Nvidia doğruladı: RTX 4080 ve RTX 4070 Ti rafa kalkıyor

Tam Boyutta Gör CES 2024 kapsamında RTX 40 SUPER ekran kartlarını duyuran Nvidia, ürün yelpazesinde önemli bir değişikliğe hazırlanıyor. Kaçıranlar için bir süredir RTX 4080 ve RTX 4070 Ti üretiminin durduğu söyleniyordu. Son gelen bilgiler ise, bunu kanıtlar nitelikte. Her iki modelin, EOL (kullanım ömrü sonu) ulaştığı doğrulandı.

RTX 4080 ve RTX 4070 Ti için yolun sonu

Bilmeyenler için EoL, Nvidia ekran kartlarının üretiminin durdurulacağını ve kullanım ömrünü ifade eden bir terim olarak karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz saatlerde ise Andreas Schilling (HardwareLuxx) tarafından da onaylandığı gibi, her iki modelin de kullanım ömrünün sonuna (EOL) ulaştığı resmi olarak doğruladı.

Tam Boyutta Gör Haberin şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Zira yavaşlayan satışlar ve yeni kartların yetersiz arzı buna zaten işaret ediyordu. Peki bundan sonra ne olacak? RTX 4080 ve RTX 4070 Ti modellerinin stoklar bitene kadar satışta kalması bekleniyor. Bu aşamada ise fiyat düşüşleri ile karşılaşabiliriz.

Nvidia, bu kararın arkasındaki nedeni açıklamadı. Ancak RTX 4080 özelinde önemli bir soruna, yani oyuncuların ilgisizliğine işaret ediliyor. Bunun çözümü ise basit. Her iki ekran kartı yerini SUPER serisine bırakacak. Bildiğiniz gibi RTX 4080, 1200 dolar fiyat etiketi ile tanıtılmıştı. Yakın tarihte görücüye çıkan RTX 4080 SUPER ise, 200 dolar daha ucuz 1.000 dolarlık bir fiyatla geliyor.

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RTX 4070 Ti modeline gelirsek, ekran kartının fiyatında herhangi bir değişim olmadı. Ancak RTX 4070 Ti SUPER, halihazırda 4070 Ti ile aynı olan 799 dolar etikete sahip. Üstelik 12GB yerine 16GB VRAM kapasitesi sunuyor. Her halükarda, iki modelin de en kısa ömürlü Nvidia kartlarından biri olduğunu söylemek doğru olur. Üstelik RTX 4080 12GB'ın ilk etapta iptal edildiği ve RTX 4070 Ti olarak yeniden piyasaya çıktığını da unutmamak gerek.

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