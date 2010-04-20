Motorola, WX serisi alt segment 6 yeni cep telefonunun duyurusunu gerçekleştirdi

Amerika merkezli cep telefonu üreticisi Motorola, bugün WX serisi dahilinde 6 farklı alt segment modelin anonsunu gerçekleştirdi. Daha detaylı teknik özellikleri, fiyatları, çıkış tarihleri ve hatta WX260 dışında fotoğrafları paylaşılmayan cep telefonlarının basın duyurusu kapsamında açıklanan detayları şu şekilde;

Motorola WX161: 1.3 inç ekran, RDS'li FM radyo, aydınlatma amacıyla led ışık, uzun ömürlü batarya

Motorola WX181: 1.5 inç renkli ekran, RDS'li FM radyo, aydınlatma amacıyla led ışık

Motorola WX260: 2 GB'a kadar microSD kartlarla arttırılabilir bellek, Bluetooth v2.0, FM radyo, MP3 çalar, 11 saate kadar müzik dinleyebilme süresi

Motorola WX265: 2 GB'a kadar microSD kartlarla arttırılabilir bellek, kapaklı tasarım, Bluetooth v2.0, FM radyo, MP3 çalar

Motorola WX290: 1.8 inç renkli ekran, dijital kamera, MMS, aydınlatma amacıyla led ışık, FM radyo, Bluetooth v2.0

Motorola WX295: Kapaklı tasarım, dijital kamera

Yeni modeller cep telefonlarını sadece iletişim amacıyla kullananları, cep telefonuna fazla bütçe ayırmayı tercih etmeyenleri cezbedebilir

http://mediacenter.motorola.com/content/detail.aspx?ReleaseID=12682&NewsAreaID=2