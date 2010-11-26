MSI, GeForce GTX 460 gamına hız aşırtmalı yeni bir model daha ekledi

Özel tasarımlı Radeon HD 6870 Twin Frozr II modelinin resmi tanıtımını geçtiğimiz gün yapan MSI, ürün gamına GeForce GTX 460 tabanlı yeni bir model daha ekliyor. N460GTX Cyclone 1GD5/OC modeliyle aynı özelliklere sahip olan ekran kartının en büyük farkı, sahip olduğu özel tasarımlı soğutucusu. Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı F104 GPU'sundan güç alan yeni model, doğrudan GPU ile temas kurabilen iki adet Bakır ısı borusuna ve 9cm çapında fana sahip özel soğutucu ile serinletiliyor.

Çift slot tasarıma sahip olan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 336x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Standart modelde 625MHz olan GPU hızının 725MHz'e, 1350MHz olan paralel işlemci hızının da 1450MHz'e yükseltildiği yeni modelde bellekler ise 3600MHz'de çalışıyor. CUDA, PhysX, 3DVision ve SLI gibi teknolojilere destek sunan ekran kartı, görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. MSI'ın yeni modeli Avrupa listelerine 155 Avro'dan giriş yaptı.