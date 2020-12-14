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    Filmlerin internette yayınlanma kararından sonra Denis Villeneuve, Dune serisinin iptal olabileceğini düşünüyor

    Geçtiğimiz haftalarda Warner Bros.'un aldığı herkesi şaşırtan kararına yönetmenlerden tepkiler gelmeye devam ediyor. Bu sefer de Denis Villeneuve, Dune serisi ile ilgili kötü bir olasılık paylaştı.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Filmlerin internette yayınlanma kararından sonra Denis Villeneuve, Dune serisinin iptal olabileceğini düşünüyor
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    Geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde Warner Bros, filmlerini vizyon tarihi ile aynı gün internette de yayınlamaya karar vermişti. Bu karara izleyicilerin büyük bir çoğunluğu sevinse de yönetmenlerin büyük bir kısmı da karşı çıkmıştı.

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    Warner Bros'un 2021 yılında hem sinemalarda hem de HBO Max'te yayınlayacağı filmlerden biri de Denis Villeneuve'ün yönettiği Dune filmi. Denis Villeneuve ise geçtiğimiz saatlerde hem bu yeni kararı hem de Dune filminin geleceği hakkında konuştu. Konuşmasından öne çıkan detaylar şu şekilde:

    "Alınan bu karar olası Dune film serisinin önüne geçiyor ve devam filmleri iptal edilebilir... Bu karar ne sinemaya ne de izleyiciye saygı duyulan bir karar değil... Video akış platformlarının pozitif etkileri var ancak video akış platformları film sektörünü tek başına ayakta tutamaz. Dune büyüklüğünde filmler için yeterli değiller. Dune benim yaptığım en iyi film. Filmin her şeyi sinemalara göre tasarlandı."

    Ayrıca filmin her şekilde korsana yenik düşeceğini ve bu yüzden iyi bir kazanç sağlayamayacağını söyleyen Denis Villeneuve, bu yüzden devam filmlerinin ihtimalini ortadan kaldırabileceğini düşünüyor. Korsana yenik düşme konusunda haksız olmadığını da söylemek gerek.

    Dune’un yönetmenliğini Blade Runner 2049 ve Arrival gibi filmden tanıdığımız Denis Villeneuve yapacak. Filmin oyuncu kadrosunda ise; Timothée Chalamet, Jason Momoa, Zendaya, Dave Bautista, Oscar Isaac, Josh Brolin, Javier Bardem ve Stellan Skarsgård gibi isimler bulunuyor. Filmin 1 Ekim'de vizyona girmesi bekleniyor.



    https://variety.com/2020/film/news/dune-denis-villeneuve-blasts-warner-bros-1234851270/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Moueson 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Adam haklı
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    Dürüstİnsan (Erhan Ünal) 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bence de yanlış karar. Hemen korsana düşecek yapımlar. Yönetmenler gözünden bakarsak zor bir durum. Ayrıca Dune, Tenet gibi filmleri telefon, bilgisayar, TV yerine sinema veya IMAX'den izlemek daha etkileyici olur.
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    Romeo84 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    adam boş konuşmuş, korsan olmayan birşey var mı dijitalde olan. daha 10 ay var vizyona, kim öle kim kala...
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    akilsizadam (Selim Berkay ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    HBO Max berbat bir kaliteye sahip. Bu habere sevinen seyirci zaten sinema çekimi falan izliyordur filmleri
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    SakuraiTomoki (Gökhan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sanki sinemalarda gösterime girince korsana düşmüyor filmler boş bir açıklama olmuş bence....
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) SakuraiTomoki
    Düşüyor ama hepsi Camrip ya da KORSUB o yüzden izlemeye değmiyor ama dijitale düştüğü gibi WEBRİP videolar direkt düşer nete ve kalite olarak da izlerken rahatsız etmez izleyeni. O yüzden sinemadan sonra dijitale geçmesi çok mantıklı.
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    YOURMOVE 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Korsana yenik düşmeyen sektör kaldı mı? Film, dizi, spor müsabakaları vs.

    Ancak ve ancak çok ciddi yasalar çıkarsa belki.

    Sitemiz 5651 Sayılı yasada tanımlanan Yer Sağlayıcı olarak hizmet vermektedir.

    Adamların site kapanıyor, ertesi gün ya da biraz zaman sonra yeni domain ile tekrar site aktif.
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    muratkaya (Murat KAYA) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) YOURMOVE
    Korsana yenik düşer tabi ama ne zaman düştüğü önemli. Dijital kopyası satılmadan önce yapımcı istenen kazancı sağlar, önemli olan bu. Mesela Joker filmi büyük hasılat elde etti ama ilk gün Netflix'te falan yayınlansaydı bu kadar çok para kazandırmazdı.
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