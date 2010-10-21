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MSI, GeForce GTX 480 Lightning modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden MSI, ilk detayları bir süre önce ortaya çıkan GeForce GTX 480 Lightning modelini duyurdu. Firma tarafından dünyanın en hızlı tek GPU'lu ekran kartı olarak lanse edilen GeForce GTX 480 Lightning, aynı zamanda en gelişmiş GeForce GTX 480 modeli olma özelliğini de taşıyor. Referans tasarımlı GeForce GTX 480 ile çok az ortak özelliği bulunan ekran kartı, gerek kaslı görünümü, gerekse de soğutucusunun altında barındırdığı tasarım detaylarıyla hem yüksek performans tutkunlarına hem de hız aşırtma meraklılarına göz kırpıyor.

Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GF100 GPU'sundan güç alan yeni model, 384-bit bellek veri yolu desteğine, 1.5GB bellek kapasitesine ve 480x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlem birimi 750MHz'de, paralel işlem birimleri 1401MHz'de ve bellekleri de 4000MHhz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartı, iki adet 90mm fana ve 8mm kalınlığında iki adet ısı borusuna sahip Twin Frozr III soğutucusuyla serinletilirken, ddiğer Lightning modellerinde olduğu gibi GTX 480 Lightning de özellikle Sıvı Azot'la (LN2) kullanım için tasarlanan bir model.

MSI'ın yeni Ppower4 mimarisi ile 16 fazlı güç tasarımına sahip olan ve bu sayede referans tasarımlı GeForce GTX 480 modeline kıyasla grafik birimine üç kata kadar daha fazla güç sağlayabilen yeni model, Military Classs serisi yüksek kaliteli komponentler, Bakır MOS, Proadlizer kapasitörler, çift BIOS ve Altın kaplı konnektörleriyle fark yaratmayı başaran bir model. Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine sahip olan ekran kartı, üçlü voltaj arttırma özelliği ile GPU, bellek ve PLL gerilimlerinin ayarlanabilmesine olanak tanıyor.

Ünlü hız aşırtmacılar Eelmor ve ME4ME'nin ellerinde P39281 puanlık skor ile 3DMark Vantage rekoru da kıran MSI GeForce GTX 480 Lightning'in önümüzdeki günlerde raflardaki yerini alması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.


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tchNo 9 yıl
Zotac AMP'ın yanında sönük kalıyor testlerde (:
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=lachesis= 9 yıl

tchNo

Zotac AMP'ın yanında sönük kalıyor testlerde (:

ama karizması dehşet
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Batuist 9 yıl
MSIın adam gibi iki serisi bulunuyor zaten birisi hawk diğeri lighting.. ikiside gözü kapalı alınabilir.. ama istenilen yüksek emblağı hak ederlermi o tartışılır..
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No Way Out 9 yıl
5870 Lightning, GTX 480'den daha fazla güç tüketiyordu. Bu kartın çekeceği gücü düşünemiyorum bile. MSI yine kalitesini konuşturmuş, gövde gösterisi için iyi bir kart yapmış. Yeni rekorlar kırılacak. Bazı arkadaşlar şimdi bunun fiyatına 5970 filan alırım yazar, zaten bu kart sıradan ev kullanıcısına hitap etmiyor ve MSI'da 5970 fiyatına sattığının farkında, amaç MSI'n kırılan rekorlar ile reklamını yapmak ve kalitesini konuşturmak.

Twin Force 3'e geçilmesi güzel olmuş fakat bu kart LN2 ile soğutuculağı için ne kadar önemsiz olasada soğutucunun tipini beğenmedim.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Dovahkiin 9 yıl
donanimhaber.com/...

Zaten vardı neden yeniden açtınız ki?
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fx57 9 yıl

Riqimaru

donanimhaber.com/...

Zaten vardı neden yeniden açtınız ki?


Merhaba,

Daha önce kartın ön tanıtımı yapılmıştı. Bugün itibariyle resmi lansmanı yapılarak çok yakında satışa sunulacağı açıklandı.

Teşekkürler,

Fx57
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