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MSI, GeForce GTX 460 gamına hız aşırtmalı yeni bir model daha ekledi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,1b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Özel tasarımlı Radeon HD 6870 Twin Frozr II modelinin resmi tanıtımını geçtiğimiz gün yapan MSI, ürün gamına GeForce GTX 460 tabanlı yeni bir model daha ekliyor. N460GTX Cyclone 1GD5/OC modeliyle aynı özelliklere sahip olan ekran kartının en büyük farkı, sahip olduğu özel tasarımlı soğutucusu. Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı F104 GPU'sundan güç alan yeni model, doğrudan GPU ile temas kurabilen iki adet Bakır ısı borusuna ve 9cm çapında fana sahip özel soğutucu ile serinletiliyor.

Çift slot tasarıma sahip olan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 336x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Standart modelde 625MHz olan GPU hızının 725MHz'e, 1350MHz olan paralel işlemci hızının da 1450MHz'e yükseltildiği yeni modelde bellekler ise 3600MHz'de çalışıyor. CUDA, PhysX, 3DVision ve SLI gibi teknolojilere destek sunan ekran kartı, görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. MSI'ın yeni modeli Avrupa listelerine 155 Avro'dan giriş yaptı.


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Yerbay. 9 yıl
Gösteriş için çıkarıldığını düşünüyorum. Görsel olarak kullanıcıyı etkiliyor görüldüğü üzere...
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CaReTTa_99 9 yıl
GTX 580 Twin Frozr görmek isteriz. Tadından da yenmez walla...!
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Guest-19232E7C9 9 yıl
Kaynak da belirtelim ki insanları kandırmayalım demi.. tcmagazine.com/...
Or Techpowerup
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OverClocK1ng 9 yıl
Yukarıdaki soğutucu Cyclone'dan daha iyi soğutur.. Bariz bir biçimde.
GTX460 alacak olsam Cyclone yerine bunu alırım. Her türlü...
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Dovahkiin 9 yıl
Cyclone varken buna neden ihtiyaç duyalım ki? Ne gibi artıları var acaba?
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quzman 9 yıl
Tabi canım haklısınız hepsi fuzuli çıkıyo sanki her kart alan GTX 580 alıyo da ...
Çok modelin olması iyidir .
Sonuçta bu model Cyclone ile aynı fiyata satılmayacak .
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sahafiec 9 yıl
normalde kasa içinde oldukça ufak görünen 9cm fan ekran kartı üzerinde nekadar da büyük görünüyor...
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TeknolojiveBililisim 9 yıl
evet doğru gtx 560 çıkacak yakında asıl tahminime göre ozaman sukse yapacak helede gtx 560 da iyi oc olursa çok satar tahminim fiyatı 250-300dolar seviyesinde olur performansıda gtx 470i geçer gtx 480e yakın performans verir oc hali ise gtx 480i rahat geçer gibime geliyor
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F.@.T.İ.H 9 yıl
iş olsun diye çıkarılmış bir ürün GTX 460 Cyclone bu sogutucudan daha perf. oldugu kesindir..
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Zeytinbey 9 yıl
gtx 500 serisinin gündeme geldiği şu günlerde tamamen gereksiz bir hareket olmuş... Geçenlerde Gigabyte'ın meşhur SuperOverclock serisinin gtx 480 versiyonu haberi verilmişti. 15 gün sonra gtx 580 çıktı!
Bir aya kadar gtx 560 çıkacak, hala yok özel soğutucu yok overclock edilmiş kart... hani özel dizayn ilk kartın olsa neyse ama bu gtx 460'ın overclocklu 4. model...
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M@U 9 yıl

F.@.T.İ.H

GTX 460 Cyclone bu sogutucudan daha perf. oldugu kesindir..

Vahiy indi galiba.
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