fox'u satın alması ile birlikte bu karakterlerin yayın hakkı Disney'e geçti ancak hala nasıl kullanacakları açıklanmadı. Şu anda bir Deadpool filmi yapıldığı biliniyor sadece. Ancak geçtiğimiz günlerde çıkan haberlere göre Disney, The Mutants isimli bir film geliştiriyor ve bu film ile birlikte X-Men karakterleri de evrene eklenecek.

    Haberin detaylarına baktığımızda The Mutans isimli bu filmin henüz geliştirme sürecinin çok erken aşamasında olduğunu söylemek gerek. Bu film ile birlikte Fox'un kurmuş olduğu X-Men evreni sıfırlanacak ve Disney'in Marvel Sinematik Evreni'ne eklenecek. Şu an için ne yazık ki başka bir ayrıntı bilinmiyor ancak bunların yalnızca söylenti olduğunu da hatırlatalım. Kaynak aldığımız site genelde bu tarz konularda doğru haber yapsa da bu haberin kesinlikle doğru olduğunu göstermiyor.

    WandaVision dizisinde X-Men'e dair birkaç gönderme bulunuyordu. Disney'in bu karakterleri kullanmak istemeyeceğini de sanmıyoruz çünkü büyük popülerliğe sahip karakterler bulunuyor.



    https://www.theilluminerdi.com/2021/03/04/the-mutants-exclusive/
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Fearless_tr (Cengiz ................) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bunlar Sony'nin film studyolarinida satin alirlar bu gidis ile
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