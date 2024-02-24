Moto G Power 5G 2024'ün yeni görselleri ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Motorola şimdilerde Moto G Power 2023'ün halefi Moto G Power 5G 2024 üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz aylarda CAD tabanlı görselleri ortaya çıkan cihazın yeni görselleri ve beklenen temel özellikleri ise yakın bir zamanda sızdırıldı.

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İşte Moto G Power 5G 2024'ün beklenen özellikleri:

MSPowerUser tarafından paylaşılan görsellere göre Moto G Power 2024, selfie sensörü için merkezde konumlandırılmış bir delikli kesime, düz kenarlara ve ekranın altında oldukça büyük bir çeneye sahip olacak. Telefonun arka panelinde ise çift kamera sensörleri ve LED flaşı barındıran kare modülü bulunacak.

Tam Boyutta Gör 30W hızlı şarjı destekleyecek Moto G Power 2024, altında USB Type-C bağlantı noktası bulundurmakta. 3,5 mm ses girişinin de bulunduğu cihazın sağ tarafında ise ses seviyesi düğmesi ve güç düğmesi bulunacak. Son olarak Orchid Tint ve Outer Space olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülmesi beklenen cihazın yakında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Moto G Power 5G 2024'ün yeni görselleri ortaya çıktı