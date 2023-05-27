MSI Titan GP78HX oyuncu dizüstü modeli duyuruldu

MSI Titan GP78HX özellikleri
- 17 inçlik 2560x1440 piksel parlamayan ekran
- Intel Core i9-13980HX işlemci
- Nvidia GeForce RTX 4000 ekran kartı
- 16GB RAM
- 1TB’a kadar SSD
- 90Wh batarya
- 100W hızlı şarj
MSI Titan GP78HX oyuncu dizüstü modeli serinin en kaslı bilgisayarlarından birisi durumunda. 250W enerji tüketen cihaz 240Hz tazeleme hızına sahip ve DCI-P3 renk gamının tamamını kapsıyor. Klavye 4 bölgeli RGB aydınlatma sunarken USB Tip-C, Thunderbolt 4 gibi girişler yer alıyor.
Cooler Boost 5 soğutma sistemi 2 adet fan, 5 adet ısı borusu ve 3 adet 3D soğutma deliği ile en iyi verimliliği sağlarken Axis Ultra menteşe sistemi de paslanmaz çelik bileşenleri ile sağlamlığa katkı yapıyor.
MSI Titan GP78HX fiyatı
- MSI Titan GP78HX RTX 4060 – 1596$
- MSI Titan GP78HX RTX 4070 - 1978$
- MSI Titan GP78HX RTX 4080 – 2684$
- MSI Titan GP78HX RTX 4090 – 3532$
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)