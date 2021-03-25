Mortal Kombat filminden yeni bir video paylaşıldı

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İlk yayınlanan fragmanı ile çoğu izleyiciyi meraklandıran ve heyecanlandıran yeni Mortal Kombat filminden kısa bir video daha paylaşıldı.

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Mortal Kombat'in resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda ilk yayınlanan fragmanda bulunmayan bazı sahneler görüyoruz. Videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. Ayrıca film ile ilgili geçtiğimiz günlerde heyecanlandıran başka bir açıklama daha yapıldı. Bildiğiniz gibi film +18 olacak, bolca şiddet ve kan içerecek. Yapılan açıklamaya göre film, bu sınırları ciddi anlamda zorluyor. Film her ne kadar +18 olsa da bildiğiniz gibi bu istediği her şeyi gösterebilir anlamına gelmiyor. Yani Mortal Kombat filmi, bu sınırları da zorlayacak gibi duruyor.

Yeni Mortal Kombat filminin yönetmenliğini Simon McQuoid, senaristliğini ise Greg Russo ve Dave Callaham üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Jessica McNamee, Hiroyuki Sanada, Joe Taslim, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Josh Lawson, Ludi Lin ve Max Huang gibi isimler bulunuyor. Filmin vizyon tarihi 16 Nisan 2021. Film Amerika'da aynı tarihte hem HBO Max'te hem de sinemalarda vizyona girecek. Ülkemizde ise yalnızca sinemalarda yayınlanacak.

https://screenrant.com/mortal-kombat-2021-trailer-goro-cole-fight/

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