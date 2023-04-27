Motorola Razr 40 Ultra render görüntüleri paylaşıldı: Devasa kapak ekranı ve daha fazlası

Tam Boyutta Gör Motorola'nın yaklaşmakta olan katlanabilir telefonu Motorola Razr 40 Ultra (Razr 2023) hakkında yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Şimdi de Galaxy Z Flip serisine rakip olacak cihazın render görüntüleri ortaya çıktı. Yeni katlanabilir, iddialı bir tasarımla geliyor.

Motorola Razr 40 Ultra render görüntüleri paylaşıldı

Paylaşılan görüntülere baktığımızda, Motorola Razr 40 Ultra'nın devasa bir kapak ekranı, iki kamera sensörü ve bir adet LED flaş ile desteklendiğini görüyoruz. Cihazın ses ve güç tuşları ise sağ çerçeveye konumlandırılmış. Hatırlayacak olursak daha önceki söylentiler, katlanabilir cihazın 3,5 inç boyutlarında kapak ekranı sunacağı yönündeydi. Yeni sızıntı ise bu bilgiyi doğruluyor diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Yukarıda yer alan fotoğrafta ise Razr 40 Ultra'nın yazı tipi, renk, ses ve duvar kağıdı değiştirme gibi çeşitli kişiselleştirme seçeneklerini görüyoruz. Yakın zamanlı sııntılara göre Motorola Razr 40 Ultra, iç tarafta 144 Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç büyüklüğünde Full HD+ OLED ekrana sahip olacak. Kaputun altında ise Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden güç alacak telefona 8GB RAM, 33 watt hızlı şarj destekli 3.640 mAh pil ve Android 13 işletim sistemi eşlik edecek.

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Sızıntı kaynağı, Razr 40 Ultra'nın renk seçenekleri ve fiyatına da açıklık getirdi. Buna göre Razr 40 Ultra'nın 8/256GB sürümü 1.200 euro'ya mâl olacak. Cihazın Glacier Blue, Viva Magenta ve Phantom Black olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulması bekleniyor.

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