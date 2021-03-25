Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mortal Kombat filminden yeni bir video paylaşıldı

    Oyun dünyasının popüler serilerinden biri olan Mortal Kombat'in yeni film uyarlamasından kısa bir video paylaşıldı. Videoda ilk kez gözüken sahneler bulunuyor.
    25 Mart 2021, 11:00 (4 sa.)
    1,8b
    61
    2
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Mortal Kombat filminden yeni bir video paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    İlk yayınlanan fragmanı ile çoğu izleyiciyi meraklandıran ve heyecanlandıran yeni Mortal Kombat filminden kısa bir video daha paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "Yüzüklerin Efendisi dizisine yeni bir yönetmen daha katıldı"

    Mortal Kombat'in resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda ilk yayınlanan fragmanda bulunmayan bazı sahneler görüyoruz. Videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. Ayrıca film ile ilgili geçtiğimiz günlerde heyecanlandıran başka bir açıklama daha yapıldı. Bildiğiniz gibi film +18 olacak, bolca şiddet ve kan içerecek. Yapılan açıklamaya göre film, bu sınırları ciddi anlamda zorluyor. Film her ne kadar +18 olsa da bildiğiniz gibi bu istediği her şeyi gösterebilir anlamına gelmiyor. Yani Mortal Kombat filmi, bu sınırları da zorlayacak gibi duruyor.

    Yeni Mortal Kombat filminin yönetmenliğini Simon McQuoid, senaristliğini ise Greg Russo ve Dave Callaham üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Jessica McNamee, Hiroyuki Sanada, Joe Taslim, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Josh Lawson, Ludi Lin ve Max Huang gibi isimler bulunuyor. Filmin vizyon tarihi 16 Nisan 2021. Film Amerika'da aynı tarihte hem HBO Max'te hem de sinemalarda vizyona girecek. Ülkemizde ise yalnızca sinemalarda yayınlanacak.



    https://screenrant.com/mortal-kombat-2021-trailer-goro-cole-fight/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Bisiklete hayat veren cihaz: SmartHalo

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    addidas_85 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yeni bir sahne var mı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    incicibin (Mevlüd Çelen) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kan görmek istiyorum artık.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 13 dk. Unity ve Here, otomobillerin gösterge paneli için 3D arayüz geliştiriyorlar 43 dk. Türkiye’ye 1,4 milyon doz BioNTech aşısı geldi 1 sa. Samsung, Avrupa'da elektrikli araç pillerine 1 milyar dolar yatırım yapacak 1 sa. ZTE Watch GT akıllı saat modelinin resmi görselleri yayınlandı 2 sa. Nisan ayında Netflix'e eklenecek özel yapımlar belli oldu 2 sa. Otopark yönetmeliği sonunda güncellendi: Şarj ünitesi zorunluluğu ve daha fazlası 3 sa. WhatsApp üçüncü taraf etiket desteğini sunuyor 3 sa. Microsoft'tan Windows 10 Dosya Gezgini'ne makyaj: İşte yeni simgeler 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN Mortal Kombat filminden yeni bir video paylaşıldı Sonraki Rocket League'in mobil versiyonu Rocket League Sideswipe duyuruldu 14 sa. Call of Duty: Warzone'da banlar devam ediyor: 13.000 kişi daha banlandı 14 sa. Yüzüklerin Efendisi dizisine yeni bir yönetmen daha katıldı 15 sa. Bisiklete hayat veren cihaz: SmartHalo 15 sa. Genshin Impact mobilde 1 milyar dolar hasılata en hızlı ulaşan oyun oldu 15 sa. 2021 iPad Pro'ya güç verecek A14X yongası, iOS 14.5 beta kodlarında görüldü 16 sa. The Walking Dead yaratıcısı, Rick Grimes filminin diziden farklı olacağını söylüyor 16 sa. RTX 3080 Ti bir kere daha ertelendi 17 sa. John Wick 4'ün çekimleri yakında başlıyor; John Wick 5 çekimleri ertelendi 17 sa. Televizyon akıllandıran minik canavar - Xiaomi Mi TV Stick! 17 sa. Kanadalı şirket dünyanın en hızlı üç tekerlekli elektrikli aracını geliştiriyor 17 sa. Nvidia GTX 1050 Ti yüksek fiyatla yeniden bizlerle 18 sa. Huawei MateView ortaya çıktı: İnce çerçeveler ve yerleşik kablosuz şarj standı 18 sa. Disney bu yıl yayınlanacak olan 4 filmini daha erteledi 19 sa. Irak'taki savaşı konu alan Call of Duty benzeri oyun Six Days in Fallujah'dan oynanış videosu paylaşıldı 19 sa. Süveyş Kanalı'nda gemi kazası: Elektronik sevkiyatları sıkıntıya girebilir 19 sa. Bitci.com, Mclaren F1 taraftar tokeni için anlaşmaya vardı 20 sa. realme 8 ve 8 Pro bütçesini düşünenleri hedefliyor 20 sa. Yeni Chrome tarayıcısı daha hızlı ve daha güvenli olacak 20 sa. Facebook'un Clubhouse rakibi özelliğine dair ilk görüntüler ortaya çıktı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız