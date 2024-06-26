Moto Tag (2024) uzaktan kontrol ile geliyor

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Tam Boyutta Gör Google Find My Device ağına uyumlu ilk cihazlardan olan Moto Tag (2024) takip sensörü rekabette iddialı olmaya çalışacak. Apple AirTag aksesuarlarına uyumlu olması da diğer bir avantaj olarak öne çıkıyor.

Moto Tag (2024) özellikleri ve fiyatı

Moto Tag sensörü bir Bluetooth Low Energy cihazı. Ayrıca Google Find My Device ağını destekleyen ilk Motorola takip sensörü olacak. UWB sayesinde sensörün yerini hassas bir şekilde tespit edebiliyorsunuz ancak Google'ın ağına bu özelliği entegre etmesi gerekiyor.

Standart CR2032 pil ile 12 aya kadar kullanım süresi sunan cihaz üzerinde bir de düğme yer alıyor. Bu düğme ile telefonunuzu bulabiliyor ya da kamera deklanşörünü kontrol edebiliyorsunuz. Tasarımı Apple AirTag ile çok benzediği için aksesuarlarını kullanabilirsiniz. Moto Tag sensörü 30$ fiyat etiketi ile satılacak.

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