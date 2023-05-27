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    MSI Titan GP78HX oyuncu dizüstü modeli duyuruldu

    MSI Titan GP78HX oyuncu dizüstü modeli Intel Core i9-13980HX işlemci, Nvidia GeForce RTX 4000 ekran kartı, Cooler Booster 5 soğutma sistemi ve 100W hızlı şarj ile geliyor.
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    MSI Titan GP78HX Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz aylarda profesyonellere yönelik olarak MSI Vector GP78HX dizüstü modelini tanıtan MSI, benzer özellikleri eSpor camiasına taşıyarak MSI Titan GP78HX oyuncu dizüstünde sunmaya başladı.

    MSI Titan GP78HX özellikleri

    • 17 inçlik 2560x1440 piksel parlamayan ekran
    • Intel Core i9-13980HX işlemci
    • Nvidia GeForce RTX 4000 ekran kartı
    • 16GB RAM
    • 1TB’a kadar SSD
    • 90Wh batarya
    • 100W hızlı şarj

    MSI Titan GP78HX oyuncu dizüstü modeli serinin en kaslı bilgisayarlarından birisi durumunda. 250W enerji tüketen cihaz 240Hz tazeleme hızına sahip ve DCI-P3 renk gamının tamamını kapsıyor. Klavye 4 bölgeli RGB aydınlatma sunarken USB Tip-C, Thunderbolt 4 gibi girişler yer alıyor.

    Cooler Boost 5 soğutma sistemi 2 adet fan, 5 adet ısı borusu ve 3 adet 3D soğutma deliği ile en iyi verimliliği sağlarken Axis Ultra menteşe sistemi de paslanmaz çelik bileşenleri ile sağlamlığa katkı yapıyor.

    MSI Titan GP78HX fiyatı

    • MSI Titan GP78HX RTX 4060 – 1596$
    • MSI Titan GP78HX RTX 4070 - 1978$
    • MSI Titan GP78HX RTX 4080 – 2684$
    • MSI Titan GP78HX RTX 4090 – 3532$
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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

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