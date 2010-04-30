MSI, Nvidia Tegra 2 ve Intel Atom tabanlı tablet bilgisayarlar hazırlıyor

Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Tayvan merkezli MSI, tablet bilgisayar pazarına hızlı bir giriş yapmak istiyor. Gelen bilgilere göre MSI, yılın ikinci yarısında satışa sunacağı yeni tablet bilgisayarlarını Haziran ayının ilk haftasında Tayvan'da düzenlenecek Computex fuarında tanıtacak.

Hem Android hem de Windows 7 tabanlı tablet modelleri üzerinde çalışan MSI'ın ilk modelleri 8.9-inç ve 10-inç ekran boyutuna sahip olacak. Android tabanlı modellerinde Nvidia Tegra 2 platformunu, Windows 7 çözümlerinde ise Intel Atom platformunu kullanacak olan MSI, agresif bir fiyatlandırma hedefliyor. Agresiflikten kasıt olarak iPad'den ucuz olacağı belirtilen tabletlere ek olarak çift ekranlı özel bir modelde 4. çeyrekte pazarda olacak.