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    WhatsApp Android uygulamasına parmak izi kilidi geldi

    WhatsApp Android uygulamasında artık mesajlarınızı parmak izi kilidi ile koruyabileceksiniz. Uzun süredir beklenen özellik nihayet uygulamaya eklenmiş durumda.
    31 dk.
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    WhatsApp Android uygulamasına parmak izi kilidi geldi
    Tam Boyutta Gör

    WhatsApp görüşmelerini kimsenin görmesini istemeyenler için kilitleme alternatifleri artıyor. Bir süre önce iOS uygulamasında devreye alınan parmak izi kilidi Android uygulamasında da erişime açıldı.

    Beklenen özellik

    WhatsApp Android uygulamasının yeni sürümünde kullanıma sunulan parmak izi kilidi, platformun uçtan uca şifreleme yönteminin ardından sunduğu en büyük güvenlik çözümü olarak gösteriliyor. Bu sayede hem veriler güvende oluyor hem de şifre unutma derdi sona eriyor ve hızlı bir şekilde kilit açılabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Apple AirTag iddiaları güçleniyor"

    WhatsApp Android uygulaması cihazın kendisi kilitli değilken bile kilitlenebiliyor. Uygulama ayarlarında Gizlilik kısmına girdiğinizde Parmak İzi kilidi seçeneğini görebiliyorsunuz. Buradan parmak izi kilidini açarken ayrıca anlık, 1 dakikalık veya 30 dakikalık bekleme süreleri belirleyebiliyorsunuz.

    Ayrıca parmak izi kilidi devredeyken bildirimlerde WhatsApp mesajlarının gönderen ve içerik kısmının gösterilmesini isterseniz bunu da seçebiliyorsunuz. Bu açıksa diğer kişiler de WhatsApp kilitli olsa bile mesajlarınızın içeriğini ön izleyebiliyor.

    Güvenlik tarafında iOS uygulamasının biraz gerisinden gelen WhatsApp Android uygulamasında halen yüz tanıma sisteminin desteklenmiyor. Şimdilik bununla ilgili bir gelişme mevcut değil.

    WhatsApp Android



    https://venturebeat.com/2019/10/31/you-can-now-unlock-whatsapp-for-android-with-your-fingerprint/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Kerim5100 26 dk.
    Ekrem hayırlı olsun eve internet bağlatmışsın :D
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