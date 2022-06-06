Motorola'nın üç modelinde işlemci kaynaklı güvenlik açıkları bulundu

Çinli çip üreticisi Unisoc son zamanlarda yaptığı atılımlar ile piyasanın en üstüne çıkmayı hedeflediğini belli ediyor. Ancak bu hedef doğrultusunda yapılan çalışmalarda Unisoc işlemci kullanan üç Motorola modelinin risk altında olduğu öğrenildi. İşte detaylar.

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Motorola'nın üç modeli Unisoc işlemcileri nedeniyle tehdit altında

Unisoc son zamanlarda alt segment modellerde yoğun şekilde kullanılan bir işlemci markası. Ancak şimdi premium pazarda da yükselmeyi amaçlayan şirket, söylentilere göre MediaTek'in tahtına göz dikiyor. Bu kapsamda daha detaylı bir incelemeden geçen Unisoc'un üç Motorola cihazında sorun oluşturduğu ortaya çıktı.

Motorola Moto G20, E30 ve E40 akıllı telefonlarına güç veren Unisoc Tiger T700 yonga seti büyük bir güvenlik açığına sahip. Chechpoint Research'ün raporuna göre hücresel bağlantı tarafında büyük bir güvenlik açığına olanak sağlayan Unisoc Tiger T700, bu üç akıllı telefon modelini tehlikeye sokuyor. Tabi bu tehdit hakkında bilgilendirilen Unisoc, muhtemelen sorunun çözümüne odaklandı. Ancak genel olarak incelemeden 10 üzerinden 9,4 puan alarak geçmeyi başardı. Ve muhtemelen pazarda çok iyi yerlere gelecek bir işlemci markası olarak varlığını sürdürecek.

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Motorola modellerinde işlemci kaynaklı güvenlik açıkları bulundu