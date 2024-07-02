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    Haziran ayının en güçlü Android telefonları açıklandı: İşte liste

    Akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, Haziran ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. İşte geçtiğimiz Haziran ayının en iyi telefonları...         
    Haziran ayının en güçlü Android telefonları açıklandı: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda popüler kıyaslama uygulamalarından AnTuTu, Haziran ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Peki hem üst hem de alt seviye cihazların yer aldığı telefon karşılaştırma listesinde hangi marka ve modeller bulunuyor? Gelin Haziran ayının en güçlü Android cihazlarına göz atalım.

    Haziran ayının en güçlü Android telefonları açıklandı

    AnTuTu’nun 1/30 Haziran arası topladığı istatistiklere göre, amiral gemisi sıralamasında geçtiğimiz ay radikal değişimler yaşandı. Buna göre Snapdragon 8 Gen 3'ten güç alan ROG Phone 8 Pro, 2.135.740 puanla üst segment telefonların zirvesinde yerleşirken, onu Dimensity 9300 yonga setine sahip Oppo Find X7 (2.103.557) takip ediyor. Üçüncülük koltuğunda ise iQOO Neo 9S Pro (2.103.557) ile karşılaşıyoruz.

    Haziran ayının en güçlü Android telefonları açıklandı: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Listenin devamında yer alan Red Magic 9 Pro+, X100 Ultra ve X100 Pro ise, Haziran aynın en performanslı telefonları listelesinde beşinci, altıncı ve yedinci sırada yer alıyor. Listenin son 4 sırasına ise iQOO 12, Vivo X100 ve OnePlus 12 ve Oppo Find X7 Ultra yerleşti. 

    Bbu listenin yalnızca Android telefonları kapsadığını hatırlatalım. Ancak okları Apple'a çevirdiğimizde, iPhone 15 Pro Max ortalama 1.641.883 puana sahip, Referans olarak, geçen yıl karşımıza çıkan ve iPhone 14 Pro ve Pro Max’te bulunan A16 Bionic çipi 1.474.011 puan alırken, M2'li iPad Pro 6 (12.9 inç) 2.133.398 puana sahip.

    Bütçe odaklı telefonların yer aldığı alt amiral gemisi listesine gelirsek, Mayıs ayına kıyasla büyük bir değişim yok. Bu listeye çoğunlukla Snapdragon 7+ Gen 3 ve 7+ Gen 2 serisinin hakim olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte listenin birincilik koltuğuna, 1.434,328 puanla OnePlus Ace 3V yerleşti. Hemen ardından ise Realme GT Neo 6 SE ve Redmi K70E geliyor.

    Haziran ayının en güçlü Android telefonları açıklandı: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Sıralamanın devamında yer alan modeller ise şu şekilde Realme GT Neo5 SE, Redmi Note 12 Turbo, Oppo Reno 12, iQOO Neo Z8, iQOO Neo7 SE, Redmi Note 12T Pro, OnePlus Ace Racing Edition.

    Haziran ayının en güçlü telefonları

    • ROG 8 Pro
    • Oppo Find X7
    • iQOO Neo 9S Pro
    • Red Magic 9 Pro+
    • Vıvo X100 Ultra
    • Vivo X100 Pro
    • iQOO 12
    • Vivo X100
    • OnePlus 12
    • Oppo Find X7 Ultra

    Haziran ayının en güçlü bütçe odaklı telefonları

    • OnePlus Ace 3V
    • Realme GT Neo 6 SE
    • Redmi K70E
    • Realme GT Neo5 SE
    • Redmi Note 12 Turbo
    • Oppo Reno 12
    • iQOO Neo Z8
    • iQOO Neo Neo7 SE
    • Redmi Note 12T Pro
    • OnePlus Ace Racing Edition
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    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    Halilcv 2 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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