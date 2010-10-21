MSI, GeForce GTX 480 Lightning modelini duyurdu

Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden MSI, ilk detayları bir süre önce ortaya çıkan GeForce GTX 480 Lightning modelini duyurdu. Firma tarafından dünyanın en hızlı tek GPU'lu ekran kartı olarak lanse edilen GeForce GTX 480 Lightning, aynı zamanda en gelişmiş GeForce GTX 480 modeli olma özelliğini de taşıyor. Referans tasarımlı GeForce GTX 480 ile çok az ortak özelliği bulunan ekran kartı, gerek kaslı görünümü, gerekse de soğutucusunun altında barındırdığı tasarım detaylarıyla hem yüksek performans tutkunlarına hem de hız aşırtma meraklılarına göz kırpıyor.

Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GF100 GPU'sundan güç alan yeni model, 384-bit bellek veri yolu desteğine, 1.5GB bellek kapasitesine ve 480x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlem birimi 750MHz'de, paralel işlem birimleri 1401MHz'de ve bellekleri de 4000MHhz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartı, iki adet 90mm fana ve 8mm kalınlığında iki adet ısı borusuna sahip Twin Frozr III soğutucusuyla serinletilirken, ddiğer Lightning modellerinde olduğu gibi GTX 480 Lightning de özellikle Sıvı Azot'la (LN2) kullanım için tasarlanan bir model.

MSI'ın yeni Ppower4 mimarisi ile 16 fazlı güç tasarımına sahip olan ve bu sayede referans tasarımlı GeForce GTX 480 modeline kıyasla grafik birimine üç kata kadar daha fazla güç sağlayabilen yeni model, Military Classs serisi yüksek kaliteli komponentler, Bakır MOS, Proadlizer kapasitörler, çift BIOS ve Altın kaplı konnektörleriyle fark yaratmayı başaran bir model. Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine sahip olan ekran kartı, üçlü voltaj arttırma özelliği ile GPU, bellek ve PLL gerilimlerinin ayarlanabilmesine olanak tanıyor.

Ünlü hız aşırtmacılar Eelmor ve ME4ME'nin ellerinde P39281 puanlık skor ile 3DMark Vantage rekoru da kıran MSI GeForce GTX 480 Lightning'in önümüzdeki günlerde raflardaki yerini alması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.