Nvidia doğruladı: RTX 4080 ve RTX 4070 Ti rafa kalkıyor

RTX 4080 ve RTX 4070 Ti için yolun sonu
Bilmeyenler için EoL, Nvidia ekran kartlarının üretiminin durdurulacağını ve kullanım ömrünü ifade eden bir terim olarak karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz saatlerde ise Andreas Schilling (HardwareLuxx) tarafından da onaylandığı gibi, her iki modelin de kullanım ömrünün sonuna (EOL) ulaştığı resmi olarak doğruladı.
Nvidia, bu kararın arkasındaki nedeni açıklamadı. Ancak RTX 4080 özelinde önemli bir soruna, yani oyuncuların ilgisizliğine işaret ediliyor. Bunun çözümü ise basit. Her iki ekran kartı yerini SUPER serisine bırakacak. Bildiğiniz gibi RTX 4080, 1200 dolar fiyat etiketi ile tanıtılmıştı. Yakın tarihte görücüye çıkan RTX 4080 SUPER ise, 200 dolar daha ucuz 1.000 dolarlık bir fiyatla geliyor.
RTX 4070 Ti modeline gelirsek, ekran kartının fiyatında herhangi bir değişim olmadı. Ancak RTX 4070 Ti SUPER, halihazırda 4070 Ti ile aynı olan 799 dolar etikete sahip. Üstelik 12GB yerine 16GB VRAM kapasitesi sunuyor. Her halükarda, iki modelin de en kısa ömürlü Nvidia kartlarından biri olduğunu söylemek doğru olur. Üstelik RTX 4080 12GB'ın ilk etapta iptal edildiği ve RTX 4070 Ti olarak yeniden piyasaya çıktığını da unutmamak gerek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.