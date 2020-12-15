Mortal Kombat filminin vizyon tarihi değişti

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İlk kez 1992 yılında yayınlanan ve o zamandan bu zamana birçok oyun ile karşımıza çıkan Mortal Kombat serisinin yeni filmi için yeni bir vizyon tarihi verildi.

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Mortal Kombat filmi için ilk başta 12 Mart 2021 tarihi verilmişti ancak film salgın sebebiyle belirsiz bir tarihe ertelenmişti. Ertelenme haberinden birkaç hafta sonra Warner Bros., sürpriz bir şekilde 2021 yılında vizyona girecek olan filmlerin aynı gün kısıtlı süreliğine HBO Max isimli video akış platformunda da yayınlanacağını açıkladı.

Bu açıklamadan sonra da film için yeni bir vizyon tarihi belirlendi. Film Amerika'da hem HBO Max üzerinde hem de sinemalarda 16 Nisan'da yayınlanacak. Ülkemizde ise HBO Max olmadığı için yalnızca sinemalarda yayınlanacak.

Yeni Mortal Kombat filminin yönetmenliğini Simon McQuoid, senaristliğini ise Greg Russo ve Dave Callaham üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Jessica McNamee, Hiroyuki Sanada, Joe Taslim, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Josh Lawson, Ludi Lin ve Max Huang gibi isimler bulunuyor.

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