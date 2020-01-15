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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Motorda seri üretim ilk meyvelerini verdi: PD170’ler havalanmak için hazır!

    TEI tarafından geliştirme ve üretim süreçleri tamamlanan yerli insansız hava aracı motoru PD170’in seri üretimden çıkan ilk ürünleri ANKA ve AKSUNGUR için TUSAŞ’a teslim edildi.
    1 hf.
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    Savunma Sanayi
    Ahmet Gözütok
    Haber Müdürü
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    Motorda seri üretim ilk meyvelerini verdi: PD170’ler havalanmak için hazır!
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    2012 yılı Aralık ayında TEI tarafından imzalanan sözleşme ile üretim süreçleri başlayan İHA motoru PD170, geçen 7 yıllık sürecin ardından tüm testlerden başarıyla çıktı ve seri üretim aşamasından geçip üretilen ilk modeller ile birlikte TUSAŞ’a teslim edildi. İlk etapta 13 adet üretilen yerli İHA motorunun üretim ve testleri Eskişehir’de yer alan TEI tesislerinde gerçekleştirildi.

    Bir süredir uçuşlu testlerle de denenen PD170 sayesinde TUSAŞ’ın etkin görevde bulunan insansız hava aracı ANKA, daha uzun süre havada kalabilecek ve daha fazla faydalı yük taşıyabilecek. PD170 TEI’nin ilk İHA motoru olsa da 170 beygirlik bu motora ek olarak 220 beygirlik PD220 de üretilecek ve AKINCI gibi daha büyük milli İHA’larda da görev üstlenebilecek.

    Motorda seri üretim ilk meyvelerini verdi: PD170’ler havalanmak için hazır!
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    TUSAŞ’a teslim edilen bu motorların yeni üretilecek ANKA ve AKSUNGUR İHA’da kullanılması planlanıyor. İhracat konusunda da ülkemizin elini güçlendirecek olan motorlar, hava araçlarında kullanılacak motorların geliştirilmesi noktasında bir bilgi birikimi oluşmaya başladığının bir göstergesi olarak da son derece önemli.

    Bilindiği üzere ülkemizin son dönemde savunma sanayii alanındaki en önemli eksiklerinin başında motor geliyor ki zaman zaman ihracat önünde de bu durum önemli bir engel teşkil ediyor. Hatırlanacağı üzere Pakistan’a satış anlaşması imzalanan Atak helikopterleri halen bu nedenden ötürü beklemede. Bunun yanı sıra milli muharip uçak için TRMOTOR tarafından geliştirilme süreci devam eden jet motorunun da yaklaşık olarak 2026 - 2027 yılları civarında ilk test çalıştırmalarının başlamış olacağı tahmin ediliyor.



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    sosisvesalam 1 hf. en beğenilen
    peki motorda kullanılan demir elementi Türkiyeden mi çıkarıldı yoksa ithal mi edildi?
    5 Yanıt Yanıtla +67
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    mamoo 6 gün sosisvesalam
    beğenmek için giriş yaptım :) ama yetmez montajını yapan çalışanların dna larını araştırıp gerçekten türkmü değilmi bakılması lazım :)
    Yanıtla +24
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    bluemersini 1 hf. sosisvesalam
    bir daha motoru yerli mi gibi saçma salak bi soru okumayacağım ya motorun üretilmesinden daha çok buna seviniyorum
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    1 Avatar
    eaglepaw_1903 8 sa.
    .
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    alemdar1933 4 gün
    ozaman sübap memeleri neden ithal edildi ve en kritik parça olan ekzoz bilyası neden israilden alınıyor onları önce açıklasınlar şu yerli mi diye soran arkadaşlara ancak ikna olacaklar
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    ilkerinanç 5 gün
    Kardeşim biz Amerika veya İngiltere ile müttefik değilmiyiz?Motoru alacağımız 2 ülke var bu da bu iki ülke.
    Ne kadar saçmasapan konuşuyorsunuz böyle ya?Sırf konuşmuş olmak için sanki.Neyse boşver sensin kardeş ben birşey demedim sana.
    Yanıtla +1
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    ilkerinanç 5 gün
    Tamam ya neyse ney. Uğraşamıcam şimdi sana laf anlatmaya yazıyor mesajımda ne dediğim.
    Eurofighter Alman Fransız İngiliz ortak yapımı. Motoru Rolls Royce yapıyor.
    Yarın öbür gün Almanya İngiltere birbirine girse ne olacak?
    Çin motoru zaten Ruslardan alıyor kendi motorları yok ama uçak üretiyorlar.
    Bunlar düşünemiyor da senin mi aklına geliyor?

    Şu forumda birine laf anlatabilirsem dişimi kıracağım arkadaş niye uğraşıyorsam blokla gitsin işte.Alışkanlık.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    yoksulseytan22 5 gün ilkerinanç
    Bende sana diyorum ki adamlar bütün parçaları kendileri de yapabiliyor. Barış zamanında, senin önemli parça dediğin şeyleri gidip müttefikin ya da başka ülkelerden tedarik edersin. Ucuza geliyor ya da kaliteli diye tercih edersin, sıkıntı yok.





    Yani şuradaki söylediğim şeye örnek vermişsin. Bunlar müttefik.



    Anladığım kadarıyla sen diyorsun ki, bir gün Çinliler Ruslar a savaş açtığı zaman, kaybettiği uçaklarının yerine yenisini koymak için yine Ruslardan motor satın almak isteyecekler ve Ruslar da bunu kabul edicek. Çok güzel bir şey bu. Etkilendim açıkçası.
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    cabriyo 5 gün
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    yerlilikte önemli olan, bir ürün 100 lira ise kaç liralık olan kısmı türkiyede üretildi? mesela windows cd lerini çinde bastırıyor ama programı amerikada üretiyor. cd yi 100 liraya satıyor, cd nin maliyeti 1 lira ise, 99 lirası abd ye gidiyor demektir. Esas önemli olan bu 100 lirada kaç lirası türkiyede kalıyor. kanunen %60 üzeri ise ona yerli malı denir. yanlışım varsa düzeltin.

    -yerli marka = Vestel Klima (Marka + Üretim + Sermaye Türkiyede)
    -yerli sermaye = Demirdöküm Klima (Marka + Sermaye Türkiye, Üretim yabancı ülke)
    -yerli üretim = Toyota CHR araba (Üretim Türkiye, Marka ve Sermaye yabancı ülke)
    -yabancı malı = Apple iPhone (Üretim + Marka + Sermaye yabancı ülke) türkiyeye hiçbir faydası yok.
    bu örnekler çoğaltılabilir.

    bunların üçüde birbirinden farklıdır. genelde yerli malı denilip kestirilip atılıyor bu tartışmalarda bundan kaynaklanıyor. yerli şirket, yerli üretim, yerli sermaye bunların hepsinin türkiyeye faydası var. şu yerli konusu ile ilgili bir video yada tartışma konusu açılmalı.
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    lord87 5 gün
    ama bunun motoru yerli değil ki!
    pardon yaa yerliymiş, hatta kendisi motormuş :):)
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    DH Misafiri 6 gün
    yoksul seytan yapamazzzlar diyordun kadırıyorlar diyordun şimdi edebiyata başlamışın ne iş :) senin bildiğini herkes biliyor dünya bilwe 6 günde yaratılırken siz çemkirmek için sıraya giryordunuz
    Yanıtla +3
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    DH Misafiri 6 gün
    Yazsanıza kötü bişeyler hadii. Bunada yazın :)
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    grafman09 6 gün
    Motor üretmek, araç üretmek, bu millet bunu layıkı ile yapar.. Yeterki köstek olunmasın..
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    yoksulseytan22 6 gün
    "Ya bunun motoru yerli mi?" sorusu saçma sapan bir soru değildir. Haberi okumaya üşenen bazı saçma beyinlere burdan açıklayalım. Savunma sanayinde üreteceğin her şeyin "yerlisi" olmak zorunda.

    Sen önce bir yerlisini üret ondan sonra ucuza başka altarnatif ithal motor kullanmak istersen satın alırsın. O sana kalmış.

    Ancak savaşta ve ticarette ithal motor senin önüne engel olur. Savaşta kaybettiğinin yerine yenisini koyamazsın, ticarette ise motoru ithal ettiğin adam sana engel koyar satamazsın. Pakistan'a satamadığız Motoru İthal Yerli Helikopterlerimiz gibi.
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    ilkerinanç 5 gün yoksulseytan22
    Ya evet F-35 lerin bütün parçaları Amerikada yapılıyor.
    F-35 örneğini güncel diye verdim F-16 da farketmez.
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