Motorola Moto G53 ve G73 detayları belli oldu: İşte özellikleri ve tasarımı

Bildirilenlere göre Moto G73, tasarım açısından mevcut Moto G72 ile benzer olacak. Render görüntülerinde Göktaşı Grisi renk seçeneği ile görüntülenen cihaz, plastik bir yapı ile karşımıza çıkacak.
Bir alt model Moto G53'e gelecek olursak, akıllı telefon Moto G73 ile benzer tasarım dilini kullanıyor. Ancak donanım tarafında büyük değişim söz konusu. Yaklaşan bütçe telefonu, 6,5 boyutlarında 120Hz deskteli 1600 x 720 piksel IPS LCD panel, Snapdragon 480+ işlemci ve bellek ve depolama tarafında sırasıyla 6 GB ve 128 GB kapasite seçenekleri ile sınırlı olacak.
Motorola, Moto G53 ve Moto G73'ün küresel çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ancak alt model seçeneğin Çin pazarında piyasaya sürüldüğünü düşünürsek, yakında yeni duyurular ile karşılaşabiliriz.