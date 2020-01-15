Motorda seri üretim ilk meyvelerini verdi: PD170’ler havalanmak için hazır!

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2012 yılı Aralık ayında TEI tarafından imzalanan sözleşme ile üretim süreçleri başlayan İHA motoru PD170, geçen 7 yıllık sürecin ardından tüm testlerden başarıyla çıktı ve seri üretim aşamasından geçip üretilen ilk modeller ile birlikte TUSAŞ’a teslim edildi. İlk etapta 13 adet üretilen yerli İHA motorunun üretim ve testleri Eskişehir’de yer alan TEI tesislerinde gerçekleştirildi.

Bir süredir uçuşlu testlerle de denenen PD170 sayesinde TUSAŞ’ın etkin görevde bulunan insansız hava aracı ANKA, daha uzun süre havada kalabilecek ve daha fazla faydalı yük taşıyabilecek. PD170 TEI’nin ilk İHA motoru olsa da 170 beygirlik bu motora ek olarak 220 beygirlik PD220 de üretilecek ve AKINCI gibi daha büyük milli İHA’larda da görev üstlenebilecek.

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TUSAŞ’a teslim edilen bu motorların yeni üretilecek ANKA ve AKSUNGUR İHA’da kullanılması planlanıyor. İhracat konusunda da ülkemizin elini güçlendirecek olan motorlar, hava araçlarında kullanılacak motorların geliştirilmesi noktasında bir bilgi birikimi oluşmaya başladığının bir göstergesi olarak da son derece önemli.

Bilindiği üzere ülkemizin son dönemde savunma sanayii alanındaki en önemli eksiklerinin başında motor geliyor ki zaman zaman ihracat önünde de bu durum önemli bir engel teşkil ediyor. Hatırlanacağı üzere Pakistan’a satış anlaşması imzalanan Atak helikopterleri halen bu nedenden ötürü beklemede. Bunun yanı sıra milli muharip uçak için TRMOTOR tarafından geliştirilme süreci devam eden jet motorunun da yaklaşık olarak 2026 - 2027 yılları civarında ilk test çalıştırmalarının başlamış olacağı tahmin ediliyor.

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