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    Moto G Power 5G 2024'ün yeni görselleri ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

    Motorola'nın çok yakında piyasaya sürmesi beklenen yeni cihazı Moto G Power 5G 2024'ün yeni görselleri ve bazı teknik özellikleri ortaya çıktı. İşte detaylar:  
    Moto G Power 5G 2024'ün yeni görselleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Motorola şimdilerde Moto G Power 2023'ün halefi Moto G Power 5G 2024 üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz aylarda CAD tabanlı görselleri ortaya çıkan cihazın yeni görselleri ve beklenen temel özellikleri ise yakın bir zamanda sızdırıldı.

    İşte Moto G Power 5G 2024'ün beklenen özellikleri: 

    MSPowerUser tarafından paylaşılan görsellere göre Moto G Power 2024, selfie sensörü için merkezde konumlandırılmış bir delikli kesime, düz kenarlara ve ekranın altında oldukça büyük bir çeneye sahip olacak. Telefonun arka panelinde ise çift kamera sensörleri ve LED flaşı barındıran kare modülü bulunacak.

    Moto G Power 5G 2024'ün yeni görselleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    30W hızlı şarjı destekleyecek Moto G Power 2024, altında USB Type-C bağlantı noktası bulundurmakta. 3,5 mm ses girişinin de bulunduğu cihazın sağ tarafında ise ses seviyesi düğmesi ve güç düğmesi bulunacak. Son olarak Orchid Tint ve Outer Space olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülmesi beklenen cihazın yakında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 2 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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