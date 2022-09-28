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    Yeni Opel Astra GSe, 225 beygirlik hibrit sistemiyle tanıtıldı

    Opel'in elektrik destekli sportif modellerinde kullanmak üzere geri döndürdüğü GSe alt markasıyla karşımıza çıkan ilk otomobil yeni 2023 Opel Astra GSe oldu. İşte detaylar:
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    2023 Opel Astra GSe tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Çok değil bir hafta önce Opel'in 'GSe' rozetini PHEV (şarj edilebilir hibrit) ve %100 elektrikli güç aktarma sistemine sahip sportif otomobillerinde kullanmak üzere geri getireceğini öğrenmiştik. Bu kapsamda karşımıza çıkan ilk model 2023 Opel Astra GSe oldu.

    Opel'in GSe takısı artık "Grand Sport electric" ifadesinin kısaltması olarak kullanılıyor. Yeni Opel Astra GSe de elektrik desteğini şarj edilebilir hibrit sistemden alıyor. Söz konusu sistem 1.6 litre benzinli motor, bir elektrik motoru, 12,4 kWsa batarya paketi ve gücü ön tekerleklere aktaran 8 ileri otomatik şanzımandan meydana geliyor.

    Yeni Opel Astra GSe, yukarıda saydığımız kombinasyondan toplamda 165 kW (225 hp) güç ve 360 Nm tork alıyor. Sürpriz olmayan bir biçimde bu değerler Astra'nın kuzeni Peugeot 308'dekiyle ile aynı.

    2023 Opel Astra GSe tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Astra GSe, standart modelle karşılaştırıldığında yere 10 mm daha yakın. Ön ve arka akslardaki amortisörler de daha sportif bir sürüş için elden geçirilmiş. Bunun dışında direksiyon sisteminin de tepkisi iyileştirilmiş ve 18 inçlik çift renkli yeni tasarım jantlar kullanılmış. Jantların tasarımı Manta GSe'dekilerle oldukça benzer.

    Söz konusu model hatchback ve station wagon gövde tipinde satışa sunulacak. Tasarım olarak standart Astra ile GSe versiyonu arasında tamponlar dışında pek bir fark yok. Bunun dışında GSe yazıları ve Alcantara kaplı spor koltuklar da farklar arasında gösterilebilir. Ön koltukların yine AGR sertifikalı olduğunu da belirtelim.

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    B
    batar 1 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 1 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 2 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 2 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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