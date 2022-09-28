Motosiklet üreticisi Kymco, Türkiye'de fabrika kurmak için harekete geçti

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Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen KYMCO, üç tekerlekli CV3 modelinin lansmanını Adile Sultan Sarayı’nda gerçekleştirdi. Tanıtımın yanında, şirketin Türkiye'de motosiklet üretme planları da ilk kez bu toplantıda açıklandı.

Lansman kapsamında Türkiye'ye gelen KYMCO CEO’su Chun-Ping Ko, “Türkiye’de bir montaj tesisi kurmanın olasılığını değerlendirmeye başladığımızı bildirmek isteriz” diyerek yatırım müjdesini verdi. Doğan Trend Otomotiv Grubu CEO’su Kağan Dağtekin de açılış konuşmasında konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

“KYMCO ile ikinci sezonumuzu yaşıyoruz. Kullanıcılarımızdan aldığımız olumlu geri dönüşlere dayanarak motosikletlerin kalite ve sağlamlıklarını deneyimledik. Beraber çalışmaya başladığımız ilk günden itibaren üretim için gerekli zeminin oluşmasını beklemiştik. Nihayet bu ziyaretlerinde ikna oldular ve bu güzel haberi paylaşmak mümkün oldu. En kısa zamanda çalışma gruplarımızı kurarak üretim için uygun modeli ve diğer önemli hususları değerlendirmeye başlayacağız”

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CKD (montaj) tipi üretimle başlanacak

Yeni iş birliği süreciyle ilgili basın toplantısında soruları yanıtlayan Doğan Trend CEO’su Kağan Dağtekin, “Türk pazarına uygun ürünlerin ilk etapta CKD (montaj) tipi üretimle bu yolculuğa çıkmaya karar verdik. Ardından hedefimiz yerlileştirilme oranının artırılması olacak. Bir mertebe vermek açısından bir montaj tesisinin anlamlı olması için model başına 5000 adet ve üzeri üretmek gerekiyor. Böyle başlayıp zamanla geliştireceğiz. KYMCO’nun Avrupa’daki pazar payı %11’e ulaştı. Heyecanımız uzun vadede Türkiye’den Avrupa’ya ihracat yapabilmek. Bu hayalle yola çıktık, başarırız. En üst düzeyde ziyaretimize gelen KYMCO’dan tüm desteği alacağımızın sözünü aldık” açıklamasında bulundu.

Bu yıl ülke genelinde 26 yetkili satış noktasına ulaşılacak

Türkiye’de bayi ve servis ağını her geçen gün artıran markanın CV3 lansmanında, Doğan Trend Otomotiv Motosikletten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emre Acar; “2 senede Türkiye genelinde 22 yetkili satış noktası ve 30 yetkili servis noktasına ulaştık. Yıl sonuna kadar hedefimiz Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Mersin ve Samsun’u da dahil ederek toplam 29 bayi noktasına ulaşmak. Bu daha ilk faz. İlerleyen yıllarda hem satış hem de servis noktalarımızı arttırmayı hedefliyoruz” dedi.

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