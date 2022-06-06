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    Motorola'nın üç modelinde işlemci kaynaklı güvenlik açıkları bulundu

    Motorola'nın üç modelinde işlemciden kaynaklanan güvenlik açıkları bulundu. Unisoc işlemcilerde yapılan detaylı araştırmalar, Motorola'nın üç modelinde güvenlik açığı oluştuğunu tespit etti.
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    Motorola modellerinde işlemci kaynaklı güvenlik açıkları bulundu

    Çinli çip üreticisi Unisoc son zamanlarda yaptığı atılımlar ile piyasanın en üstüne çıkmayı hedeflediğini belli ediyor. Ancak bu hedef doğrultusunda yapılan çalışmalarda Unisoc işlemci kullanan üç Motorola modelinin risk altında olduğu öğrenildi. İşte detaylar.

    Motorola'nın üç modeli Unisoc işlemcileri nedeniyle tehdit altında

    Unisoc son zamanlarda alt segment modellerde yoğun şekilde kullanılan bir işlemci markası. Ancak şimdi premium pazarda da yükselmeyi amaçlayan şirket, söylentilere göre MediaTek'in tahtına göz dikiyor. Bu kapsamda daha detaylı bir incelemeden geçen Unisoc'un üç Motorola cihazında sorun oluşturduğu ortaya çıktı.

    Motorola modellerinde işlemci kaynaklı güvenlik açıkları bulundu

    Motorola Moto G20, E30 ve E40 akıllı telefonlarına güç veren Unisoc Tiger T700 yonga seti büyük bir güvenlik açığına sahip. Chechpoint Research'ün raporuna göre hücresel bağlantı tarafında büyük bir güvenlik açığına olanak sağlayan Unisoc Tiger T700, bu üç akıllı telefon modelini tehlikeye sokuyor. Tabi bu tehdit hakkında bilgilendirilen Unisoc, muhtemelen sorunun çözümüne odaklandı. Ancak genel olarak incelemeden 10 üzerinden 9,4 puan alarak geçmeyi başardı. Ve muhtemelen pazarda çok iyi yerlere gelecek bir işlemci markası olarak varlığını sürdürecek.

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    TOGG'un C-SUV gövdesi hazır

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    wolferto 21 saat önce

    Ben alamicam cokda dunya birincisiymis milliymis umrumda degil .fabrika var mi var istihdam saglayacakmi saglayacak dunyadaki c suv muadillerinden uygun mu bitti yeterli benim icin .on numara is yapmislar derim tasarimida on numara .tasarimindada uluslar arasi turk tasarimcimiz var kotu yorum yapani okurken yav diyorum amaci ne bunun cene yapana kadar bi civi cak :)

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    Piêr Dé Sans 3 gün önce

    Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.

    S
    serdarendermete 3 gün önce

    Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.

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    biembo 4 gün önce

    Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..

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    daysleeperxp 5 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 6 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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