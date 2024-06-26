Moto Tag (2024) uzaktan kontrol ile geliyor

Moto Tag (2024) özellikleri ve fiyatı
Moto Tag sensörü bir Bluetooth Low Energy cihazı. Ayrıca Google Find My Device ağını destekleyen ilk Motorola takip sensörü olacak. UWB sayesinde sensörün yerini hassas bir şekilde tespit edebiliyorsunuz ancak Google'ın ağına bu özelliği entegre etmesi gerekiyor.
Standart CR2032 pil ile 12 aya kadar kullanım süresi sunan cihaz üzerinde bir de düğme yer alıyor. Bu düğme ile telefonunuzu bulabiliyor ya da kamera deklanşörünü kontrol edebiliyorsunuz. Tasarımı Apple AirTag ile çok benzediği için aksesuarlarını kullanabilirsiniz. Moto Tag sensörü 30$ fiyat etiketi ile satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.