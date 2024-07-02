Haziran ayının en güçlü Android telefonları açıklandı: İşte liste

- Haziran ayının en güçlü Android telefonları açıklandı
- Haziran ayının en güçlü telefonları
- Haziran ayının en güçlü bütçe odaklı telefonları
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Haziran ayının en güçlü Android telefonları açıklandı
AnTuTu’nun 1/30 Haziran arası topladığı istatistiklere göre, amiral gemisi sıralamasında geçtiğimiz ay radikal değişimler yaşandı. Buna göre Snapdragon 8 Gen 3'ten güç alan ROG Phone 8 Pro, 2.135.740 puanla üst segment telefonların zirvesinde yerleşirken, onu Dimensity 9300 yonga setine sahip Oppo Find X7 (2.103.557) takip ediyor. Üçüncülük koltuğunda ise iQOO Neo 9S Pro (2.103.557) ile karşılaşıyoruz.
Bbu listenin yalnızca Android telefonları kapsadığını hatırlatalım. Ancak okları Apple'a çevirdiğimizde, iPhone 15 Pro Max ortalama 1.641.883 puana sahip, Referans olarak, geçen yıl karşımıza çıkan ve iPhone 14 Pro ve Pro Max’te bulunan A16 Bionic çipi 1.474.011 puan alırken, M2'li iPad Pro 6 (12.9 inç) 2.133.398 puana sahip.
Bütçe odaklı telefonların yer aldığı alt amiral gemisi listesine gelirsek, Mayıs ayına kıyasla büyük bir değişim yok. Bu listeye çoğunlukla Snapdragon 7+ Gen 3 ve 7+ Gen 2 serisinin hakim olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte listenin birincilik koltuğuna, 1.434,328 puanla OnePlus Ace 3V yerleşti. Hemen ardından ise Realme GT Neo 6 SE ve Redmi K70E geliyor.
Haziran ayının en güçlü telefonları
- ROG 8 Pro
- Oppo Find X7
- iQOO Neo 9S Pro
- Red Magic 9 Pro+
- Vıvo X100 Ultra
- Vivo X100 Pro
- iQOO 12
- Vivo X100
- OnePlus 12
- Oppo Find X7 Ultra
Haziran ayının en güçlü bütçe odaklı telefonları
- OnePlus Ace 3V
- Realme GT Neo 6 SE
- Redmi K70E
- Realme GT Neo5 SE
- Redmi Note 12 Turbo
- Oppo Reno 12
- iQOO Neo Z8
- iQOO Neo Neo7 SE
- Redmi Note 12T Pro
- OnePlus Ace Racing Edition
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.