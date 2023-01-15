Motorola Moto G53 ve G73 detayları belli oldu: İşte özellikleri ve tasarımı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Aralık ayında amiral gemisi Moto X40 modelini duyuran Motorola, akıllı telefon yelpazesini genişletmeye devam edecek gibi gözüküyor. Bugün paylaşılan yeni bir sızıntı, küresel Moto G53 ve Moto G73 modellerinin özelliklerini ve tasarımını gözler önüne çıkardı.

Moto G53 ve Moto G73 neler sunuyor?

Bildirilenlere göre Moto G73, tasarım açısından mevcut Moto G72 ile benzer olacak. Render görüntülerinde Göktaşı Grisi renk seçeneği ile görüntülenen cihaz, plastik bir yapı ile karşımıza çıkacak.

Donanım tarafında Moto G73, 1080p x 2400 piksel çözünürlüğe sahip 6,5 inç boyutlarında 120Hz IPS LCD panel, MediaTek Dimensity 930, 6GB veya 8GB RAM ve 256GB'a kadar depolama seçenekleri ile destekleniyor. Bununla birlikte cihazın arka bölümüne 8MP f/2.2 ultra geniş ve 50MP f/1.8 ana kamera, ön tarafına ise 16MP selfie kamerası eşlik ediyor.

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Bir alt model Moto G53'e gelecek olursak, akıllı telefon Moto G73 ile benzer tasarım dilini kullanıyor. Ancak donanım tarafında büyük değişim söz konusu. Yaklaşan bütçe telefonu, 6,5 boyutlarında 120Hz deskteli 1600 x 720 piksel IPS LCD panel, Snapdragon 480+ işlemci ve bellek ve depolama tarafında sırasıyla 6 GB ve 128 GB kapasite seçenekleri ile sınırlı olacak.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte arka tarafında 2MP makro ve 50MP, f/1.8 ana sensörlerinden oluşan ikili bir tasarıma ev sahipliği yapan Moto G53, 8MP f/2.0 selfie kamerası, 10W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil kapasitesi ile geliyor. Basın görsellerine göre her iki telefonunda stereo hoparlör ve çeşitli oyun modları ile piyasaya sürüleceğini söyleyebiliriz. Ayrıca üst modele Dolby Atmos desteği eşlik edecek.

Motorola, Moto G53 ve Moto G73'ün küresel çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ancak alt model seçeneğin Çin pazarında piyasaya sürüldüğünü düşünürsek, yakında yeni duyurular ile karşılaşabiliriz.

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Motorola Moto G53 ve G73 özellikleri belli oldu