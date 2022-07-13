Büyük ekranlı iPhone 14 Plus ertelenebilir

Tam Boyutta Gör

2020 yılında ilk kez iPhone mini modelini tanıtan Apple, bu modele olan isteğin az olması nedeniyle iPhone 13 serisinden sonra iPhone mini üretmemeye karar vermişti. iPhone 14 serisi ile mini yerine geçecek büyük ekranlı iPhone modeli tanıtması beklenen firma, bu cihazın üretiminde geri kalmış durumda. Bu nedenle iPhone 14 Max veya iPhone 14 Plus olarak adlandırılması beklenen cihaz, ertelenebilir.

Panel tedarikinde sıkıntı yaşayan Apple, iPhone 14 Max’ı erteleyebilir

Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Ross Young, iPhone 14 Max üretiminin programın gerisinde olduğunu belirtti. Young, iPhone 14 Max için panel sevkiyatlarının olması gerekenin çok gerisinde olduğunu belirtti. Ayrıca Young, iPhone 14 Pro Max için tedarik hacimlerinin iPhone 14 Max hacimlerinden üç kat daha fazla olduğunu belirtti. Görünüşe göre Apple, iPhone 14 Max’ta kullanacağı 6.7 inçlik 60Hz OLED panel tedarikinde sıkıntı yaşıyor.

Büyük ekranlı iPhone 14'ün ismi belli oldu 2 hf. önce eklendi

Bu nedenle iPhone 14 Max/Plus’ın ertelenebileceği belirtiliyor. Mayıs ayında Nikkei Asian Review tarafından yayınlanan rapor, Çin’de yaşanan COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle iPhone 14 Max üretiminin 3 hafta gerilediğini belirtmişti. Ming-Chi Kuo ise üretimin geride kaldığını doğrulasa da durumun kontrol altında olduğunu belirtmişti.

A15 işlemcisinden güç alması beklenen iPhone 14 Plus, şirketin Pro olmayan ilk 6.7 inçlik iPhone modeli olacak. iPhone mini modelleri ile beklentilerini karşılayamayan Apple, büyük ihtimalle iPhone 14 Max modeli ile yüksek satış sayılarına ulaşacak. Bakalım iPhone 14 Plus, diğer iPhone 14 modelleri ile beraber çıkış yapabilecek mi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 14 Max ertelenebilir