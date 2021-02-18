Mortal Kombat filminden merakla beklenen ilk fragman paylaşıldı

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İlk kez 1992 yılında yayınlanan ve o zamandan bu zamana birçok oyun ile karşımıza çıkan Mortal Kombat serisinin yeni filminden ilk fragman paylaşıldı.

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Fragmana baktığımızda daha önce açıklandığı gibi vahşet dolu olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca yalnızca fragmanda bile oyunlara birçok gönderme bulunuyor. Oyunların yakaladığı atmosferi yakalamış gibi duruyor diyebiliriz. Oyunların Fatality'lerinden bazı sahneler de bulunuyor. Fragman için yorumlarınızı yorum atmayı unutmayın. Türkçe altyazılı olarak fragmanı aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.

Yeni Mortal Kombat filminin yönetmenliğini Simon McQuoid, senaristliğini ise Greg Russo ve Dave Callaham üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Jessica McNamee, Hiroyuki Sanada, Joe Taslim, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Josh Lawson, Ludi Lin ve Max Huang gibi isimler bulunuyor.

Filmin vizyon tarihi 16 Nisan 2021. Film Amerika'da aynı tarihte hem HBO Max'te hem de sinemalarda vizyona girecek. Ülkemizde ise yalnızca sinemalarda yayınlanacak.

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Türkçe Altyazılı

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