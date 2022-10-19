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    Seneye akıllı telefonlar için yeni bir Mortal Kombat oyunu gelecek

    Mortal Kombat: Onslaught isimli bir RPG yapımı duyuruldu. Rol yapma üzerine kurulu olan bu oyunda takım çalışması stratejik bir öneme sahip olacak. Karakter listesinin detayları belli değil.
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    Mortal Kombat Onslaught Tam Boyutta Gör
    NetherRealm Studios tarafından geliştirileceği açıklanan Mortal Kombat: Onslaught'ın dağıtımcılığını Warner Bros. Games üstlenecek. Alınan bir bilgiye göre bu projede geniş bir karakter kadrosu olacak.

     

    Mortal Kombat: Onslaught neler sunacak?

    NetherRealm Studios tarafından yapılan ilgili duyuruda bu yapımın Mortal Kombat serisinde çok özel bir yere sahip olacağı ifade edildi. Zira oyuncular Onslaught'ta mobil cihazlar için özel olarak dizayn edilen sinematik hikâye deneyimini tadacak. Bu özellik akıllı telefonlar bağlamında Mortal Kombat serisi için bir ilk.

    Oyuncular dövüşçülerden oluşan bir takım oluşturacak. Bu takım gerçek zamanlı bir evrende diyarları kasıp kavurması beklenen kaos tehditlerini ortadan kaldırmaktan sorumlu olacak.

    Mortal Kombat: Onslaught Tam Boyutta Gör
    NetherRealm Studios'un bünyesinde baş kreatif sorumlusu olarak görev alan Ed BOON, bu oyun hakkında şöyle bir açıklama yaptı: "Mortal Kombat'ın sınırlarını oyuncuların Mortal Kombat serisini yeni eklentilerle deneyimlemesine olanak tanımak için zorluyoruz. Bunu yaparken Mortal Kombat'ın doğasına sadık kalıyoruz. Bu oyun ile Mortal Kombat'ı temponun yüksek olduğu ve ekip çalışmasının stratejik bir önem arz ettiği bir rol yapma oyununa dönüştürdük. Kısacası Mortal Kombat'ı yeniden tasarladık." 

    Mortal Kombat: Onslaught isimli bu proje Mortal Kombat'ın 30. yıl dönümüne denk gelmesi sebebi ile dikkatleri üzerine çekti. Warner Bros. Games, 1992 yılında oyun piyasasındaki yerini alan bu serinin 72 milyon adet oyun sattığını da sözlerine ekledi.

    Warner'a göre 2015 yılında piyasaya sürülen Mortal Kombat'ın mobil sürümü 150 milyondan fazla kez indirildi. Bu yapım herhangi bir ücret ödenmeden oynanabiliyor. Kendisi iOS'ta ve Android'de en çok indirilen ilk beş dövüş oyunundan birisi.

    Dilerseniz bu oyun hakkındaki gelişmelerden haberdar olmak için "buraya" tıklayabilirsiniz. Son olarak Mortal Kombat: Onslaught ile 2023 yılında tanışacağız.

    Kaynakça https://www.videogameschronicle.com/news/mortal-kombat-onslaught-is-a-new-mobile-game-coming-in-2023/ https://www.polygon.com/23410635/mortal-kombat-onslaught-release-date-mobile-android-ios https://phandroid.com/2022/10/18/mortal-kombat-onslaught-rpg-announced-for-mobile/ https://onslaught.mortalkombat.com/
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