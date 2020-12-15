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    Mortal Kombat filminin vizyon tarihi değişti

    Oyun dünyasının popüler serilerinden biri olan Mortal Kombat'in yeni film uyarlamasının vizyon tarihi değişti. Ayrıca filmden yeni bir afiş yayınlandı.
    6 gün
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Mortal Kombat filminin vizyon tarihi değişti
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    İlk kez 1992 yılında yayınlanan ve o zamandan bu zamana birçok oyun ile karşımıza çıkan Mortal Kombat serisinin yeni filmi için yeni bir vizyon tarihi verildi.

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    Ayrıca Bkz. "Filmlerin internette yayınlanma kararından sonra Denis Villeneuve, Dune serisinin iptal olabileceğini düşünüyor"

    Mortal Kombat filmi için ilk başta 12 Mart 2021 tarihi verilmişti ancak film salgın sebebiyle belirsiz bir tarihe ertelenmişti. Ertelenme haberinden birkaç hafta sonra Warner Bros., sürpriz bir şekilde 2021 yılında vizyona girecek olan filmlerin aynı gün kısıtlı süreliğine HBO Max isimli video akış platformunda da yayınlanacağını açıkladı.

    Bu açıklamadan sonra da film için yeni bir vizyon tarihi belirlendi. Film Amerika'da hem HBO Max üzerinde hem de sinemalarda 16 Nisan'da yayınlanacak. Ülkemizde ise HBO Max olmadığı için yalnızca sinemalarda yayınlanacak.

    Yeni Mortal Kombat filminin yönetmenliğini Simon McQuoid, senaristliğini ise Greg Russo ve Dave Callaham üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Jessica McNamee, Hiroyuki Sanada, Joe Taslim, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Josh Lawson, Ludi Lin ve Max Huang gibi isimler bulunuyor.



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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    aycibin (Yalım Dilmen) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    forumda MK'ı ilk çıktığı sene oynayan oldu mu atari salonunda ya da i486 pc'de :)

    i486 nedir diye google'lar şimdi millet :)))
    3 Yanıt Yanıtla
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    Rhego (Rhego ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) aycibin
    Harddisk varmıydı pcde yoksa disketle mi oynuyodun benim gibi :)
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    TokerCraft (Efkan TOKER) 5 gün ( Mesaj Silindi ) aycibin
    Ben oynadım, hala oynuyorum, hatta oynadığım ilk atari oyunuydu, o sıra dijital oyun diye bir kavram yoktu, bilgisayarlar sayılı, konsollarda ardılı ve sayılıydı, atari salonları Türk milletine özellikle gençlere oyun kavramını tanıtıyor ve aşılıyordu çünkü her lunaparkta ve ilde mutlaka atari salonları oluyor hatta büyük şehirlerde ilçe bazına bile düşüyordu.

    İlk oynadığım oyunun realist, kanlı ve gerçekçi oluşu beni yıllardır bu tarz oyun ve sinema filmlerine aşık etmesine bir sebepti diyebilirim, yıllar sonra evime aldım, hatta bu forum aracılığı ile 3-5 makina sattım, hala elimde var, hala ticaretine sıcak bakıyorum, maksat nostalji olsun.
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    Romeo84 5 gün ( Mesaj Silindi ) aycibin
    486 değilde pentium120 vardı o dönem bende, hem atari salonunda hem de bilgisayarda oynadım. cd den yüklemiştim, diskette yükleniyormuydu hatırlamıyorum.
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    Romeo84 6 gün ( Mesaj Silindi )
    bu kadar bol karakterli bir oyunun filminin değil de dizisinin yapılması taraftarıyım game of thrones gibi bir efsaneye dönüştürebilirler diye düşünüyorum. filmde 1.5 saat içinde hangi karakteri ne diye göstericen. seri yapman lazım marvel gibi bir evren falan kurman gerekiyor.
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    AnadoluEfes 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Mortal kombatın 11'in hikaye modunu alıp kople yayınlasalar bile film gibi zaten, bir de bu oyunun yapımcısının scorpion hastası olması sürekli karaktere torpil geçmesine sebep oluyor koy filme Noob Saibot'u görsellik olsun
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    Mr. Jingles 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu arada oyuncu kadrosu harika. Özellikle Sub-Zero karakterini oynayan adam The Raid filmindeki performansıyla harikaydı. Keza Scorpion karakterini oynayan adam da çok iyi. Dövüş sahneleri diğer iki filmdeki gibi şov gösterisi gibi olmaz. Harbi harbi sağlam sahneler göreceğimizi düşünüyorum. Teknoloji gelişti. Umarım sağlam görsel efektler görürüz.
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    Yanfo (Yavuz ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Dijitalde çıkacaksa, malum ortamlara düşer kısa sürede.
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    hellmare (Akif Emre) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Çocukluğumun oyunuydu MK serisi. Oyunları her zaman filmlerden daha güzel olmuştur.
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