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    Samsung’un 200MP sensörü ile çekilmiş ilk fotoğraf yayınlandı

    Geçtiğimiz yıl tanıtılan 200MP Samsung ISOCELL HP1 sensörü ilk kez Motorola Edge X30 Pro’da kullanılacak. Motorola Edge X30 Pro ile çekilmiş ilk örnek fotoğraf yayınlandı.
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    Motorola Edge X30 Pro ile çekilmiş ilk fotoğraf yayınlandı
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    Geçtiğimiz yıl Samsung, 200 megapiksellik ISOCELL HP1 sensörünü tanıtmıştı. ISOCELL HP1, özellikleri ile dikkat çekse de şu ana kadar herhangi bir cihazda kullanılmadı. Ancak Samsung’un 200MP sensörü için daha fazla beklememize gerek kalmayacak. Önümüzdeki haftalarda tanıtılacak Motorola Edge X30 Pro, HP1 sensörü ile gelen ilk cihaz olacak. Edge X30 Pro ile çekilmiş ilk fotoğraf yayınlandı.

    Motorola Edge X30 Pro, kamera sistemi ile dikkat çekecek

    Motorola China Müdürü Chen Jin tarafından yayınlanan görsel, Samsung’un HP1 sensörünün performansını gözler önüne seriyor. Yayınlanan görsel, 4’lü piksel gruplama metodu kullanılarak çekilmiş 50MP çözünürlüğe sahip. Ancak ISOCELL HP1, piksel gruplaması olmadan 200MP ve 16’lı piksel gruplaması ile 12.5MP fotoğraflar da çekebiliyor.

    144Hz OLED ekran, Snapdragon 8+ Gen 1 ve 125W hızlı şarj desteği ile gelecek Edge X30 Pro, 200MP ana kamerası ve 50MP ISOCELL JN1 geniş açılı kamerası, 12MP telefoto kamerası ve 60MP ön kamerası ile diğer amiral gemiler ile yarışacak. Motorola X30 Pro’nun önümüzdeki haftalarda tanıtılması bekleniyor.

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    juanmata09 1 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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