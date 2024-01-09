Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia doğruladı: RTX 4080 ve RTX 4070 Ti rafa kalkıyor

    Nvidia, RTX 40 serisine ait iki popüler ekran kartının üretimini durduruyor. GPU devi, Kasım ayından bu yana mevcut olan söylentileri doğruladı. İşte detaylar...
    Nvidia doğruladı: RTX 4080 ve RTX 4070 Ti rafa kalkıyor Tam Boyutta Gör
    CES 2024 kapsamında RTX 40 SUPER ekran kartlarını duyuran Nvidia, ürün yelpazesinde önemli bir değişikliğe hazırlanıyor. Kaçıranlar için bir süredir RTX 4080 ve RTX 4070 Ti üretiminin durduğu söyleniyordu. Son gelen bilgiler ise, bunu kanıtlar nitelikte. Her iki modelin, EOL (kullanım ömrü sonu) ulaştığı doğrulandı.

    RTX 4080 ve RTX 4070 Ti için yolun sonu

    Bilmeyenler için EoL, Nvidia ekran kartlarının üretiminin durdurulacağını ve kullanım ömrünü ifade eden bir terim olarak karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz saatlerde ise Andreas Schilling (HardwareLuxx) tarafından da onaylandığı gibi, her iki modelin de kullanım ömrünün sonuna (EOL) ulaştığı resmi olarak doğruladı.

    Nvidia doğruladı: RTX 4080 ve RTX 4070 Ti rafa kalkıyor Tam Boyutta Gör
    Haberin şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Zira yavaşlayan satışlar ve yeni kartların yetersiz arzı buna zaten işaret ediyordu. Peki bundan sonra ne olacak? RTX 4080 ve RTX 4070 Ti modellerinin stoklar bitene kadar satışta kalması bekleniyor. Bu aşamada ise fiyat düşüşleri ile karşılaşabiliriz. 

    Nvidia, bu kararın arkasındaki nedeni açıklamadı. Ancak RTX 4080 özelinde önemli bir soruna, yani oyuncuların ilgisizliğine işaret ediliyor. Bunun çözümü ise basit. Her iki ekran kartı yerini SUPER serisine bırakacak. Bildiğiniz gibi RTX 4080, 1200 dolar fiyat etiketi ile tanıtılmıştı. Yakın tarihte görücüye çıkan RTX 4080 SUPER ise, 200 dolar daha ucuz 1.000 dolarlık bir fiyatla geliyor.

    RTX 4070 Ti modeline gelirsek, ekran kartının fiyatında herhangi bir değişim olmadı. Ancak RTX 4070 Ti SUPER, halihazırda 4070 Ti ile aynı olan 799 dolar etikete sahip. Üstelik 12GB yerine 16GB VRAM kapasitesi sunuyor. Her halükarda, iki modelin de en kısa ömürlü Nvidia kartlarından biri olduğunu söylemek doğru olur. Üstelik RTX 4080 12GB'ın ilk etapta iptal edildiği ve RTX 4070 Ti olarak yeniden piyasaya çıktığını da unutmamak gerek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    over wallet nedir numaranız bu tür aramalara kapalıdır lindt çikolata helal mi en iyi mil kartı courier 1.5 mi 1.6 mı yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S23FE
    Samsung Galaxy S23FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    MUZISYEN-BRIGHT
    MUZISYEN-BRIGHT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız