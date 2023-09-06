Tam Boyutta Gör Windows 11, yeni donanımlarda da sorunlar yaşatabiliyor. Yeni kullanıcı raporlarına göre, MSI’ın Intel 700 ve 600 serisi anakartlarında “desteklenmeyen işlemci” iletisiyle birlikte mavi ekran sorunu yaşanıyor. Microsoft’un da doğruladığı bu duruma ilişkin şikayetlerin ardı arkası kesilmeyince MSI, kısa süre içinde kalıcı bir çözüm sunacaklarını belirterek geçici çözüm önerisinde bulundu. Çok geçmeden MSI ve Intel’in birlikte sıkı çalışmasının neticesinde sorunu gideren BIOS güncellemesi sunulmaya başlandı.

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Windows 10 ve 11 PC'leri etkiliyor

MSI’ın açıklamasına göre, UNSUPPORTED_PROCESSOR hata kodu, yalnızca 13. nesil Intel Core i9 işlemcilere sahip sistemlere belli bir Intel Hibrit Mimari yazılım ayarından kaynaklanıyor. MSI, sorunun KB5029351, KB5029332 ve KB5029331 güncellemelerini alan Windows 10 ve 11 PC’lerde ortaya çıktığını söylüyor.

MSI, sorunu çözmek amacıyla 600 ve 700 serisi anakartları için yeni BIOS güncellemesini resmî sitesi üzerinden yayınlamaya başladı. Eylül ayı sonuna kadar tüm BIOS sürümleri indirilebilir olacak.

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MSI, mavi ekran hatasını gideren güncellemeyi dağıtmaya başladı