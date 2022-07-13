Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Büyük ekranlı iPhone 14 Plus ertelenebilir

    Apple’ın ilk kez bu sene tanıtacağı iPhone Max modeli ertelenebilir. Mayıs ayı raporlarına göre iPhone 14 Max üretimi, panel tedarikindeki sıkıntılar nedeniyle planların gerisinde kalmış durumda.
    Oy Ver

    iPhone 14 ailesi
    Tam Boyutta Gör

    2020 yılında ilk kez iPhone mini modelini tanıtan Apple, bu modele olan isteğin az olması nedeniyle iPhone 13 serisinden sonra iPhone mini üretmemeye karar vermişti. iPhone 14 serisi ile mini yerine geçecek büyük ekranlı iPhone modeli tanıtması beklenen firma, bu cihazın üretiminde geri kalmış durumda. Bu nedenle iPhone 14 Max veya iPhone 14 Plus olarak adlandırılması beklenen cihaz, ertelenebilir.

    Panel tedarikinde sıkıntı yaşayan Apple, iPhone 14 Max’ı erteleyebilir

    Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Ross Young, iPhone 14 Max üretiminin programın gerisinde olduğunu belirtti. Young, iPhone 14 Max için panel sevkiyatlarının olması gerekenin çok gerisinde olduğunu belirtti. Ayrıca Young, iPhone 14 Pro Max için tedarik hacimlerinin iPhone 14 Max hacimlerinden üç kat daha fazla olduğunu belirtti. Görünüşe göre Apple, iPhone 14 Max’ta kullanacağı 6.7 inçlik 60Hz OLED panel tedarikinde sıkıntı yaşıyor.

    Bu nedenle iPhone 14 Max/Plus’ın ertelenebileceği belirtiliyor. Mayıs ayında Nikkei Asian Review tarafından yayınlanan rapor, Çin’de yaşanan COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle iPhone 14 Max üretiminin 3 hafta gerilediğini belirtmişti. Ming-Chi Kuo ise üretimin geride kaldığını doğrulasa da durumun kontrol altında olduğunu belirtmişti.

    A15 işlemcisinden güç alması beklenen iPhone 14 Plus, şirketin Pro olmayan ilk 6.7 inçlik iPhone modeli olacak. iPhone mini modelleri ile beklentilerini karşılayamayan Apple, büyük ihtimalle iPhone 14 Max modeli ile yüksek satış sayılarına ulaşacak. Bakalım iPhone 14 Plus, diğer iPhone 14 modelleri ile beraber çıkış yapabilecek mi.

    Kaynakça https://www.forbes.com/sites/gordonkelly/2022/07/09/apple-iphone-14-plus-no-iphone-14-max-upgrade/?sh=5a004e1219da https://9to5mac.com/2022/07/12/iphone-14-max-risks-facing-delays-as-production-falls-further-behind-schedule/ https://9to5mac.com/2022/05/26/iphone-14-production-delay-kuo/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 4 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 4 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

    Profil resmi
    Bloodin 1 hafta önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    DOOGEE X95
    DOOGEE X95
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP OMEN 4H0H3EA
    HP OMEN 4H0H3EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız