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    Motorola Razr 40 Ultra render görüntüleri paylaşıldı: Devasa kapak ekranı ve daha fazlası

    Motorola'nın merakla beklenen katlanabilir telefonu Motorola Razr 40 Ultra'nın render görüntüleri paylaşıldı. Peki Galaxy Z Flip 5'e rakip olacak cihaz neler sunuyor? İşte tasarımı
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    Motorola Razr 40 Ultra render görüntüleri paylaşıldı! Tam Boyutta Gör
    Motorola'nın yaklaşmakta olan katlanabilir telefonu Motorola Razr 40 Ultra (Razr 2023) hakkında yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Şimdi de Galaxy Z Flip serisine rakip olacak cihazın render görüntüleri ortaya çıktı. Yeni katlanabilir, iddialı bir tasarımla geliyor.

    Motorola Razr 40 Ultra render görüntüleri paylaşıldı

    Paylaşılan görüntülere baktığımızda, Motorola Razr 40 Ultra'nın devasa bir kapak ekranı, iki kamera sensörü ve bir adet LED flaş ile desteklendiğini görüyoruz. Cihazın ses ve güç tuşları ise sağ çerçeveye konumlandırılmış. Hatırlayacak olursak daha önceki söylentiler, katlanabilir cihazın 3,5 inç boyutlarında kapak ekranı sunacağı yönündeydi. Yeni sızıntı ise bu bilgiyi doğruluyor diyebiliriz. 

    Motorola Razr 40 Ultra render görüntüleri paylaşıldı! Tam Boyutta Gör
    Yukarıda yer alan fotoğrafta ise Razr 40 Ultra'nın yazı tipi, renk, ses ve duvar kağıdı değiştirme gibi çeşitli kişiselleştirme seçeneklerini görüyoruz. Yakın zamanlı sııntılara göre Motorola Razr 40 Ultra, iç tarafta 144 Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç büyüklüğünde Full HD+ OLED ekrana sahip olacak. Kaputun altında ise Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden güç alacak telefona 8GB RAM, 33 watt hızlı şarj destekli 3.640 mAh pil ve Android 13 işletim sistemi eşlik edecek.

    Sızıntı kaynağı, Razr 40 Ultra'nın renk seçenekleri ve fiyatına da açıklık getirdi. Buna göre Razr 40 Ultra'nın 8/256GB sürümü 1.200 euro'ya mâl olacak. Cihazın Glacier Blue, Viva Magenta ve Phantom Black olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulması bekleniyor. 

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    donanimhabercom Instagram

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    David Attenborough 9 saat önce

    Siha-haber olarak değiştirin bence artık sitenin adını. Togghaber de olabilir.

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    C28_ 20 saat önce

    “Microsoft bulut oyun hizmetlerinde güçlü bir konuma sahip, CMA’nın elindeki kanıtlar Microsoft’un Activision Blizzard oyunlarını kendi bulut oyun hizmetine özel hale getirmeyi ticari açıdan faydalı bulacağını göstermiştir. Microsoft halihazırda küresel bulut oyun hizmetlerinin tahmini olarak %60-70’ine sahiptir. XBOX, Windows, Azure ve XBOX Cloud Gaming’e sahip olması nedeniyle bulut oyun alanında nice önemli güçlere sahiptir. Bu anlaşmayla birlikte Microsoft, Call of Duty, Overwatch ve World of Warcraft gibi önemli oyunlara sahip olacak. Bu sayede pazardaki avantajını pekiştirecektir. CMA’nın elindeki kanıtlar, bu anlaşmanın olmaması halinde Activision’ın gelecekte bulut platformları üzerinden oyun hizmeti sağlamaya başlayabileceğini göstermektedir. Bu bulut sistemi Birleşik Krallık’taki oyuncuların pahalı oyun konsolları ve PC’ler satın almaktan kaçınmalarını sağlıyor. Oynanabilirlik konusunda daha fazla esneklik ve seçenek sunuyor. Hızla büyümeye başlayan bulut oyun pazarında Microsoft’un böylesine güçlü bir pozisyon almasına izin vermek, bu fırsatların geliştirilmesi için bolca öneme sahip olan inovasyonu baltalama ihtimali doğuruyor.”

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    xbox indirim kasiyerlik zor mu hususi kamyonet kış lastiği zorunlu mu could not launch game only one instance of this game can be run at a time müstakil ev önüne park kanunu

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