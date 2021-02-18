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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mortal Kombat filminden merakla beklenen ilk fragman paylaşıldı

    Oyun dünyasının popüler serilerinden biri olan Mortal Kombat'in yeni film uyarlamasından ilk fragman paylaşıldı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    18 Şubat 2021, 19:12 (Güncellendi, 9 sa.)
    1,9b
    6
    12
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Mortal Kombat filminden merakla beklenen ilk fragman paylaşıldı
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    İlk kez 1992 yılında yayınlanan ve o zamandan bu zamana birçok oyun ile karşımıza çıkan Mortal Kombat serisinin yeni filminden ilk fragman paylaşıldı.

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    Fragmana baktığımızda daha önce açıklandığı gibi vahşet dolu olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca yalnızca fragmanda bile oyunlara birçok gönderme bulunuyor. Oyunların yakaladığı atmosferi yakalamış gibi duruyor diyebiliriz. Oyunların Fatality'lerinden bazı sahneler de bulunuyor. Fragman için yorumlarınızı yorum atmayı unutmayın. Türkçe altyazılı olarak fragmanı aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.

    Yeni Mortal Kombat filminin yönetmenliğini Simon McQuoid, senaristliğini ise Greg Russo ve Dave Callaham üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Jessica McNamee, Hiroyuki Sanada, Joe Taslim, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Josh Lawson, Ludi Lin ve Max Huang gibi isimler bulunuyor.

    Filmin vizyon tarihi 16 Nisan 2021. Film Amerika'da aynı tarihte hem HBO Max'te hem de sinemalarda vizyona girecek. Ülkemizde ise yalnızca sinemalarda yayınlanacak.

    +18 Versiyon

    Türkçe Altyazılı



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    Jeolog.

    c

    12 saat önce
    A
    aysensS

    Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika

    15 saat önce
    ExclusivePack

    fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU

    16 saat önce
    Rouvax

    Seri uretim degil

    20 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    xwernediti (cihan aydın) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Gelsin de biraz vahşet görelim bıktık tatlı neşeli ve de taytlı kahramanlardan
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    ekostros (ekrem eko) 4 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Fragmana klasik müziği koydum daha iyi oldu ve get over here kısmını değiştirdim. Dünyada bu müzik kadar insanı gaza getiren başka müzik yoktur



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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben beğendim fragmanı gayet güzel duruyor herşey
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    P Pence1 (Ümit Türkmen) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok ıslaktı bee..
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    Romeo84 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    İlk filmin fragmanını daha gaza getiriyor.
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    kırılanhayaller (u m) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    haftasonu evde izlemelik film... Beğendim fragmanı
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    12 Angry Men (Heisenberg ) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fena gözükmüyor.
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    Markus Schulz 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    rezalet valla :D geçen de demiştim, dizisi çok daha iyiydi.
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    Gaara34 (Gökberk ) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    o ne rezil bir "get over here" demektir. şu trailer'ın 10'da 1 gazını vermedi.

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    UltrAslan_06 (Eren ZARARSIZ) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fatalty ler ve brutaltyler gösterilecek bebelaty de olsa :D
    Yanıtla +2
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    No Way Out (Mert A.) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Scorpion'un armorlu hali ve Shang Tsung kötü olmuş.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    1873 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    mortal kombat, ilk fragman ve
    8 etiket daha fragman mortal kombat filmi oyuncular konusu ne zaman Bilim ve Teknoloji türkçe fragman türkçe altyazılı
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