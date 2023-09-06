MSI, mavi ekran hatasını gideren güncellemeyi dağıtmaya başladı

Windows 10 ve 11 PC'leri etkiliyor
MSI’ın açıklamasına göre, UNSUPPORTED_PROCESSOR hata kodu, yalnızca 13. nesil Intel Core i9 işlemcilere sahip sistemlere belli bir Intel Hibrit Mimari yazılım ayarından kaynaklanıyor. MSI, sorunun KB5029351, KB5029332 ve KB5029331 güncellemelerini alan Windows 10 ve 11 PC’lerde ortaya çıktığını söylüyor.
MSI, sorunu çözmek amacıyla 600 ve 700 serisi anakartları için yeni BIOS güncellemesini resmî sitesi üzerinden yayınlamaya başladı. Eylül ayı sonuna kadar tüm BIOS sürümleri indirilebilir olacak.
|Anakart modeli
|BIOS sürümü
|MEG Z790 ACE
|7D86v164 (Beta version)
|MPG Z790 CARBON WIFI
|7D89v183 (Beta version)
|MPG Z790 EDGE WIFI
|7D91vH85 (Beta version)
|MAG Z790 TOMAHAWK WIFI
|7D91vH85 (Beta version)
|PRO Z790-A WIFI
|7E07vA73 (Beta version)
|PRO Z790-P WIFI
|7E06vA92 (Beta version)
|PRO Z790-P
|7E06vA92 (Beta version)
|PRO Z690-A WIFI
|7D25vAE3 (Beta version)
|PRO Z690-A
|7D25vAE3 (Beta version)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.