MSI Titan GP78HX oyuncu dizüstü modeli duyuruldu

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylarda profesyonellere yönelik olarak MSI Vector GP78HX dizüstü modelini tanıtan MSI, benzer özellikleri eSpor camiasına taşıyarak MSI Titan GP78HX oyuncu dizüstünde sunmaya başladı.

MSI Titan GP78HX özellikleri

17 inçlik 2560x1440 piksel parlamayan ekran

Intel Core i9-13980HX işlemci

Nvidia GeForce RTX 4000 ekran kartı

16GB RAM

1TB’a kadar SSD

90Wh batarya

100W hızlı şarj

MSI Titan GP78HX oyuncu dizüstü modeli serinin en kaslı bilgisayarlarından birisi durumunda. 250W enerji tüketen cihaz 240Hz tazeleme hızına sahip ve DCI-P3 renk gamının tamamını kapsıyor. Klavye 4 bölgeli RGB aydınlatma sunarken USB Tip-C, Thunderbolt 4 gibi girişler yer alıyor.

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Cooler Boost 5 soğutma sistemi 2 adet fan, 5 adet ısı borusu ve 3 adet 3D soğutma deliği ile en iyi verimliliği sağlarken Axis Ultra menteşe sistemi de paslanmaz çelik bileşenleri ile sağlamlığa katkı yapıyor.

MSI Titan GP78HX fiyatı

MSI Titan GP78HX RTX 4060 – 1596$

MSI Titan GP78HX RTX 4070 - 1978$

MSI Titan GP78HX RTX 4080 – 2684$

MSI Titan GP78HX RTX 4090 – 3532$

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