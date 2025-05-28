Ubisoft+ Türkiye'ye geldi: İşte fiyatlar ve paketler

Ubisoft+, Türkiye'de erişime açıldı
Bugün yeni bir açıklama yapan Turkcell, Game+ hizmetinin artık Ubisoft+'ı da desteklemeye başladığını duyurdu. Ubisoft+, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de üç farklı paketle sunuluyor. Bunlar: Ubisoft+ Classics, Ubisoft+ Premium ve Ubisoft+ & GeForce NOW birleşik paketi. Her biri farklı oyun kütüphaneleri ve teknik imkanlar sağlıyor.
- Ubisoft+ Classics: Yalnızca PC kullanıcılarına hitap ediyor. Yaklaşık 30 ila 40 oyundan oluşan bu koleksiyon, genellikle klasik yapımları barındırıyor.
- Ubisoft+ Premium: Hem PC hem de Xbox platformlarında geçerli. 120'den fazla oyuna erişim sunan bu abonelik, Ubisoft’un güncel oyunlarını ve Deluxe ya da Ultimate sürümlerini içeriyor. Ayrıca yeni çıkan yapımlara çıkış gününde erişim imkanı veriyor.
- Ubisoft+ & GeForce NOW: Ubisoft+ Premium’un sunduğu tüm içeriği kapsarken, aynı zamanda GeForce NOW Performance (1440p 60FPS RTX) katmanında bulut oyun desteği de sağlıyor. Ayrıca 6 saatlik oturum süresiyle kesintisiz oynanış sunuyor.
Kullanıcılar için dikkat çekici bir diğer detay da birleşik paketin sağladığı fiyat avantajı. GeForce NOW Performance paketinin tekil fiyatı 260 TL olduğundan, Ubisoft+ Premium ile birlikte ayrı ayrı satın alındığında toplam maliyet 559 TL’ye çıkıyor. Bu nedenle birleşik paket, hem içerik hem maliyet açısından daha cazip.
Ubisoft+ Türkiye fiyatları:
|Ubisoft+ Üyeliği
|Fiyat (aylık)
|Ubisoft+ Classics
|139 TL
|Ubisoft+ Premium
|299 TL
|Ubisoft+ & GeForce NOW
|499 TL