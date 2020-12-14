Filmlerin internette yayınlanma kararından sonra Denis Villeneuve, Dune serisinin iptal olabileceğini düşünüyor

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Geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde Warner Bros, filmlerini vizyon tarihi ile aynı gün internette de yayınlamaya karar vermişti. Bu karara izleyicilerin büyük bir çoğunluğu sevinse de yönetmenlerin büyük bir kısmı da karşı çıkmıştı.

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Warner Bros'un 2021 yılında hem sinemalarda hem de HBO Max'te yayınlayacağı filmlerden biri de Denis Villeneuve'ün yönettiği Dune filmi. Denis Villeneuve ise geçtiğimiz saatlerde hem bu yeni kararı hem de Dune filminin geleceği hakkında konuştu. Konuşmasından öne çıkan detaylar şu şekilde:

"Alınan bu karar olası Dune film serisinin önüne geçiyor ve devam filmleri iptal edilebilir... Bu karar ne sinemaya ne de izleyiciye saygı duyulan bir karar değil... Video akış platformlarının pozitif etkileri var ancak video akış platformları film sektörünü tek başına ayakta tutamaz. Dune büyüklüğünde filmler için yeterli değiller. Dune benim yaptığım en iyi film. Filmin her şeyi sinemalara göre tasarlandı."

Ayrıca filmin her şekilde korsana yenik düşeceğini ve bu yüzden iyi bir kazanç sağlayamayacağını söyleyen Denis Villeneuve, bu yüzden devam filmlerinin ihtimalini ortadan kaldırabileceğini düşünüyor. Korsana yenik düşme konusunda haksız olmadığını da söylemek gerek.

Dune’un yönetmenliğini Blade Runner 2049 ve Arrival gibi filmden tanıdığımız Denis Villeneuve yapacak. Filmin oyuncu kadrosunda ise; Timothée Chalamet, Jason Momoa, Zendaya, Dave Bautista, Oscar Isaac, Josh Brolin, Javier Bardem ve Stellan Skarsgård gibi isimler bulunuyor. Filmin 1 Ekim'de vizyona girmesi bekleniyor.

https://variety.com/2020/film/news/dune-denis-villeneuve-blasts-warner-bros-1234851270/

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