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Mouse Computers, yüksek performanslı dizüstü bilgisayarını tanıttı: Nextgear-Note i910

Japonya merkezli firmalardan Mouse Computers, oyun amaçlı hazırlanmış olan yüksek performanslı dizüstü bilgisayarını tanıttı
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Japonya merkezli bilgisayar üreticisi Mouse Computers, yüksek performanslı oyuncu dizüstü bilgisayarı NextGear-Note i910'u tanıttı. Tasarım bakımından sade ve şık olan bilgisayarın donanım özellikleri son derece etkilyeci görünüyor. Yapılan açıklamaya göre NextGear-Note i910'da kullanıcılar ihtiyaçlarına göre Intel Core i7-920XM (8MB L2 Cache / 2.00GHz) , Intel Core i7-820QM (8MB L2 Cache / 1.73GHz) , Intel Core i7-720QM (6MB L2 Cache / 1.60GHz) seçebilecekler. Sistem belleğinin maksimum 8 GB DDR3 olduğu belirtilen bilgisayarda 4 GB DDR3 ve 8 GB DDR3 bellek tercihleri yapılabiliyor.

İşlemci ve sistem belleğinden sonra, Mouse Computers kullandığı ekran boyutu ve ekran kartıyla da NextGear-Note i910'a dikkat çekicilik katıyor zira 17.3 inç boyutundaki Full HD ekran ile 1 GB belleğe sahip Nvidia GeForce GTX285M kullanılıyor.

Depolama kapasitesi için 2 adet sabit girişine sahip olan bilgisayarda Intel X25-M 80GB SSD + Serial ATA 2 500GB, Intel X25-M 160GB SSD + Serial ATA 2 500GB veya 500GB Serial ATA 2 çözümleri tercih edilebiliyor. Bluray/DVD yazıcı kombo sürücüye sahip olan yüksek performanslı dizüstü bilgisayarda 7/1 kart okuyucu da unutulmamış. 4 adet USB 2.0 girişine sahip olan NextGear-Note i910'da 1 x eSATA, 1 x IEEE1394, 1 x LAN girişi, 1 x DVI çıkışı, 1 x HDMI çıkışı, 1 x kulaklık girişi, 1 x Mikrofon girişi,ve 1 x SPDIF bulunuyor. 2 mp kameraya da sahip olan bilgisayarın işletim sistemi için Windows 7 Home Premium (64bit) ve Windows 7 Professional (64bit) tercihleri mevcut. NextGear-Note i910 dizüstü bilgisayarın ağırlığının 3.87kg civarı olduğu belirtildi.

Mouse Computers'ın duyurduğu yüksek performanslı oyun bilgisayarı NextGear-Note i910'un 1.040 Avro'dan başlayan fiyatlarla satılacağı söyleniyor.

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sendemail 9 yıl
fiyatu gayet ıyı o dıkkat cekıcı ,
bızım monster abı mınımum 2500$ dan tezgah acıyor benzerı taban sevıye sıstemler ıcın...
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donanımcı123 9 yıl

sendemail

fiyatu gayet ıyı o dıkkat cekıcı ,
bızım monster abı mınımum 2500$ dan tezgah acıyor benzerı taban sevıye sıstemler ıcın...



Türkiyede yaşıyoruz. Çin malı 10 liralık farelerin maliyetinin 1 dolar olduğunu biliyor muydunuz ?
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YALNIZ EFE 9 yıl
BİZİM MONSTER DEĞİL Mİ BU?
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donanımcı123 9 yıl

YALNIZ EFE

BİZİM MONSTER DEĞİL Mİ BU?

Monster değil clevo. Değişik yüzlerce firma kendi marka ve garantisini basıp satıyor. Türkiyede monster, yurtdışındada bu ve benzeri markalar piyasada.
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Kissed by Fire 9 yıl
Gtune


Özellikleri gerçekten güzel bu arada.
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