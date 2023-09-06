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    MSI, mavi ekran hatasını gideren güncellemeyi dağıtmaya başladı

    Bazı MSI anakart sahiplerinin Windows 11'de yaşadığı mavi ekran hatasına ilişkin kalıcı çözüm hazır. MSI, sorun yaşanan kartlar için BIOS güncellemesini dağıtmaya başladı.
    MSI UNSUPPORTED_PROCESSOR mavi ekran BIOS güncelleme Tam Boyutta Gör
    Windows 11, yeni donanımlarda da sorunlar yaşatabiliyor. Yeni kullanıcı raporlarına göre, MSI’ın Intel 700 ve 600 serisi anakartlarındadesteklenmeyen işlemci” iletisiyle birlikte mavi ekran sorunu yaşanıyor. Microsoft’un da doğruladığı bu duruma ilişkin şikayetlerin ardı arkası kesilmeyince MSI, kısa süre içinde kalıcı bir çözüm sunacaklarını belirterek geçici çözüm önerisinde bulundu. Çok geçmeden MSI ve Intel’in birlikte sıkı çalışmasının neticesinde sorunu gideren BIOS güncellemesi sunulmaya başlandı.

    Windows 10 ve 11 PC'leri etkiliyor

    MSI’ın açıklamasına göre, UNSUPPORTED_PROCESSOR hata kodu, yalnızca 13. nesil Intel Core i9 işlemcilere sahip sistemlere belli bir Intel Hibrit Mimari yazılım ayarından kaynaklanıyor. MSI, sorunun KB5029351, KB5029332 ve KB5029331 güncellemelerini alan Windows 10 ve 11 PC’lerde ortaya çıktığını söylüyor.

    MSI, sorunu çözmek amacıyla 600 ve 700 serisi anakartları için yeni BIOS güncellemesini resmî sitesi üzerinden yayınlamaya başladı. Eylül ayı sonuna kadar tüm BIOS sürümleri indirilebilir olacak.

    MSI anakart BIOS güncelleme sayfası
    Anakart modeli BIOS sürümü
    MEG Z790 ACE 7D86v164 (Beta version)
    MPG Z790 CARBON WIFI 7D89v183 (Beta version)
    MPG Z790 EDGE WIFI 7D91vH85 (Beta version)
    MAG Z790 TOMAHAWK WIFI 7D91vH85 (Beta version)
    PRO Z790-A WIFI 7E07vA73 (Beta version)
    PRO Z790-P WIFI 7E06vA92 (Beta version)
    PRO Z790-P 7E06vA92 (Beta version)
    PRO Z690-A WIFI 7D25vAE3 (Beta version)
    PRO Z690-A 7D25vAE3 (Beta version)

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 1 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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