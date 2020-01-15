Motorda seri üretim ilk meyvelerini verdi: PD170’ler havalanmak için hazır!

2012 yılı Aralık ayında TEI tarafından imzalanan sözleşme ile üretim süreçleri başlayan İHA motoru PD170, geçen 7 yıllık sürecin ardından tüm testlerden başarıyla çıktı ve seri üretim aşamasından geçip üretilen ilk modeller ile birlikte TUSAŞ’a teslim edildi. İlk etapta 13 adet üretilen yerli İHA motorunun üretim ve testleri Eskişehir’de yer alan TEI tesislerinde gerçekleştirildi.
Bir süredir uçuşlu testlerle de denenen PD170 sayesinde TUSAŞ’ın etkin görevde bulunan insansız hava aracı ANKA, daha uzun süre havada kalabilecek ve daha fazla faydalı yük taşıyabilecek. PD170 TEI’nin ilk İHA motoru olsa da 170 beygirlik bu motora ek olarak 220 beygirlik PD220 de üretilecek ve AKINCI gibi daha büyük milli İHA’larda da görev üstlenebilecek.
TUSAŞ’a teslim edilen bu motorların yeni üretilecek ANKA ve AKSUNGUR İHA’da kullanılması planlanıyor. İhracat konusunda da ülkemizin elini güçlendirecek olan motorlar, hava araçlarında kullanılacak motorların geliştirilmesi noktasında bir bilgi birikimi oluşmaya başladığının bir göstergesi olarak da son derece önemli.
Bilindiği üzere ülkemizin son dönemde savunma sanayii alanındaki en önemli eksiklerinin başında motor geliyor ki zaman zaman ihracat önünde de bu durum önemli bir engel teşkil ediyor. Hatırlanacağı üzere Pakistan’a satış anlaşması imzalanan Atak helikopterleri halen bu nedenden ötürü beklemede. Bunun yanı sıra milli muharip uçak için TRMOTOR tarafından geliştirilme süreci devam eden jet motorunun da yaklaşık olarak 2026 - 2027 yılları civarında ilk test çalıştırmalarının başlamış olacağı tahmin ediliyor.
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Ne kadar saçmasapan konuşuyorsunuz böyle ya?Sırf konuşmuş olmak için sanki.Neyse boşver sensin kardeş ben birşey demedim sana.
Eurofighter Alman Fransız İngiliz ortak yapımı. Motoru Rolls Royce yapıyor.
Yarın öbür gün Almanya İngiltere birbirine girse ne olacak?
Çin motoru zaten Ruslardan alıyor kendi motorları yok ama uçak üretiyorlar.
Bunlar düşünemiyor da senin mi aklına geliyor?
Şu forumda birine laf anlatabilirsem dişimi kıracağım arkadaş niye uğraşıyorsam blokla gitsin işte.Alışkanlık.
Yani şuradaki söylediğim şeye örnek vermişsin. Bunlar müttefik.
Anladığım kadarıyla sen diyorsun ki, bir gün Çinliler Ruslar a savaş açtığı zaman, kaybettiği uçaklarının yerine yenisini koymak için yine Ruslardan motor satın almak isteyecekler ve Ruslar da bunu kabul edicek. Çok güzel bir şey bu. Etkilendim açıkçası.
yerlilikte önemli olan, bir ürün 100 lira ise kaç liralık olan kısmı türkiyede üretildi? mesela windows cd lerini çinde bastırıyor ama programı amerikada üretiyor. cd yi 100 liraya satıyor, cd nin maliyeti 1 lira ise, 99 lirası abd ye gidiyor demektir. Esas önemli olan bu 100 lirada kaç lirası türkiyede kalıyor. kanunen %60 üzeri ise ona yerli malı denir. yanlışım varsa düzeltin.
-yerli marka = Vestel Klima (Marka + Üretim + Sermaye Türkiyede)
-yerli sermaye = Demirdöküm Klima (Marka + Sermaye Türkiye, Üretim yabancı ülke)
-yerli üretim = Toyota CHR araba (Üretim Türkiye, Marka ve Sermaye yabancı ülke)
-yabancı malı = Apple iPhone (Üretim + Marka + Sermaye yabancı ülke) türkiyeye hiçbir faydası yok.
bu örnekler çoğaltılabilir.
bunların üçüde birbirinden farklıdır. genelde yerli malı denilip kestirilip atılıyor bu tartışmalarda bundan kaynaklanıyor. yerli şirket, yerli üretim, yerli sermaye bunların hepsinin türkiyeye faydası var. şu yerli konusu ile ilgili bir video yada tartışma konusu açılmalı.
pardon yaa yerliymiş, hatta kendisi motormuş :):)
Sen önce bir yerlisini üret ondan sonra ucuza başka altarnatif ithal motor kullanmak istersen satın alırsın. O sana kalmış.
Ancak savaşta ve ticarette ithal motor senin önüne engel olur. Savaşta kaybettiğinin yerine yenisini koyamazsın, ticarette ise motoru ithal ettiğin adam sana engel koyar satamazsın. Pakistan'a satamadığız Motoru İthal Yerli Helikopterlerimiz gibi.
F-35 örneğini güncel diye verdim F-16 da farketmez.
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