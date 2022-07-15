Samsung’un 200MP sensörü ile çekilmiş ilk fotoğraf yayınlandı

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz yıl Samsung, 200 megapiksellik ISOCELL HP1 sensörünü tanıtmıştı. ISOCELL HP1, özellikleri ile dikkat çekse de şu ana kadar herhangi bir cihazda kullanılmadı. Ancak Samsung’un 200MP sensörü için daha fazla beklememize gerek kalmayacak. Önümüzdeki haftalarda tanıtılacak Motorola Edge X30 Pro, HP1 sensörü ile gelen ilk cihaz olacak. Edge X30 Pro ile çekilmiş ilk fotoğraf yayınlandı.

iPhone 14 Max ertelenebilir 2 gün önce eklendi

Motorola Edge X30 Pro, kamera sistemi ile dikkat çekecek

Motorola China Müdürü Chen Jin tarafından yayınlanan görsel, Samsung’un HP1 sensörünün performansını gözler önüne seriyor. Yayınlanan görsel, 4’lü piksel gruplama metodu kullanılarak çekilmiş 50MP çözünürlüğe sahip. Ancak ISOCELL HP1, piksel gruplaması olmadan 200MP ve 16’lı piksel gruplaması ile 12.5MP fotoğraflar da çekebiliyor.

Tam Boyutta Gör

144Hz OLED ekran, Snapdragon 8+ Gen 1 ve 125W hızlı şarj desteği ile gelecek Edge X30 Pro, 200MP ana kamerası ve 50MP ISOCELL JN1 geniş açılı kamerası, 12MP telefoto kamerası ve 60MP ön kamerası ile diğer amiral gemiler ile yarışacak. Motorola X30 Pro’nun önümüzdeki haftalarda tanıtılması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Motorola Edge X30 Pro ile çekilmiş ilk fotoğraf yayınlandı