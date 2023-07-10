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    Otomerkezi, motosiklet satış ve satış sonrası hizmetleri için Motomerkezi'ni kurdu

    Özellikle pandemi dönemi ile beraber kişilerin daha steril bir ortamda seyahat etmek istemelerine trafikte yaşanan yoğunluk da eklenince son 3-4 yılda motorsiklete olan ilgi katlanarak arttı.
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    Motomerkezi, motosiklet satış ve satış sonrası hizmeti sağlayacak Tam Boyutta Gör
    İkinci el otomobil alım-satımında 40 yıllık tecrübeye sahip olan Otomerkezi.net, yeni markası Motomerkezi ile artan talebe karşılık, kurumsal bir yapı oluşturarak, sadece satış değil satış sonrası hizmetleri de müşterilerine sağlamaya başlıyor.

    “Yıllık satış hedefimiz 5 bin adet”

    Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş,Türkiye satış adetlerini de göz önünde bulundurarak, kısa ve uzun vadedeki beklentilerine değindi.Karakaş,

    “Kısa vadede yıllık hedefimiz 1500 – 2000 adet satış gerçekleştirmek. Zamanla satış ve satış sonrası hizmetlerde attığımız doğru adımlar ile yüzde yüz müşteri memnuniyeti sağlayarak uzun vadede yıllık satış adedimizi 5000’e çıkarmayı hedefliyoruz. Önceliğimiz her zaman müşterilerimizin bizden aldıkları hizmet karşılığında mutlu ve memnun olmaları. Bu konuda da oldukça tecrübeliyiz. Motomerkezi bünyesinde şu an için Arora, Yuki, Hero, Volta ve Altai markaları olmak üzere 5 adet markanın satış ve satış sonrası servisi ile hizmet veriyoruz.

    Önümüzdeki süreçte görüşme halinde olduğumuz 2-3 markayı daha bünyemize katmayı planlıyoruz. Bu durum da, satış hedefimizin yükselmesinde önemli rol oynuyor. Ayrıca ilerleyen dönemlerde kendi markamız ile piyasada var olmak istiyoruz. Hayata geçireceğimiz bir başka konu ise, anlaşmalı olduğumuz markalarla istişarelerde bulunup Otomerkezi.net bayilerinin de Motomerkezi’nin satış noktası olması.” şeklinde konuştu.

    “Sadece satış yapmayacağız, ekstra hizmetler de sunacağız”

    Satış ve satış sonrası hizmetlerde tümüyle müşterilerinin yanında olacaklarına vurgu yapanKarakaş,

    “Sattığımız sıfır motosikletlerin mekanik servis hizmetine başlayacağız. Motosiklet severler için de geniş bir ürün yelpazemiz olacak ve aksesuar satışı da gerçekleştireceğiz. Tüm bunların yanı sıra, finansman alanında da destek olacağız. Otomobil kredisindeki tecrübemizi motosiklet finansmanında da kullanarak çeşitli banka ve finans kuruluşlarıyla müşterilerimize kolaylık sağlayabilmek adına görüşmeler yapacağız.” açıklamasında bulundu.

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    mk148a 4 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 5 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 6 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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