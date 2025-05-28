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    Ubisoft+ Türkiye'ye geldi: İşte fiyatlar ve paketler

    Ubisoft+ sonunda Türkiye'de erişime açıldı. Game+ üzerinden sunulan servis üç farklı paketle geliyor. İşte Ubisoft+ fiyatları ve sunduğu avantajlar...          

    Ubisoft+ Türkiye'ye geldi: İşte Ubisoft+ fiyatları Tam Boyutta Gör
    Turkcell’in bulut tabanlı oyun platformu Game+, Ubisoft’un abonelik servisi Ubisoft+’ı resmi olarak Türkiye'de erişime açtı. Kısa bir süredir platforma entegre olan hizmet, artık Türkiye'de "Ubisoft+ Classics" ve "Ubisoft+ Premium" paketleri ile kullanılabilecek. Peki Türkiye'de Ubisoft+ fiyatları ne kadar? İşte bilmeniz gerekenler...

    Ubisoft+, Türkiye'de erişime açıldı

    Bugün yeni bir açıklama yapan Turkcell, Game+ hizmetinin artık Ubisoft+'ı da desteklemeye başladığını duyurdu. Ubisoft+, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de üç farklı paketle sunuluyor. Bunlar: Ubisoft+ Classics, Ubisoft+ Premium ve Ubisoft+ & GeForce NOW birleşik paketi. Her biri farklı oyun kütüphaneleri ve teknik imkanlar sağlıyor.

    • Ubisoft+ Classics: Yalnızca PC kullanıcılarına hitap ediyor. Yaklaşık 30 ila 40 oyundan oluşan bu koleksiyon, genellikle klasik yapımları barındırıyor.
    • Ubisoft+ Premium: Hem PC hem de Xbox platformlarında geçerli. 120'den fazla oyuna erişim sunan bu abonelik, Ubisoft’un güncel oyunlarını ve Deluxe ya da Ultimate sürümlerini içeriyor. Ayrıca yeni çıkan yapımlara çıkış gününde erişim imkanı veriyor. 
    • Ubisoft+ & GeForce NOW: Ubisoft+ Premium’un sunduğu tüm içeriği kapsarken, aynı zamanda GeForce NOW Performance (1440p 60FPS RTX) katmanında bulut oyun desteği de sağlıyor. Ayrıca 6 saatlik oturum süresiyle kesintisiz oynanış sunuyor.

    Kullanıcılar için dikkat çekici bir diğer detay da birleşik paketin sağladığı fiyat avantajı. GeForce NOW Performance paketinin tekil fiyatı 260 TL olduğundan, Ubisoft+ Premium ile birlikte ayrı ayrı satın alındığında toplam maliyet 559 TL’ye çıkıyor. Bu nedenle birleşik paket, hem içerik hem maliyet açısından daha cazip.

    Ubisoft+ Türkiye fiyatları:

    Ubisoft+ Üyeliği Fiyat (aylık)
    Ubisoft+ Classics 139 TL
    Ubisoft+ Premium 299 TL
    Ubisoft+ & GeForce NOW 499 TL
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